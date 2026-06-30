Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание за борбата с наводненията и сушата

/Поглед.инфо/ Днес Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което бяха обсъдени и разпределени задачите по предотвратяване на наводненията и борбата със сушата. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин ръководи заседанието.

На него беше подчертано, че безопасността на живота на хората трябва винаги да бъде на първо място, като е необходимо своевременно и решително да се организира евакуацията на жителите в застрашени райони и да се предотврати появата на масови смъртни случаи и ранени. Трябва да се гарантира безопасността при предотвратяването на наводненията по големите реки и езера, да се поддържа баланс между борбата с наводненията и сушата и да се засили единното управление и разпределение на водните ресурси. Трябва да се гарантира безопасността на важните инфраструктурни обекти и строежи по време на наводнения, да се засили откриването на потенциални рискове и да се подобри защитата на селскостопанската инфраструктура.

На заседанието беше отбелязано, че работата за помощ при бедствия трябва да се извършва с грижа и съпричастност, като се гарантира ефективно задоволяването на основните жизнени нужди на засегнатото население. Трябва да се продължи с насочването на ресурсите към ниско ниво и с извеждането на силите за контрол и превенция на предна линия, като се полагат усилия за повишаване на местните капацитети, намаляване на последиците от бедствия и оказване на помощ при бедствия.