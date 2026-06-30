Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание за борбата с наводненията и сушата

На него беше подчертано, че безопасността на живота на хората трябва винаги да бъде на първо място, като е необходимо своевременно и решително да се организира евакуацията на жителите в застрашени райони и да се предотврати появата на масови смъртни случаи и ранени. Трябва да се гарантира безопасността при предотвратяването на наводненията по големите реки и езера, да се поддържа баланс между борбата с наводненията и сушата и да се засили единното управление и разпределение на водните ресурси. Трябва да се гарантира безопасността на важните инфраструктурни обекти и строежи по време на наводнения, да се засили откриването на потенциални рискове и да се подобри защитата на селскостопанската инфраструктура.
На заседанието беше отбелязано, че работата за помощ при бедствия трябва да се извършва с грижа и съпричастност, като се гарантира ефективно задоволяването на основните жизнени нужди на засегнатото население. Трябва да се продължи с насочването на ресурсите към ниско ниво и с извеждането на силите за контрол и превенция на предна линия, като се полагат усилия за повишаване на местните капацитети, намаляване на последиците от бедствия и оказване на помощ при бедствия.