/Поглед.инфо/ Китай ще подобри стандартите и спецификациите за опазването и използването на традиционните села и сгради, заяви Цин Хайсян, заместник-министър на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Цин допълни, че трябва да бъдат разработени по-подробни технически стандарти за опазване, реставрация, ремонт, обновяване и адаптивно преустройство, с цел да се избегнат едностранчиви или прекалено опростени подходи и да се осигури по-силна техническа подкрепа за по-качествена работа по опазването и използването.

Цин направи тези изявления по време на среща в Пекин, посветена на създаването на клон на Китайското дружество за градоустройство, специализиран в опазването на традиционните села и сгради.

Китай е включил 8 155 села в държавния списък за защита на традиционните села, а над 5 000 села са включени и в списъците за защита на провинциално ниво.

В периода от 2026 до 2028 г. средства от централното правителство ще подпомогнат избрани окръзи при изграждането на тематични зони за опазване на традиционните села.