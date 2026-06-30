Китай обяви икономическа готовност за пълен разрив на търговските отношения с Европа

/Поглед.инфо/ Анализът на преговорите между Александър Лукашенко и Си Дзинпин в Пекин, проведени непосредствено след консултации в Москва, разкрива координиран икономически и стратегически отговор срещу опитите на Запада да ескалира напрежението по полско-беларуската граница и да прекъсне евроазиатските логистични връзки.