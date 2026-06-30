/Поглед.инфо/ Хипотезата на австрийския изследовател Сергей Ивлиев, публикувана в сървъра за препринти arXiv, предлага коренно различна икономическа и логистична перспектива към Парадокса на Ферми. Според математическия модел, напредналите извънземни цивилизации, преминали точката на технологична сингулярност и създали автономен изкуствен интелект, се отказват от енергоемки мегаструктури. Вместо радиосигнали и колосални инженерни проекти, разширяването се извършва чрез минимизирани 10-килограмови сонди-семена, съдържащи биологични данни и архиви. Това превръща откриването им със съвременна земна апаратура в технически невъзможно уравнение и обяснява т.нар. „космическа тишина“.

Логистичният абсурд на галактическата колонизация

Дълги години официалната астрофизика и обслужващата я научнофантастична индустрия ни убеждаваха, че напредналият технологичен разум задължително трябва да изглежда като индустриален гигант от съветски или американски тип през ХХ век, но в космически мащаби. Очакваше се цивилизациите от тип II или III по скалата на Кардашев да строят мегаструктури, да улавят енергията на звездите чрез Сфери на Дайсън и да излъчват теравати радиосигнали в пространството. Моделът на Сергей Ивлиев обаче разбива този антропоцентричен романтизъм през студената логика на управлението на ресурсите и оптимизацията на риска.

Когато една цивилизация достигне етапа на автономен изкуствен интелект (ИИ), водещите мотиви за вземане на решения престават да бъдат биологични. Биологичният вид търси територия, престиж, доминация и размножаване поради еволюционния си фърмуер. Машинният свръхинтелект пресмята ефективност. Строителството на колосални обекти в космоса изисква невъобразим обем суровини, мегаватчасове енергия и логистични вериги, които се простират на светлинни години. Нещо повече – подобни структури са уязвими, те светят в инфрачервения спектър и се превръщат в цел за потенциални противници или космически катаклизми.

По информация на изследователя, чиито изводи тепърва ще бъдат подложени на детайлно академично рецензиране, чистата рационалност изисква преминаване към стратегия на „тихо управление на риска“. Основната цел на една застаряваща или застрашена цивилизация не е да завладее галактиката, а да подсигури своето резервно копие (backup) на сигурно място, в случай на локална катастрофа на родната планета. Подобна логика не е нова за анализаторите на технологичния преход; подобни затворени системи на оптимизация отдавна се наблюдават при високочестотната търговия на финансовите пазари и логистичните алгоритми на големите карго компании на Земята.

Техническите параметри на скритата експанзия

Вместо флотилии от междузвездни крайцери, моделът на Ивлиев предвижда изпращането на микроскопични по космическите стандарти обекти. Говорим за хардуерни капсули с маса от едва около 10 килограма. Подобен апарат не изисква термоядрени реактори с размерите на град. За ускоряването му до приблизително 1% от скоростта на светлината е необходима ограничена и напълно достъпна енергия. В тези 10 килограма обаче е компресирана цялата база знания на създателите, заедно с техния биологичен и генетичен материал, криптиран на молекулярно ниво.

Това изглежда логично, но има един сериозен проблем, който Ивлиев също засяга в математическия си модел – опасността от т.нар. „сива слуз“. Ако сондата има програма за безконтролно самовъзпроизвеждане, тя бързо би изяла ресурсите на галактиката, превръщайки всичко в копия на самата себе си. Затова алгоритъмът на свръхинтелекта налага строга системна забрана за репликация. След като капсулата достигне целевата екзопланета, тя извършва кацане, използва минимални локални ресурси за изграждане на защитна обвивка и влиза в режим на дълбок софтуерен сън.

Числата обаче не потвърждават версията на оптимистите, които вярват, че човечеството скоро ще намери извънземен артефакт в задния си двор. Откриването на 10-килограмов пасивен обект, който не излъчва топлина, радиовълни или светлина, намиращ се някъде в Пояса на Кайпер или в покрайнините на Слънчевата система, е технически невъзможно със сегашните и утрешните земни технологии. Нашите радиотелескопи, включително проектите за сканиране на дълбокия космос, са настроени да търсят шумни, енергийно разточителни цивилизации. Те търсят самите нас, проектирани в космоса. Аналитичните съмнения показват, че ние всъщност сме слепи за реалната форма на междузвездна комуникация.

Геоикономическата ирония на космическото мълчание

Тази теория хвърля различна светлина и върху настоящите ни земни напъни за милитаризация на орбиталното пространство и инвестициите в пилотирани мисии до Марс. Докато държавните бюджети и частните милиардери изливат милиарди в метал, ракетно гориво и логистика за пренасяне на биологична маса през радиационни пояси, технологичната реалност може да се окаже много по-цинична. Напълно възможно е Вселената да е пренаселена със спящи, микроскопични архиви на хиляди мъртви или трансформирани цивилизации, които просто чакат края на жизнения цикъл на своите звезди.

Ивлиев нарича това „филтър за безшумно разширение“. Този филтър затваря устите на ентусиастите, очакващи официален контакт на държавно ниво или кацане на извънземни на моравата пред Белия дом. Когато една система стане достатъчно умна, тя спира да бъде шумна. Тя спира да хаби дизел, релси, патрони или техния космически еквивалент. Тя се свива до размера на куфарче и заспива в някоя скала. Противоречието между човешката нужда от грандиозност и машинната икономия на ресурси е основната причина за празнотата на небето, която виждаме всяка нощ.