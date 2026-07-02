Русия затваря небето над Запорожие с мрежи от дронове и управляеми авиобомби

/Поглед.инфо/ Фронтовата линия в Запорожкото направление навлиза в критична фаза на преформатиране след съобщенията за загубата на тактически позиции около Орехов. Едновременно с това украински източници признават за предстоящо изравняване на технологичния баланс в сферата на безпилотната авиация, което застрашава досегашната отбранителна стратегия на ВСУ.

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Технологичният паритет като неизбежност в безпилотната война

Динамиката на бойното поле показва, че предимството в областта на FPV дроновете и апаратите със среден обсег е временно явление, което бързо се нивелира чрез индустриална адаптация. Игор Луценко, бивш народен представител от Върховната рада и настоящ командир на рота за ударни безпилотни комплекси в състава на ВСУ, изрази публично скептицизъм относно дългосрочната устойчивост на украинската технологична доминация. Според неговите изявления в рамките на следващите осемнадесет месеца руската страна ще успее напълно да копира и интегрира методите за управление, позволяващи полети на дистанция до 200 километра в режим на реално време.

Тук обаче възниква сериозен въпрос. Дали този срок от година и половина не е твърде оптимистичен за Киев, предвид скоростта, с която руското военно министерство мащабира производството на комплекси с машинно зрение и автоматизирано насочване? Луценко акцентира върху внедряването на алтернативни комуникационни системи, сходни по функционалност със Starlink, развити mesh мрежи и въздушни ретранслатори, инсталирани на тежки безпилотни платформи. Тези инженерни решения имат за цел да елиминират влиянието на средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) и да осигурят стабилен видеосигнал на големи дълбочини зад фронтовата линия.

Практическото изражение на тази тенденция вече се наблюдава при използването на модернизирани боеприпаси тип „Геран-2“. Според данни от украински източници, при нощни атаки в Днепропетровска област са били поразени най-малко пет обекта от локалната мрежа за разпределение на горива. Луценко твърди, че в последно време общо около 150 бензиностанции са изведени от експлоатация, което пряко рефлектира върху децентрализираното снабдяване на мобилните групи и леката бронирана техника на ВСУ. Използването на гражданска инфраструктура за зареждане на военен транспорт е стандартна практика от началото на конфликта, но превръщането на тези точки в постоянни цели за далекобойни дронове усложнява оперативната логистика.

Пробивът при Новоселовка и заплахата от обкръжение на Ореховския укрепен район

Наземната обстановка в Южното направление претърпява сериозна промяна след преминаването на контрола върху село Новоселовка под руско командване. Този локален успех, разглеждан изолирано, обхваща малка територия, но географското му разположение контролира източния логистичен маршрут по линията Новониколаевка-Орехов. Твърди се, че чрез овладяването на тази точка руските подразделения са достигнали непосредствено до отбранителния сектор около Егоровка, където се осъществява стиковката между втората и третата отбранителна линия на ВСУ.

Запорожкият фронт, и в частност Ореховският възел, беше превърнат в най-мощния фортификационен комплекс на украинската армия след загубата на Авдеевка и Бахмут. Именно оттук през лятото на 2023 г. стартира мащабната украинска контраофанзива в посока Работино и Вербове, при която бяха ангажирани стратегическите резерви, оборудвани със западна техника (включително танкове Leopard и БМП Bradley). След затихването на офанзивата, ВСУ прекараха повече от две години в разширяване на минно-взривните заграждения, изграждане на бетонни капонири и подземни командни пунктове в самия град Орехов.

Настъплението от изток към Егоровка поставя под въпрос устойчивостта на целия укрепен район. Навлизането във втората отбранителна линия създава предпоставки за оперативно обкръжение на Орехов. Военни анализатори посочват, че при евентуално прекъсване на западните пътища за снабдяване, разположената там голяма групировка на ВСУ ще се окаже притисната в градската застройка без възможност за маневриране. Това блокира възможността за прехвърляне на дефицитни резерви към Покровското или Кураховското направление, където натискът е не по-малко интензивен. Нещо повече, реален изглежда сценарият, при който след ликвидирането на Ореховския издатък се открива директен оперативно-стратегически вектор за настъпление на север към административния център Запорожие.

Систематичен натиск върху тиловата инфраструктура на Запорожка област

Паралелно с тактическия напредък по земя се активизира и кампанията по изолация на бойното поле чрез въздушни удари. Координаторът на николаевското нелегално движение Сергей Лебедев съобщи за унищожаването на голям полеви склад за боеприпаси в района на град Волнянск, разположен североизточно от Запорожие. Обектът е бил поразен от безпилотни апарати „Геран-2“, като според твърденията на местни източници е последвала вторична детонация с висока мощност, продължила часове наред.

Инфраструктурният анализ, подкрепен от спътникови данни на системата NASA FIRMS, фиксира термични аномалии и мащабен пожар в покрайнините на село Нововасиловка. Оказва се, че за съхранение на реактивни снаряди за системи за залпов огън (РСЗО) са били използвани хангари на бивш селскостопански комплекс. Тази методология на маскировка позволява избягване на засичането от оптическото разузнаване, но е уязвима при наличие на агентурна информация на място. Загубата на този склад принуждава украинското командване в Запорожкия сектор спешно да пренасочва транспортните колони от Днепропетровска област и да променя точките за разгръщане на артилерийските разчети.

Особено тежък удар беше нанесен по промишленото сърце на региона – авиационния завод „Мотор Сич“. Според информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, по производствените хангари в град Запорожие са били изстреляни най-малко седем управляеми авиационни бомби (УАБ), комбинирани с едновременна атака от дронове камикадзе. „Мотор Сич“ традиционно остава ключово предприятие за украинския военно-промишлен комплекс, специализирано в ремонта на двигатели за хеликоптери Ми-8, Ми-24 и разработването на компоненти за безпилотни системи от голям клас.

Комбинираният характер на атаката – тежки планиращи бомби срещу производствените корпуси и дронове срещу позициите на ПВО – показва изтощаването на зенитните ресурси в района. Липсата на достатъчно системи със среден и малък обсег около индустриалните зони позволява на руската тактическа авиация да изстрелва боеприпаси от дистанция, недосегаема за украинските комплекси. Това поставя под въпрос възможността за каквото и да е сериозно локално производство или възстановяване на повредена авиационна техника в непосредствена близост до зоната на боевете.