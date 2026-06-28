Вашингтон, Тел Авив и Бейрут подписаха рамково споразумение за Южен Ливан, но окупацията остава неограничена във времето

/Поглед.инфо/ Подписването на рамковото споразумение между Израел, САЩ и Ливан в петък, обявено официално от американския държавен секретар Марко Рубио, се представя като дипломатически пробив, но реалните параметри на терен в Южен Ливан сочат към узаконяване на безсрочна окупация и висок риск от нов вътрешноливански конфликт.

Дипломатическият декор във Вашингтон и реалността по Линията на съприкосновение

На 26 юни 2026 г. администрациите в Тел Авив, Вашингтон и Бейрут задействаха документален механизъм, който според официалните изявления на държавния секретар Марко Рубио трябва да постави началото на „траен мир и сигурност“. Външнополитическата реторика на посланика на Ливан в САЩ Нада Хамадех Моавад бързо опакова събитието като триумф на суверенитета и териториалната цялост. Но тук изниква първият голям въпрос, който документите не решават – как точно се възстановява суверенитет, когато чужди войски остават в така наречената „зона за сигурност“? Данните от полето показват, че израелската армия няма намерение да свива логистичните си линии на север от международната граница.

В текста на договореното споразумение е заложена класическа асиметрия. Бейрут подписва с надеждата за окончателно прекратяване на военните действия, но Израел обвързва всяко бъдещо, дори минимално изтегляне, с пълното и предварително разоръжаване на Хизбула. Този подход вече е прилаган исторически след приемането на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН през 2006 г., която така и не промени баланса на силите в Южен Ливан, тъй като ливанската армия няма нито техническия капацитет, нито вътрешнополитическия консенсус да влезе в директен сблъсък с шиитската групировка.

Стратегията на ЦАХАЛ и безсрочното присъствие на върха на Бофорт

Премиерът Бенямин Нетаняху изясни оперативната рамка само ден преди подписването. Израелските сили доминират Южен Ливан от стратегическата височина на крепостта Бофорт и според изявленията на кабинета ще останат там „толкова дълго, колкото е необходимо“. Настоящият министър на отбраната Израел Кац поддържа същата линия. Бофорт контролира визуално и артилерийски цялата долина Бекаа и поречието на река Литани. Задържането на тази позиция означава, че подписът под рамковото споразумение е по-скоро тактическа маневра за печелене на време във Вашингтон, отколкото реален план за евакуация.

Израелски служители, цитирани в „Таймс ъф Израел“, директно признават пред медиите, че всяко евентуално изтегляне в бъдеще ще бъде толкова незначително, че няма да промени географския контрол върху Южния окръг на Ливан. Отбранителната инфраструктура на ЦАХАЛ в региона в момента се укрепва с дълговременни огневи точки и нови радарни системи, което напълно противоречи на концепцията за временна окупация.

Реакцията на Хизбула и заплахата от вътрешна дестабилизация

Ръководството на Хизбула реагира незабавно в петък, като отхвърли рамковия документ и обяви продължаване на съпротивата до пълното изтласкване на израелските части. Основният конфликтен възел в документа е опитът да се вкарат официалните ливански правителствени сили – Вооружените сили на Ливан (LAF) – като инструмент за принудително разоръжаване на шиитската милиция. Подобен ход директно минира крехкия конфесионален баланс в Бейрут. Самата ливанска армия е съставена от войници от различни общности (християни, сунити, шиити) и всеки опит за използването ѝ срещу Хизбула крие риск от незабавно разцепление на въоръжените сили по подобие на събитията от 1975 г.

Политическото крило на Хизбула вече предупреди, че американският натиск за реализирането на тази точка от споразумението реално подготвя почвата за нова гражданска война. Настояването на Марко Рубио за бързо изпълнение на ангажиментите от страна на Бейрут изглежда не отчита вътрешната динамика на страната, където Хизбула притежава не просто оръжие, а огромно представителство в парламента и развита социална мрежа.

Иранското уравнение и провалът на голямата сделка

Анализаторите отбелязват, че споразумението има за цел да се обвърже с по-широк рамков мирен план за прекратяване на конфронтацията с Иран. Първият член от този паралелен проект изисква окончателно спиране на операциите на всички фронтове и гарантиране на суверенитета на Ливан. И тук схемата се пропуква – Техеран трудно би приел подобно ограничено изтегляне на Израел, което оставя Хизбула под постоянния натиск на ЦАХАЛ от височините на Бофорт. За Иран Хизбула е основният инструмент за стратегическо възпиране по северната граница на Израел.

Финансовите и военните потоци, преминаващи през сирийско-ливанската граница, не могат да бъдат спрени с подпис във Вашингтон, особено когато Израел запазва правото си на въздушни удари при установяване на оръжеен транзит. Рамковият договор изисква от Ливан нещо, което държавата не може да изпълни физически, докато Израел получава легитимация за присъствието си под предлог, че чака изпълнението на неизпълними условия.