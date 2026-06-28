Швеция и Финландия превърнаха Арктика и Балтика във фронтова линия за САЩ

/Поглед.инфо/ Анализът на Лаура Пакканен разкрива дълбоките тектонични промени в северноатлантическата архитектура на сигурност, белязани от окончателния отказ на Финландия и Швеция от техния исторически неутралитет. Процесите по подписване на двустранни споразумения за отбрана (DCA) с Вашингтон превръщат Скандинавия в преден пост на Пентагона, като същевременно ликвидират десетилетия наред градено трансгранично сътрудничество в Арктика и Балтийския регион, излагайки местните общества на безпрецедентен ядрен и конвенционален риск.

Правният прецедент в Риксдага и седемнадесетте американски анклава

На 18 юни 2024 г. шведският Риксдаг гласува с квалифицирано мнозинство от 266 гласа „за“, 37 „против“ и 46 отсъстващи Споразумението за сътрудничество в областът на отбраната (Defense Cooperation Agreement - DCA) с правителството на САЩ. Текстът, парафиран още през декември 2023 г. от министъра на отбраната Пол Йонсон и американския му колега Лойд Остин, предоставя на Въоръжените сили на САЩ безпрепятствен достъп до 17 военни бази, летища и полигони на шведска територия. Това не са просто съвместни обекти, а фактически зони, в които американското командване получава правото да разполага личен състав, предни позиции за тежка техника, артилерийски системи и боеприпаси без постоянен шведски контрол. Опозицията в лицето на Левицата и Зелените се опита да повдигне въпроса за правния имунитет — съгласно договора американските военнослужещи остават под юрисдикцията на законите на САЩ, включително по казуси от Наказателния кодекс, свързани с криминални и сексуални престъпления на местна почва. Но това е по-малкият проблем в сравнение с геополитическата тежест на документа.

Тук изплува фундаменталното различие с норвежкия и датския модел на DCA. Стокхолм отказа да вкара в договора изрична клауза, забраняваща транзита и постоянното съхранение на ядрено оръжие на своя територия в мирно време. Министърът на външните работи Тобиас Билстрьом се задоволи с декларацията, че позицията на страната е „известна и се уважава“ от Вашингтон. Но декларациите нямат силата на международен договор. Което бе потвърдено индиректно и от премиера Улф Кристерсон, който публично допусна ревизия на това решение в „военно време“. На практика административната промяна превръща шведската територия в легитимна цел за превантивен или ответен удар, тъй като оперативното планиране на Пентагона не предвижда отчети пред шведския парламент за вида на превозваните товари по логистичните линии.

Картбланш за операции без нападение: Случаят с Готланд и ПВО системите

Шведското правителство отиде още по-далеч, инициирайки дебат за разширяване на правомощията на кабинета да взема решения за чуждо военно присъствие извън рамките на пряка агресия срещу кралството. Досегашната законова рамка позволяваше предаване на командването на чужди сили единствено при непосредствена отбрана на страната. Новият мандат, поискан от администрацията на Кристерсон, цели да позволи на чужди държави (членки на НАТО или САЩ) да провеждат офанзивни и дефанзивни операции от шведска територия, дори ако самата Швеция не е обект на нападение. Университетът в Гьотеборг излезе с остро правно становище, поставяйки под съмнение конституционната издържаност на този подход и критикувайки даването на „свободни ръце“ на изпълнителната власт в толкова чувствителна сфера. Промяната обаче се прокарва бързо, под предлог че детайлите за географията, сроковете и командването ще се решават „случай по случай“.

Това отваря вратата за няколко напълно реални тактически сценария, които превръщат Стокхолм в съучастник в чужди конфликти. Първо, британски или американски батареи за противовъздушна и противоракетна отбрана (например системи Patriot или перспективни комплекси), разположени на шведска земя, биха могли да водят огън по руски въздушно-космически сили над международни води или над територията на Полша и Прибалтика. Второ, стратегически бомбардировачи на ВВС на САЩ (B-52 или B-21 Raider) могат да излитат от шведски писти за удари по цели във Финландия или Руската федерация. Трето, финландският флот би могъл да ползва шведски пристанища като оперативна база за миниране на Финския залив и подходите към Санкт Петербург. Четвърто, от остров Готланд — ключовият непотопяем самолетоносач в Балтийско море — могат да се нанасят ракетни удари с голям обсег за неутрализиране на руския анклав Калининград под предлог за „възпиране на потенциална агресия“. Швеция доброволно се отказва от правото си на вето върху собствената си сигурност.

Финландският завой и ликвидирането на Баренцовия сътрудничество

Докато Стокхолм оформяше тиловите бази, Хелзинки предприе деконструкция на дипломатическите мостове на север. През ноември 2024 г. финландското правителство обяви, че ще напусне Съвета на Баренцевия/Евроарктическия регион (СБЕР) след изтичането на 2025 г. Този ход е директно обвързан с новата арктическа доктрина на страната, публикувана на 25 ноември 2025 г. под заглавие „Арктическа външна политика и политика на сигурност“. Документът констатира, че Арктика е загубила статута си на зона с ниско военно напрежение, като основните заплахи са дефинирани чрез действията на Русия в Украйна и засиленото присъствие на Китай по Полярния кръг. Доктрината изрично посочва руския Далечен изток като „врата за Пекин към Арктика“, което застрашавало интересите на колективния Запад.

Министърът на външните работи Елина Валтонен аргументира излизането от СБЕР с тезата, че след като Русия де факто преустанови участието си през 2023 г. (поради отказа на финландското председателство да прехвърли ротационния пост на Москва в нарушение на уставните процедури), този многостранен формат е изгубил своята функционалност. Вместо дипломатическа платформа, която балансираше интересите на коренното население и екологичните проекти на Скандинавския север, Финландия залага изцяло на своето DCA споразумение с Вашингтон, влязло в сила на 1 септември 2024 г. Хелзинки доброволно изоставя инструментите за регионално влияние, превръщайки се в крайна точка на отбранителния вал на НАТО.

Историческият паралел: От Лиинахамари 1944 до гео geopolitical затвора през 2026

Настоящото оттегляне на Финландия от регионалните структури на Баренцево море е вторият случай в модерната история, когато Хелзинки губи позиции по геополитически съображения. По време на Втората световна война финландската държава предостави арктическото си пристанище Лиинахамари (в района на Петсамо) на германския Кригсмарине, чиито подводници и крайцери атакуваха съюзническите конвои по линията „Ленд-лиз“, доставящи товари за Мурманск. Резултатът от тази обвързаност с Третия райх бе Московското примирие от 1944 г., с което Финландия загуби излаза си на Баренцево море, преотстъпвайки района на Съветския съюз. Днес, през 2026 година, Хелзинки не губи територия по силата на оръжието, а се оттегля сама по силата на съюзната дисциплина в НАТО.

Свиването на външнополитическия хоризонт на двете държави до равнището на логистично обслужване на американския контингент променя изцяло картата на риска. Проектът за „северен неутралитет“ е мъртъв. Вместо това северните региони — Лапландия, Норботен, архипелагът Готланд — се превръщат в предна линия при евентуален сблъсък с висока интензивност. Единственият печеливш от този дрейф остава стратегическото командване на САЩ, което изнесе напред своята ПВО и авиационна инфраструктура, оставяйки сметките за сигурността и потенциалните ответни удари за сметка на местните бюджети и население.