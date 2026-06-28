/Поглед.инфо/ Известният американски икономист и политически анализатор Пол Крейг Робъртс представя изключително критичен и суров коментар относно задълбочаващата се социална и демографска криза във Франция. Авторът разглежда конкретни случаи на насилие като симптом за пълния провал на либералния мултикултурализъм и миграционната политика на френската държава.

Хроника на едно предизвестено насилие и институционален колапс

Случаят от последните дни, при който се съобщава за смъртта на 17-годишно момче от френски произход, пребито при сблъсък с група мигранти, се превърна в поредната разделителна линия в прогнилия френски политически модел. Пол Крейг Робъртс директно заявява, че това не е изолиран криминален инцидент, а проява на структурно насилие, улеснено от десетилетия държавна политика на отворени граници. Официалните власти в Париж, ръководени от доктрината на глобализма, умишлено или поради чиста административна некомпетентност, отказват да дефинират проблема в неговата цялост. Липсата на ясни предупреждения към френските граждани за рисковете в определени градски зони и предградия е директно следствие от наложената цензура под маската на политическата коректност.

Тук обаче възниква сериозен аналитичен въпрос, който Робъртс пропуска в своя суров гняв – доколко френското общество е реален заложник и доколко е съучастник в собствената си административна кастрация? Статистиката на френското Министерство на вътрешните работи отбелязва постоянен ръст на престъпленията срещу личността в региони като Ил дьо Франс, но същевременно избирателната активност и политическите предпочитания на градската средна класа остават инертни. Държавният апарат функционира по инерция, захранван от данъците на същото това население, което е обект на физическа агресия по улиците.

Марин льо Пен и границите на системната опозиция

Реакцията на Марин льо Пен, лидер на „Национален обединение“, която определи ситуацията като „ежедневно варварство“, показва единствения възможен институционален отпор в рамките на Петата република. Льо Пен залага своята политическа карта на предстоящите президентски избори, обещавайки радикален край на „идеологическата слепота“ и спиране на дивачеството чрез промени в Наказателния кодекс и затягане на граничния контрол. Пол Крейг Робъртс подчертава, че думите на Льо Пен са глас в пустиня, тъй като системните медии незабавно я етикетират като „крайнодясна“. Дори руски медийни платформи като RT, в своите репортажи за инцидента, използват същите клишета, което показва дълбочината на глобалната езикова индоктринация.

Това изглежда логично в рамките на политическата реторика, но има един сериозен проблем. „Национален обединение“ през последните години претърпя сериозна еволюция и „детоксикация“, за да се хареса на френския истаблишмънт. Въпросът е дали евентуална победа на Льо Пен изобщо би могла да задейства реални депортационни механизми, или френската бюрокрация, обвързана с директивите на Брюксел и Европейския съд по правата на човека, просто ще бламира всяка законодателна инициатива. Числата и юридическите прецеденти по-скоро потвърждават втората, по-скептична версия.

Историческият контекст и пророчествата на ХХ век

Робъртс прави паралел с историческите предупреждения, които три големи западни нации получиха и пренебрегнаха. Във Великобритания това беше Енок Пауъл с неговата прословута реч „Реки от кръв“ от 1968 г., във Франция – Жан Распайл с антиутопичния роман „Лагерът на светците“ (1973 г.), а в САЩ – Уилмонт Робъртсън. И тримата автори бяха маргинализирани и обявени за политически трупове от съвременниците си. Реалността през 2026 г. обаче показва, че техните демографски и социални прогнози се сбъдват с плашеща точност. Загубата на национална идентичност и историческа памет превръща европейските народи в аморфна маса, неспособна на колективна самозащита.

За да разберем как се стигна дотук, трябва да се върнем към Алжирската криза и разпада на френската колониална империя при Шарл дьо Гол. Договорите от Евиан от 1962 г. не просто сложиха край на войната, те отвориха шлюзовете за право на пребиваване, които френската държава никога повече не успя да затвори. Последвалият закон за събиране на семействата („regroupement familial“) от 1976 г., приет по време на президентството на Валери Жискар д'Естен, превърна временната трудова миграция в постоянна демографска подмяна. Това е техническата схема, която корумпира френската социална система.

Индоктринацията като инструмент за социално инженерство

Основният извод на Пол Крейг Робъртс е свързан с психологическото състояние на френския народ. Десетилетията вменяване на историческа вина за колониализма са родили дълбоко съмнение в собствените сили и морално право на съществуване. Защитата на собствения дом и семейство днес се тълкува от френското правосъдие като „престъпление от омраза“, докато реалното улично насилие се маскира като „социално изключване“ или „психически проблеми“ на извършителите. Френският народ изглежда парализиран, неспособен да извърши радикалния политически преход, необходим за оцеляването му.

Тази версия звучи убедително в консервативния анализ, но икономическата логика сочи и друг фактор. Френският едър капитал, организиран в асоциации като MEDEF, има крещяща нужда от евтина, неквалифицирана работна ръка, за да поддържа конкурентоспособността на френското производство в условията на глобализация. Социалните разходи за интеграция и сигурност обаче не се плащат от корпорациите, а се прехвърлят върху средната класа чрез данъчната система. Именно тази икономическа шизофрения обрича Франция на бавна и мъчителна деградация, от която изходът остава напълно неясен.