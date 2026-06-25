Техеран: Няма да позволим на МААЕ да инспектира ядрените ни съоръжения

/Поглед.инфо/ На 24 юни заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви в социалните мрежи, че по време на престоя си в Швейцария, въпреки молбата на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, Иран не е провел среща с него. Същевременно Иран няма никакви планове да позволи достъпа за инспекции на атакуваните ядрени съоръжения.