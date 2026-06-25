Гарибабади заяви, че тези въпроси ще бъдат разгледани и ще бъде взето решение по тях единствено в рамките на окончателно споразумение и при условие, че другата страна предприеме конкретни действия за прекратяване на всички санкции.
Техеран: Няма да позволим на МААЕ да инспектира ядрените ни съоръжения
/Поглед.инфо/ На 24 юни заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви в социалните мрежи, че по време на престоя си в Швейцария, въпреки молбата на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, Иран не е провел среща с него. Същевременно Иран няма никакви планове да позволи достъпа за инспекции на атакуваните ядрени съоръжения.
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