Китайският метеоролог Сю Дзиенмин получи „Нобеловата награда“ в областта на метеорологията

По време на церемонията по връчването на наградата генералният секретар на Световната метеорологична организация (WMO) Селесте Сауло похвали Сю Дзиенмин за неговата дългогодишна отдаденост към развитието на сателитната метеорология и гарантирането на надеждността, практическата приложимост и оперативната ефективност на сателитните данни.
Сауло отбеляза, че под ръководството на Сю Дзиенмин приложението на китайските метеорологични спътници „Фънюн“ (FY) се разширява стабилно, а оперативните им системи непрекъснато се усъвършенстват, като осигуряват силна подкрепа за глобалното наблюдение на времето, прогнозирането и вземането на решения, основани на факти. Тя също така подчерта важната роля на спътниците FY при предоставянето на данни от наблюдения за Западна Азия, Източна Африка и региона на Индийския океан.
Наградата на IMO, която се връчва ежегодно, се счита за най-високото отличие в международната метеорологична общност и често се нарича „Нобелова награда по метеорология“. Наградата се присъжда за изключителен принос в областта на метеорологията, хидрологията и геофизичните науки и се връчва само на един лауреат всяка година.
Сю е четвъртият китайски учен, който е получил тази престижна награда, след Йе Дуджън, Цин Дахъ и Дзън Цинчън.