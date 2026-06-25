Отвъд липсата на време: Кои са скритите психологически бариери, които пречат на възрастните да учат?

/Поглед.инфо/ Българският пазар на труда се намира в структурна безизходица, която далеч надхвърля баналните клишета за липсата на кадри или ниското заплащане. Докато държавните институции и браншовите организации продължават механично да преписват брюкселските директиви за „учене през целия живот“ и да отчитат усвоени средства по линия на Европейския социален фонд, реалният икономически субект – българският работник – се оказва физиологически и когнитивно неспособен да отговори на тези изисквания. Промяната на икономическия модел през последните петнадесет години ликвидира предвидимостта на заетостта, но не предложи работеща логистика за преквалификация. Проблемът не е идеологически, а чисто ресурсен – човешкият мозък се оказва претоварен и амортизиран завод, от който се изисква да произвежда високотехнологична продукция без подмяна на машините и без осигурено гориво.

Анатомия на когнитивния блокаж: Крахът на социалния инженеринг

Преди по-малко от две десетилетия българската икономическа реалност все още се крепеше върху инерцията на късния индустриален период, където формулата „една професия за цял живот“ осигуряваше предвидимост на производствените цикли и относителна социална стабилност. Сегашната доктрина за перманентно учене, наложена като безалтернативен отговор на глобализацията, се сблъсква с биологичните реалности на застаряващото население у нас. Статистическите данни за изпълнението на оперативните програми в периода 2014-2020 г., както и междинните доклади за настоящия програмен период до 2026 г., показват сериозна ножица между брой записани в курсове за квалификация и реално приложени умения на работното място. На хартия милиони левове се наливат в обучителни центрове, но производителността на труда остава най-ниската в Европейския съюз. Истинската причина за този провал не се крие в мързела или липсата на мотивация, а в системното претоварване на невронната инфраструктура на индивида. Продължаващият натиск за бърза адаптация в среда на постоянна несигурност задейства защитни механизми, които блокират левото полукълбо на мозъка – онази подсистема, отговорна за логиката, обработката на нова информация и аналитичното мислене. Вместо това, под влияние на непрекъснатия стрес и финансовия натиск, управлението се поема от дясното полукълбо, където доминират емоционалните реакции, тревожността и чистият инстинкт за оцеляване. В такова състояние работникът не е в състояние да усвоява сложни технологични процеси; той просто удържа фронта, за да не загуби текущите си доходи.

Този когнитивен дисонанс се задълбочава от деформациите в битовата и технологичната среда. Данните сочат, че масовото навлизане на дигитални инструменти без съответната подготовка е довело до феномен, който специалистите по трудова медицина дефинират като синдром на ускореното мислене. Работната сила е подложена на денонощен информационен спам, съчетан с липса на физическо възстановяване и хронично лошо качество на съня. Информационното претоварване принуждава когнитивната система да генерира хаотични, безплодни мисли, което фрагментира вниманието и ликвидира дългосрочната памет. Когато едно предприятие реши да внедри нова софтуерна система за управление на складовите наличности например, то се сблъсква с тихата, но упорита съпротива на персонала, чиито капацитет за запомняне на нови алгоритми е практически изчерпан. Налице е не съпротива срещу прогреса, а обективна невъзможност за обработка на данни. Към това трябва да се добави и скритата дислексия при възрастните – състояние, което в българската образователна система никога не е било диагностицирано адекватно, а днес изплува като сериозна пробойна при опитите за четене на техническа документация или усвояване на чужди езици.

Икономическите измерения на прокрастинацията и системния стрес

Вместо да се анализира логистиката на този когнитивен срив, официалният дискурс предпочита да си служи с психологически етикети като „отлагане“ или прокрастинация. Твърди се, че над 15% от възрастното население в трудоспособна възраст хронично отлага важни решения, свързани с кариерното развитие. Числата обаче не потвърждават версията за чисто волеви дефект. Отлагането в индустриална среда е икономически симптом – то е пряк резултат от влошената производителност и натрупания стрес, които от своя страна сриват самочувствието на работника и го вкарват в спирала на вина. Когато един заварчик или оператор на машина с ЦПУ прекара десет часа на крак в цеха, изискването вечер да посещава курсове по дигитални умения е логистично абсурдно. Дизелът за придвижване, липсата на организиран транспорт в по-малките общини и чисто физическото изтощение правят процеса невъзможен. Точно тук се провалят и мащабните проекти за преход към зелена икономика в региони като Маришкия басейн, където преквалификацията на хиляди миньори и енергетици се планира изцяло на хартия, без да се отчита реалната възрастова структура и здравният статус на заетите.

Регистрираният от центрове за когнитивно развитие ръст на запитвания от възрастни хора, които не разбират защо вече не могат да учат и защо се намират в перманентен стрес, е ясен индикатор, че системата е достигнала своя предел. Човешкият капитал в България се експлоатира без оглед на неговата амортизация, подобно на остарял машинен парк в завод, оставен на доизживяване. Без реформиране на трудовите стандарти, без осигуряване на реално време за рехабилитация и без промяна в методологията на преподаване, приказките за иновативна икономика ще останат само чиновнически отчети за пред чуждестранните донори.