/Поглед.инфо/ Въпросът за съществуването на предходни технологични цивилизации обикновено се оставя в периферията на академичния консенсус, но материалната база на съвременния свят налага тежки аналитични съмнения. Настоящата глобална архитектура от портландцимент и стоманена арматура клас B500B притежава експлоатационен срок от едва няколко века при липса на системна поддръжка. След прекратяване на логистичните цикли и поддръжката, хидратираните калциеви силикати се разпадат, а железните оксиди заличават мегаполисите по-бързо от ерозията на естествения гранит. Това изправя официалната хронология пред сериозни логистични и физически въпроси относно реалния капацитет на планетата да съхранява следи от индустриални епохи, случили се преди милиони години.

Илюзията за вечния бетон и логистиката на материалното заличаване

Всеки съвременен строителен инженер, запознат със стандартите на Eurocode 2 и деградацията на материалите, е наясно с един неприятен факт: съвременната цивилизация строи забележително нетрайни структури. Противно на разпространеното мнение, че нашите стоманобетонни кули ще свидетелстват за нас хилядолетия наред, физическата реалност е много по-сурова. При спиране на редовното отводняване, хидроизолацията на покривните конструкции се компрометира в рамките на петнадесет до двадесет години. Проникващата влага стартира процеси на карбонизация на бетона, което понижава неговото pH и премахва пасивиращия слой около стоманената арматура. Веднъж започнала, корозията увеличава обема на метала до шест пъти, което води до механично разрушаване на бетонното покритие.

В рамките на триста до петстотин години сгради като Бурдж Халифа или конгломератите в Шанхай ще се превърнат в безформени купчини от калциев карбонат и железен оксид, бързо покрити от хумусен слой. Единствените следи, които биха останали в геоложкия разрез след два милиона години, са тънки аномални слоеве от пластмасови микрочастици, тежки метали и изотопни промени в седиментите. Ако утре суровинните доставки на дизел, битум и структурна стомана спрат, природата ще извърши пълно прочистване на повърхността за период, който в мащабите на планетарната история е просто нищожен миг. Това повдига въпроса за реалната пропускливост на геоложката памет и дали официалните хронологични таблици не пропускат цели технологични епохи просто поради липсата на трайни артефакти.

Хронологичните пробойни в академичния консенсус

Когато официалните палеонтологични институции боравят с времеви прозорци от порядъка на петнадесет милиона години като за марж на грешка при появата на птиците (между 135 и 150 милиона години), става ясно, че официалната наука се намира в състояние на концептуално командно дишане по отношение на точните датировки. Нека погледнем суровите числа: на човечеството му бяха необходими по-малко на пет хиляди години, за да премине от организирано земеделие в Месопотамия до изграждането на спътникови съзвездия и заводи за полупроводници в Тайван. В рамките на един петнадесетмилионен прозорец теоретично могат да се поберат стотици цивилизационни цикли, всеки от които да извърви пътя от първобитния бит до високотехнологичния разпад, без да остави видими макроскопични следи за днешните сондажни апарати.

Числата около доминацията на динозаврите също изглеждат подозрително статични. Твърди се, че тези видове са заемали екологичните ниши в продължение на близо 150 милиона години, без да покажат признаци на технологична еволюция. Това изглежда логично в рамките на класическия дарвинизъм, но има един сериозен проблем – биологичният капацитет за обработка на информация и фината моторика не изискват хуманоидна форма. Откриването на фрагментарни останки от фосилизирани влечуги със силно развити предни крайници, способни на сложни манипулации, показва, че анатомичните предпоставки за създаване на инструменти са съществували много преди появата на първите хоминиди. Ограничаването на понятието „разум“ единствено до приматите е методологическа грешка, продиктувана от антропоцентричния егоизъм на съвременната наука.

Прото-индустриалният модел и ведическата митология като геополитически доклад

Ако свалим религиозния и мистичен слой от древните индийски текстове като Махабхарата и Пураните, пред нас се разкрива нещо коренно различно от наивните приказки. Текстовете описват конфликти с т.нар. Наги и Серпентоиди не като сблъсъци с магически чудовища, а като продължителна, изтощителна месомелачка за контрол над земните ресурси и живата сила. Според тези източници, ранните човешки популации са функционирали в условията на суров суровинен и биологичен монопол, наложен от предходна нехуманоидна цивилизация, чиято технологична база е била ориентирана към био-инженерство и генетични модификации.

Сериозният геополитически анализ изисква да погледнем на мита за „създаването на човека като слуга“ през призмата на оптимизацията на работната ръка. Използването на генно инженерство за модифициране на местни примати (появили се според официалните данни преди около 40 милиона години) с цел създаване на адаптивна, евтина и лесно управляема работна сила е логична икономическа стъпка за всяка застаряваща, технологично напреднала цивилизация. Сривът на тази система обаче настъпва по класическа линия – вътрешен разкол в управляващия елит. Появата на различни „куратски“ фракции сред т.нар. богове, които започват да снабдяват човешките проксита с технологично ноу-хау и тактически умения, трансформира робския бунт в глобална война за ресурсна независимост. Последвалото пълно прочистване на градовете на Серпентоидите обяснява липсата на мащабни повърхностни структури – победителите винаги пренаписват историята и демонтират материалната база на победения суверен, за да заличат самата идея за неговия легитимен контрол. Подобни процеси на преструктуриране на собствеността и заличаване на паметта се наблюдават и в по-новата история, както сме отбелязвали в анализите си за икономическата трансформация на Източна Европа след 1989 година, където цели индустриални заводи бяха нарязани за скрап, за да се елиминира конкуренцията.

Технологичният предел на палео-еволюцията и космогоничният изход

Възможността част от тази предходна цивилизация да е евакуирала производствените си мощности и елита си извън пределите на Земята преди екологичния или военния колапс не може да бъде независимо потвърдена, но тя притежава икономическа логика. При достигане на определено ниво на изчерпване на леснодостъпните въглеводороди и редкоземни метали на планетата, всяка разумна система се насочва към космическата логистика и изнасянето на критичната инфраструктура в орбита или на близки небесни тела, където липсва тектонична активност и атмосферна ерозия.

Ако серпентоидната цивилизация е разполагала с милиони години за технологично развитие, повърхността на Земята за тях е била просто начална площадка и суровинен склад, който впоследствие е бил изоставен на произвола на биологичните цикли. Останалото тук човечество е наследило една оголена, рестартирана планета, върху която е трябвало да изгради своя икономически модел от нулата, борейки се с митологичния страх от „подземните господари“. Този страх и до днес прозира в редица културни и политически кодове, управляващи глобалния елит, който подсъзнателно копира затворените, кастови и силно централизирани модели на управление, характерни за ранните рептилни прото-държави. Всичко това показва, че историята на планетата не е линейна права на прогреса, а сложна система от цикли, контролирани от наличността на ресурси и капацитета на управляващите структури да удържат контрола над подчинените маси.