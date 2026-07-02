Румен Петков: Европа се управлява от назначени чиновници, а не от лидери

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с Георги Стамболиев, д-р Румен Петков прави мащабен анализ на кризата в Европейския съюз, отношенията между Полша и Украйна, политиката на НАТО, миграционния пакт, състоянието на европейските икономики и перспективите пред конфликта в Украйна. Според него Европа постепенно губи способността си да води самостоятелна политика, а решенията се диктуват от неизбрани чиновници, които задълбочават разделението и икономическите проблеми на континента. Разговорът поставя въпроси за бъдещето на ЕС, сигурността на България и необходимостта от връщане към дипломацията вместо към логиката на непрекъснатата конфронтация.