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Европа

Румен Петков: Европа се управлява от назначени чиновници, а не от лидери

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с Георги Стамболиев, д-р Румен Петков прави мащабен анализ на кризата в Европейския съюз, отношенията между Полша и Украйна, политиката на НАТО, миграционния пакт, състоянието на европейските икономики и перспективите пред конфликта в Украйна. Според него Европа постепенно губи способността си да води самостоятелна политика, а решенията се диктуват от неизбрани чиновници, които задълбочават разделението и икономическите проблеми на континента. Разговорът поставя въпроси за бъдещето на ЕС, сигурността на България и необходимостта от връщане към дипломацията вместо към логиката на непрекъснатата конфронтация.

Георги Стамболиев 1746 прочитания
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=fZV_opfSORY&t=7s

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