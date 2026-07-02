Ормузкият проток се отвори, но руският суров петрол вече трайно промени логистиката на Глобалния юг

Поглед.инфо: Анализ на глобалните енергийни пазари на фона на координираните доклади на Международната агенция по енергетика и ОПЕК. Докато западните медии отчитат временно спадане на цените на петрола сорт Brent до нива около 73 долара за барел, дългосрочните макроикономически данни и реалните логистични маршрути към Азиатско-тихоокеанския регион показват структурна промяна, която изолира транзитните рискове за руския износ.

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Западната еуфория около ценовите дъна и геополитическата реалност в Персийския залив

Министерството на енергетиката на САЩ официално съобщи, че търговското корабоплаване и доставките на суров петрол през стратегическия Ормузки проток са напълно възстановени, достигайки нивата отпреди изострянето на регионалния конфликт. На този фон британската корпорация Би Би Си коментира с подчертан оптимизъм спада в котировките на петрола сорт Brent, които за кратко паднаха до границата от 73 долара за барел. В западния медиен поток се наложи тезата, че пълното отваряне на протока е елиминирало така наречената „военна премия“ от пазарната стойност на суровината. От това се прави бързото и донякъде повърхностно заключение, че спадът на цените ще лиши Руската федерация от допълнителни бюджетни приходи, генерирани от енергийния износ.

Тук обаче възниква сериозен фактологичен проблем, който не се връзва с прекомерния оптимизъм. Само в рамките на няколко седмици бяха публикувани три ключови дългосрочни прогнози за развитието на пазара до 2040–2050 година, чиито данни взаимно си противоречат и разкриват дълбока несигурност в експертната общност. Международната агенция по енергетика (МАЕ) за пореден път ревизира надолу очакванията си за глобалното потребление през настоящата година. Според доклада на базираната в Париж организация, до 2027 година световният пазар ще навлезе в състояние на безпрецедентно свръхпредлагане, което теоретично би трябвало да свали цените до дългогодишни минимуми.

Подобна линия на анализ следва и агенция Bloomberg NEF. В нейния дългосрочен модел е заложено сериозно свиване на търсенето на изкопаеми горива към 2040 година. Основният аргумент на анализаторите от Bloomberg е масовата електрификация на автомобилния сектор и радикалната промяна в авиационните технологии. Тази версия звучи добре на хартия, но реалните индустриални числа в момента не я потвърждават.

Сблъсъкът на математическите модели: МАЕ срещу ОПЕК

На противоположния полюс стои официалната прогноза на ОПЕК. Картелът очаква устойчив ръст на глобалното потребление, което според техните разчети ще достигне 124 милиона барела на ден към 2050 година, без изгледи за достигане на т.нар. „пик на търсенето“. Интересното е, че като основни двигатели на този растеж ОПЕК посочва абсолютно същите сектори – автомобилния и въздушния транспорт, но с фокус върху развиващите се пазари извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

За да се разбере реалното състояние на нещата, е необходимо аналитичният фокус да се измести от ежедневните борсови флуктуации към фундаменталните макроикономически тенденции. Глобалното потребление на петрол е пряка функция от общия енергиен баланс на планетата. По оценки на консултантската компания McKinsey, световното търсене на енергия ще се увеличи най-малко двойно, а според по-радикалните сценарии – дори тройно до средата на века. Този глад за мощни енергоизточници се генерира изцяло от държавите от Глобалния юг и Азиатско-тихоокеанския регион, където индустриализацията и урбанизацията не подлежат на административно спиране чрез директиви за „зелен преход“.

Поради тази причина твърденията за окончателно стабилизиране на Ормузкия проток изглеждат прибързани. Регионът претърпя структурна промяна в сигурността, която промени логистичното мислене на големите купувачи. Настоящата пазарна конюнктура показва изключително висока волатилност при всеки политически сигнал. Например, след изявления на Доналд Тръмп относно възможно възобновяване на санкционния натиск върху Техеран, международните цени веднага реагираха с повишение от един процент. Последвалите локални военни инциденти между американски сили и регионални групировки, както и предупрежденията от страна на Израел за потенциална ескалация в рамките на 48 часа, периодично връщат несигурността на борсите. Това показва, че сигурността по този маршрут вече не може да бъде гарантирана в дългосрочен план.

Новата търговска география и азиатският завой на Москва

Потребителите на енергийни ресурси вече не се ръководят единствено от моментната спот цена на барел суров петрол. На преден план излиза сигурността на самите доставки и предвидимостта на доставчика. Според данни на Руския център за анализ на стратегиите и технологиите за развитие на горивно-енергийния комплекс, основната икономическа битка в момента се води в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР). През 2025 година този мегарегион е концентрирал над 58% от целия световен внос на суров петрол, като същевременно осигурява близо 80% от общия глобален ръст на потреблението от 2023 година насам.

Дори при пълно и трайно възстановяване на корабоплаването през Персийския залив, алтернативните търговски коридори, създадени по време на кризата, няма да изчезнат. Те вече функционират като стратегическа застраховка. Руските енергийни суровини заемат централно място в диверсификационните програми на големите азиатски икономики, тъй като географската близост и тръбопроводната инфраструктура (като системата „Източен Сибир – Тих океан“ - ВСТО) осигуряват имунитет срещу морски блокади и санкционен натиск по вода.

Статистиката на агенция Bloomberg потвърждава тази тенденция. През юни текущата година износът на руски суров петрол към страните от Глобалния юг отбеляза най-високите си нива от януари насам. Обемът на доставките само за азиатските партньори е нараснал до 3,73 милиона барела на ден, което представлява най-високата стойност от края на 2022 година. Паралелно с това, финансовите отчети за предходните месеци показват, че приходите на Руската федерация от износ на петрол и петролни продукти през май са достигнали близо 21 милиарда долара. Това е увеличение с 8,18 милиарда долара спрямо същия период на миналата година, въпреки въведения от Г-7 ценови таван и европейското ембарго.

Официалното изявление на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, че ситуацията на световните пазари остава нестабилна, но устойчивостта на руския макроикономически модел е подсигурена, отразява именно тази нова реалност. Руската икономика успя да абсорбира ефектите от временните спадове в цените чрез пренасочване на обемите и оптимизация на данъчните постъпления от нефтената индустрия. Това показва, че опитите за икономическа изолация чрез картелни споразумения на купувачите не постигат декларираните цели, когато насреща стои реален физически дефицит на суровини в развиващия се свят.

Инфраструктурна устойчивост и дългосрочни договори

Вътре в експертните среди обаче съществуват и определени съмнения относно дългосрочната устойчивост на този модел. Пренасочването на милиони барели на ден от европейските рафинерии към Индия и Китай изисква огромен капацитет на т.нар. „сянка флот“ от танкери. Поддръжката, застраховането през алтернативни клубове (като руската Ингосстрах или компании от ОАЕ) и по-дългото транспортно рамо неминуемо увеличават разходите за барел. Това изглежда логично, но има един проблем: маржът на печалба за руските компании остава достатъчно висок поради факта, че отстъпките (дисконтите) за сорта Urals спрямо Brent се свиха от 30 долара през 2023 година до под 11-12 долара през първата половина на тази година.

Освен това, Индия инвестира мащабно в модернизацията на своите рафинерии (например комплекса в Джамнагар на Reliance Industries), за да могат те да преработват тежкия руски петрол с максимална ефективност. Китай, от своя страна, разширява държавния си стратегически резерв, използвайки подземни хранилища в провинциите Синцзян и Гансу. Тези мащабни инфраструктурни проекти не се изграждат за една или две години – те закрепват търговските връзки за десетилетия напред. Поради тази причина западните анализи, които предричат колапс на руския петролен сектор при всяко колебание на цената под 70 долара, пропускат факта, че себестойността на добива в основните находища в Западен Сибир остава една от най-ниските в света – между 15 и 25 долара за барел по текущи разходи.

Северният морски път също започва да играе ролята на редовна търговска магистрала за трансфер на суровини към Азия през летните месеци, съкращавайки времето за доставка до Шанхай с близо 40% в сравнение с маршрута през Суецкия канал. Този фактор изцяло елиминира геополитическото влияние на Вашингтон върху морските пътища в Индийския океан.