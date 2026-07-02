Богатството на Арктика: Как глобалното затопляне разкри 40 милиона тона редки метали в Гренландия

/Поглед.инфо/ Глобалният пазар на високотехнологични суровини е изправен пред тежка логистична и суровинна корекция, чийто център се измества към арктическия шелф и ледената шапка на Гренландия. Данните от геоложките проучвания, базирани на съвременни георадарни системи с дълбочина на сканиране до два километра, сочат за наличието на приблизително 40 милиона тона редкоземни елементи, разположени под топящия се леден щит. Към тази цифра се добавят и прогнозни залежи от 31 милиарда барела нефтен еквивалент, които автоматично превръщат автономната датска територия в критична точка от глобалната верига за доставки. Достъпът до тези ресурси обаче остава блокиран от сурови климатични условия, липса на базова железопътна и пристанищна инфраструктура и регулаторни бариери, наложени от местното правителство в Нуук.