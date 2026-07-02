Какво е „емоционална интимност“ и как да я поддържаме?

/Поглед.инфо/ В условията на системна деградация на публичните институции и постепенното ликвидиране на социалната държава, въпросът за човешката сигурност бе стеснен до нишевия език на приложната психология. Това, което навремето се подсигуряваше от стабилни трудови договори, достъпно здравеопазване и предвидимо икономическо планиране, днес е стоварено изцяло върху плещите на отделния индивид под формата на изискване за „психологическа зрялост“. Корпоративният модел успешно атомизира обществото, превръщайки базови колективни потребности в дефицитна стока. Когато държавата абдикира от ангажимента си да гарантира предвидимо бъдеще, на преден план излизат ерзац-решенията за „самопомощ“, които се опитват да кърпят пробойните в социалната тъкан с козметични промени в личното поведение.

Историческият контекст на сигурността: От социалния пакт към пазарната изолация

Когато в средата на миналия век британският психоаналитик Джон Боулби формулира своята теория на привързаността, светът се намира в специфичен исторически етап. Това е времето на следвоенното възстановяване, изграждането на социалната държава на Запад и силното държавно планиране на Изток. В този контекст концепцията за „сигурна привързаност“, формирана между майката и детето през първата година от живота, не съществува в икономически вакуум. Тя е подплатена от реална инфраструктура – достъпни детски консултации, гарантиран отпуск по майчинство, стабилно работно време на родителите и сигурност на жизнената среда. Изследванията на Боулби, базирани на практическия му опит в следвоенна Великобритания, показват, че усещането за безопасност и способността за споделяне на преживявания не са абстрактни психологически феномени, а резултат от стабилна материална база.

Днес обаче условията са радикално променени. Неолибералният икономически модел изисква максимална мобилност, нестабилно работно време и постоянна конкуренция на пазара на труда. Принудата за оцеляване принуждава младите родители да балансират между лошите логистични условия и натиска на работодателите, което директно рефлектира върху способността им да осигурят онази „внимателна и приемаща“ среда, за която говори класическата психоанализа. В резултат на това се наблюдава масово генериране на несигурни форми на привързаност, които по-късно се проявяват като депресивни симптоми, хронична тревожност и неспособност за изграждане на устойчиви междуличностни отношения. Както вече сме отбелязвали в нашия предишен анализ за демографския колапс на Балканите, разкъсването на традиционните семейни и общностни връзки не е моден избор, а директно следствие от икономическия натиск и превръщането на човека в прост консуматор на ресурси.

Инструментализиране на близостта и пазарът на психологически услуги

Модерната индустрия за самопомощ предлага дълъг списък от рецепти за преодоляване на емоционалната криза – редовни срещи без телефони, нови споделени хобита, саморазкриване и отказ от критика. На пръв поглед тези препоръки изглеждат логични, но в тях има един фундаментален проблем: те третират симптома, а не причината. Когато двама души са подложени на 10-часов работен ден, смазани от кредитни задължения и битова несигурност, съветът да „седнат в кафенето и да изключат телефоните си“ звучи като наивен опит за командно дишане на една вече разрушена комуникация. Капиталът умишлено поддържа хората в състояние на постоянна психологическа дефицитност, защото самотният, несигурен и тревожен индивид е перфектният консуматор – той запълва емоционалните си празноти чрез покупки, бързи кредити и антидепресанти.

Статистическите данни в редица европейски държави показват правопропорционална зависимост между икономическата несигурност и ръста на разводите и самотата. Психологическата зрялост се превръща в лукс, достъпен предимно за слоеве от населението, които разполагат с финансовия и времеви ресурс да инвестират в скъпоплатена терапия. За останалата част от обществото остава социалната месомелачка на ежедневието, където липсата на институционална подкрепа води до хронично недоверие. Опитите за въвеждане на нови традиции и хобита често се удрят в стената на чисто физическото изтощение. Отхвърлянето на критиката и сравненията, макар и правилно на теория, е трудно постижимо в среда, която по дефиниция е структурирана около пазарното съревнование и оценяването на човешката стойност през призмата на материалния успех.

В крайна сметка, емоционалната интимност и сигурността в отношенията не могат да бъдат изолирани от общото състояние на държавността. Докато обществените системи са програмирани да произвеждат изолация и да фаворизират индивидуалния егоизъм пред колективната солидарност, всякакви терапевтични стратегии ще останат просто палиативни мерки. Истинската сигурност – както психологическа, така и социална – изисква възстановяване на онези материални и институционални основи, които позволяват на хората да гледат на бъдещето без панически страх от утрешния ден.