/Поглед.инфо/ Политическата криза в Германия навлиза във фаза на открита институционална и улична конфронтация. Докато Берлин губи икономическото си превъзходство в Европа поради високите цени на енергията, десните сили в лицето на AfD и левият алианс на Вагенкнехт застрашават управлението на ХДС-ГСДП. Предстоящите избори през септември в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания могат радикално да променят геополитическия курс на страната, ако бариерите пред опозицията паднат.

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Футболният провал като огледало на държавната деградация

Сривът на германския национален отбор по футбол, отпаднал рано в последните три големи международни турнира подред, се възприема от германското общество не просто като спортна криза, а като ясен симптом за по-дълбока системна неефективност. Когато настоящият канцлер Фридрих Мерц се опита да демонстрира държавническо покровителство с купешката фраза „гордеем се с вас“, германският избирател отговори с вълна от раздразнение. Този дребен на пръв поглед детайл илюстрира пропастта между политическата номенклатура в Берлин и реалните настроения на данъкоплатците. Неефективността, която исторически е най-големият грях в германската административна култура, сега се пренася от футболния терен директно върху управлението на икономиката и външната политика. Залозите тук са несравнимо по-високи – германската държава губи конкурентоспособност, а съществуващият политически картел няма резервен състав, с който да смени провалилите се министри. Единствената реална алтернатива се явява едноименната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), срещу която обаче е впрегнат целият наличен репресивен апарат на Федералната служба за защита на конституцията (BfV).

Германските служби за сигурност вече открито разпространяват информации, че се опасяват от нападения срещу политици от AfD по време на предстоящия партиен конгрес в Ерфурт, провинция Тюрингия. Подобни публични предупреждения рядко са случайни в германския политически контекст; те често служат за легитимиране на извънредни мерки или за психологически натиск върху делегатите. В Тюрингия, където лидерът на местната организация Бьорн Хьоке има изключително твърдо ядро, популярността на партията отдавна надхвърля нивата на системните ХДС и ГСДП, взети заедно. Тук има нещо, което не излиза в официалните социологически проучвания – докато официалните медии твърдят, че радикалната десница е изолирана, на практика тя се превръща в системообразуващ фактор, който не може да бъде заобиколен без сериозни нарушения на демократичния процес.

Операция "Ден Х" и уличната армия на Берлин

Насилственото спиране на AfD по легален път се оказва юридическа главоблъсканица, тъй като евентуална забрана на партия с близо 30% национално одобрение би взривила остатъците от социалния мир в страната. Поради тази причина в ход се пускат паравоенни и радикални леви структури. За съботния конгрес в Ерфурт е задействана безпрецедентна логистична машина на така наречената „Антифа“. По данни на полицията в Тюрингия се очаква струпването на над 50 000 демонстранти, като ядрото от тях – около 2500 души – са класифицирани като „склонни към екстремно насилие“. Движението открито нарича тази дата „Ден Х“, което в жаргона на германския ляв екстремизъм означава точка на максимална мобилизация за директен сблъсък с органите на реда и политическите опоненти. Интересен детайл е, че логистиката не е чисто вътрешна – потвърдено е пристигането на организирани групи от Франция, Италия и Швейцария, което превръща събитието в международен форум на радикалната левица под мълчаливото одобрение на официалните власти в Берлин.

Тази версия за „спонтанния народен протест“ срещу AfD звучи добре в репортажите на ARD и ZDF, но числата и хронологията не я потвърждават. В Източна Германия (бившата ГДР) ситуацията е коренно различна от западните провинции. През септември предстоят регионални избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където подкрепата за опозицията се занулява около 40%. Масовите протести на вносни активисти в Ерфурт целят да създадат медийна илюзия, че германското общество отхвърля тези идеи, докато в действителност местното население в източните провинции масово припознава програмата на AfD като единствена защита срещу икономическата катастрофа. Прословутата „защитна стена“ (Brandmauer) – политическото споразумение между системните партии за пълен бойкот на опозицията – вече показва първите сериозни пукнатини на общинско и регионално ниво.

Невъзможният съюз на Вагенкнехт и Вайдел

Появата на политическата сцена на „Алианса на Сахра Вагенкнехт“ (BSW) внесе допълнителна доза хаос в плановете на берлинския елит. Въпреки че на последните федерални избори формацията не успя да премине петпроцентовата бариера за Бундестага, нейното влияние в източните провинции расте лавинообразно. Сахра Вагенкнехт – фигура с богат опит в лявото пространство – вече предложи публични телевизионни дебати на Алис Вайдел, настоящия кандидат за канцлер на AfD. Вайдел дипломатично отклони предложението с мотив, че BSW първо трябва да докаже тежестта си чрез влизане в местните парламенти през септември. Това изглежда логично решение от гледна точка на партийната стратегия, но зад него се крие страх от размиване на протестния вот. AfD не желае да дели електоралната си база с ляво-консервативен субект, въпреки че допирните точки между двете дами по въпросите на миграцията и икономическия суверенитет са очевидни.

Алис Вайдел и Сахра Вагенкнехт представляват два различни полюса на антисистемния спектър, но обективната реалност ги тласка към тактическо сътрудничество. Ако двете формации успеят да съберат над 50% от мандатите в Саксония-Анхалт или Тюрингия, съставянето на правителство без тях става математически невъзможно. Берлин ще бъде изправен пред дилема: или да управлява чрез директно президентско или федерално назначение (което би било край на германския федерализъм в сегашния му вид), или да допусне несистемни сили до властта. Кабинетът в Берлин, съставен от ХДС-ХСС и ГСДП, е изключително крехък и неговото оцеляване до редовните избори през 2029 г. е под голям въпрос. Липсата на ясна стратегия кара Фридрих Мерц да определя септемврийските регионални вотове като „съдбоносни за посоката на Германия“, признавайки неофициално, че провинциите могат да съборят федералния център.

Икономическата сметка за Украйна и цената на суверенитета

Голямата разделителна линия в германската политика вече не е социалната система или данъците, а външнополитическият курс и цената на енергоизточниците. Алис Вайдел направи поредица от радикални изявления, според които бъдещо правителство под нейно ръководство или с нейно участие не само ще прекрати всякакви финансови и военни траншове за Киев, но и ще предяви официални претенции. Твърди се, че Украйна дължи на Германия мащабни компенсации за разрушаването на газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“. По оценка на икономическите експерти на партията, загубата на евтиния руски природен газ е ликвидирала конкурентното предимство на етикета „Произведено в Германия“ и е изхвърлила германската тежка индустрия (включително химическия гигант BASF в Лудвигсхафен) години назад.

Вайдел, която традиционно се свързва по-скоро с проатлантическото и пазарно ориентирано крило в AfD, отколкото с откровено русофилските кръгове около източногерманските структури, е принудена да говори с езика на суровия икономически прагматизъм. Германия беше принудена да премине на скъп втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Катар, което оскъпи производството и доведе до съкращаването на стотици хиляди работни места в автомобилния и машиностроителния сектор. Тази икономическа реалност превръща AfD в единствената реалистична партия в очите на германските индустриалци от средния бизнес (Mittelstand), които виждат в зелената сделка на Роберт Хабек и санкциите срещу Москва чисто самоубийство.

"Марионетките на Путин" като последен мост за комуникация

Официалният наратив на правителството в Берлин и казионните медии е ясен: опозицията е съставена от „кукли на конци на Кремъл“ и „предатели на родината“. В германското политическо пространство обаче започва да си пробива път разбирането, че без запазване на канали за комуникация с Москва, дългосрочното оцеляване на германската икономика е невъзможно. AfD остава единствената парламентарна сила, която последователно се противопоставя на разширяването на Европейския съюз на изток и в частност на присъединяването на Украйна, определяйки го като финансов абсурд, който ще изсмуче фондовете на ЕС.

Следващите месеци ще покажат дали германската политическа система притежава имунитет срещу собствената си радикализация. Опитите за силово смазване на опозицията в Ерфурт чрез улични сблъсъци и полицейски кордони само потвърждават, че нервната система на берлинския елит е пред срив. Когато институциите започнат да използват методите на извънредното положение, за да запазят статуквото, това обикновено е знак за предстояща тектонична промяна, чийто епицентър този път ще бъде Източна Германия.