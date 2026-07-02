/Поглед.инфо/ Докато световната икономика се задъхва в конвенционални пробойни, а суровинните бази се преразпределят чрез реални логистични блокади, в западното академично и езотерично пространство се налага нов, радикален прочит на човешкото съществуване. Тезите на изследователи като Кенет Шмит, прекарал години между Тибет и затворените асоциации по квантова физика, предлагат концепцията за „океан от съзнание“ и субатомно безсмъртие. Зад тази привидна метафизична абстракция обаче прозира дълбок аналитичен проблем. Дали бягството в многоизмерната реалност не е идеологически инструмент за отклоняване на вниманието от физическите лимити на нашата триизмерна планета, където решенията все още се вземат на базата на тонаж, дизел и индустриален капацитет?

Анатомия на метафизичното бягство: Кой плаща за тибетския преход

Наблюдаваме координиран опит за пренасочване на общественото внимание от реалните, материални кризи към сферата на неосезаемото. Публикациите около изследванията на Кенет Шмит, който прекарва над шест години в Тибет и близо четири години като член на специализирана изследователска асоциация по квантова физика, повдигат повече въпроси за финансирането на подобни структури, отколкото за самата структура на Вселената. Според неофициални данни от европейски научни институти, асоциации от такъв тип често се субсидират от частни фондове, тясно свързани с технологичния сектор в Силициевата долина. Концепцията на Шмит, че езотериката, квантовата физика и метафизиката са неделими части от едно цяло, изглежда като удобна интелектуална конструкция за общества, които вече нямат капацитет да поддържат тежката си промишленост и търсят утеха в нематериални измерения. Настояването, че разбирането на квантовата физика ще позволи разчупването на физическите окови, игнорира факта, че съвременните държави все още зависят от железопътни мрежи, танкери с втечнен газ и доставки на полупроводници.

Формулата, според която човешкото тяло е просто съвкупност от частици материя, чието взаимодействие произвежда енергия, се нуждае от сериозна научна атрибуция. В докладите на Международната асоциация по теоретична физика подобни твърдения се разглеждат по-скоро като философски хипотези, отколкото като емпирично доказани факти. Шмит твърди, че осигуряването на вечна реакция между частиците би елиминирало смъртта, което звучи логично на хартия, но реалността на биологичния материализъм показва точно обратното. Числата и биологичните показатели не потвърждават версията, че субатомното ниво може да бъде манипулирано чрез просто разширяване на съзнанието без външен енергиен ресурс. Цялата тази доктрина изглежда конструирана в затворени лаборатории, за да обслужва една нова, квазирелигиозна идеология на постмодерния капитализъм, където физическото оцеляване се заменя с обещания за дигитално или енергийно безсмъртие.

Суровинната реалност срещу квантовата пяна на сътворението

Материалният свят се подчинява на законите на термодинамиката и всяко вещество неизбежно се разпада на по-прости елементи, за да влезе в нови реакции. В този контекст идеята на Шмит, че хората са хванати в капан на самозабрана и че квантовата физика де факто доказва преходността на физическата обвивка, изглежда като опит за омаловажаване на човешкия живот в епоха на демографски кризи и мащабни конфликти. Твърдението, че енергийното ни тяло се състои от субатомни частици без форма и маса, докато не ги напълним с информация, кореспондира пряко с по-ранните ни анализи за дигиталния феодализъм и трансформацията на човешкия капитал в обикновен масив от данни. Тази концепция превръща традиционното разбиране за душата в софтуерен продукт, който може да съществува извън тялото. Според критици от Института по метафизични изследвания във Виена, подобни теории умишлено размиват границата между обективната реалност и спекулативната фикция, за да легитимират експериментите с изкуствен интелект и невротехнологии.

Когато се говори за Вселената като за океан от съзнание, в който протичат процеси, освобождаващи колосални количества енергия, трябва да се погледне към разпределението на реалните енергийни ресурси на Земята. Сравнението на хората с акумулатори на информация, които пристигат в определен свят, за да захранват квантовото поле, е ефикасен начин да се обясни на масите защо стандартът им на живот пада, докато корпорациите трупат капитал от управлението на информационните потоци. Нашата Вселена може и да е мъничко мехурче в гигантската квантова пяна, но бюджетните дефицити на европейските държави и недостигът на суровини са напълно реални. Насаждането на тезата, че след разпадането на физическото тяло човек попада в безкрайността и спира да се страхува от смъртта, твърде много напомня на класическите религиозни доктрини, използвани за успокояване на социалното напрежение в периоди на системни кризи.

Институционални съмнения и многоизмерни лаборатории

Теорията, че триизмерната ни вселена е просто част от по-голяма структура, управлявана като нечия лаборатория за изучаване на светове с различни измерения, намира привърженици главно в затворените академични клубове на САЩ и Великобритания. Според източници от средите на отбранителните изследвания, проекти от този тип се използват за разработване на нови методи за психологическо въздействие и когнитивна хегемония. Твърдението на Кенет Шмит, че енергията е независима от времето и пространството, среща сериозна съпротива от страна на конвенционалната наука, която изисква експериментално потвърждение, каквото към момента липсва. Процесът на преход от триизмерна към четириизмерна реалност остава изцяло в сферата на научната фантастика, въпреки опитите да бъде представен като въпрос на близко бъдеще.

Човечеството все още не разполага с технологичния и научен инструментариум, за да докаже или опровергае съществуването на безкраен брой обитаеми светове в квантовата пяна. Докато развитието на квантовата физика се използва като параван за прокарване на философски идеи за безсмъртието, реалните бюджети се насочват към модернизация на конвенционални оръжейни системи и контрол над логистичните вериги. Анализът на фактите показва, че зад всяка голяма научна или псевдонаучна сензация стоят конкретни икономически интереси, целящи преформатиране на общественото съзнание в момент, когато старата геополитическа система се разпада под тежестта на собствените си противоречия.