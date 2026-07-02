/Поглед.инфо/ В условията на прогресираща деградация на конвенционалните образователни системи, пазарът на частни когнитивни услуги претърпява структурна трансформация. Търговските субекти, опериращи в сектора на извънкласното обучение, все по-успешно капитализират системните пропуски в базовото начално образование. Вместо класическото академично усвояване на текстове, бизнесът предлага технологични и методологични ерзаци, насочени към оптимизация на времето и скоростта на обработка на информацията. Нарастващият брой частни онлайн училища, какъвто е и примерът с платформата Aitigenio, демонстрира как дефицитът на родителско време и липсата на държавна стратегия за грамотност се превръщат в доходоносна пазарна ниша, където четенето се преформатира от културен феномен в чисто механичен, логистичен процес на обработка на данни.

Икономическата логистика на съвременното семейно битие отдавна е елиминирала времевия ресурс, необходим за органичното изграждане на интелектуални навици у подрастващите. В този контекст, частният сектор реагира с класическо пазарно предложение: аутсорсинг на родителските функции към специализирани дигитални платформи. Анализът на промоционалните стратегии на образователните компании показва ясна тенденция към таргетиране на умората у родителите, които са принудени да балансират между трудовата заетост и задължението да компенсират пропуските на държавното училище. Твърденията, че любовта към четенето може да бъде индуцирана чрез методики за „бързо четене“ и игрови формати, всъщност прикриват една по-сурова реалност – децата масово губят способността си за продължителна когнитивна концентрация поради свръхстимулацията в дигиталната среда.

Проблемът обаче има по-дълбоки технологични корени от обикновения отказ на детето да отвори книга. Според публично достъпните методологични описания на курсовете за ускорено възприятие, акцентът се измества от херменевтиката – разбирането на смисъла – към механиката на зрителния апарат. Предлаганите упражнения, като „Огледално четене“, „Обърнат текст“ или системата „Зебра“ (при която се покрива половината от текстовия ред), всъщност представляват тренировъчни протоколи за оптимизация на очния мускул и периферното зрение. Това изглежда логично в ерата на информационния преситен пазар, но числата и независимите педагогически изследвания рядко потвърждават дългосрочната ефективност на тези методи по отношение на дълбочинното аналитично мислене. Мозъкът бива трениран да разпознава блокове от графични символи със скоростта на компютърен скенер, което е полезно за преглед на корпоративни отчети, но напълно безполезно за формиране на концептуално мислене.

Институционалният вакуум в образователната сфера позволява на структури като Aitigenio, които първоначално стартират като школи за програмиране и дизайн, да разширяват портфолиото си към фундаментални умения като четенето. Това е ясен индикатор за пазарна експанзия, при която една търговска марка се опитва да затвори пълния цикъл на извънкласното потребление на детето от 5 до 17-годишна възраст. Финансовият модел е изграден върху т.нар. „кука“ на безплатния първи урок – стандартен маркетингов инструмент в дигиталния бизнес, целящ бърза конверсия на родителското чувство за вина в платен абонамент.

Особено показателно е въвеждането на техники като „ритмично почукване“ с молив по време на четене, чиято цел е да се потисне вътрешното произнасяне на думите (субвокализацията). В по-стари изследвания на съветските и западните психологически школи от втората половина на ХХ век се отбелязваше, че субвокализацията е фундаментален етап от развитието на вътрешната реч и критичното мислене у детето. Елиминирането ѝ в името на механичната скорост превръща младия читател в биомеханичен процесор. Така бизнесът не просто решава проблема с нежеланието за четене, а по-скоро адаптира детето към изискванията на новата дигитална икономика, където се изисква бързо сканиране на интерфейси, а не замисляне върху текста.

В крайна сметка, бумът на подобни платформи в Източна Европа и в частност в България е директна последица от абдикацията на държавата от контрола върху качеството на училищното образование. Докато министерствата се занимават с чиновнически реформи и подмяна на учебни програми по идеологически критерии, частният капитал тихомълком пренаписва стандартите за когнитивно развитие. Изборът пред съвременния родител е капитализиран: или инвестиция в скъпоструващи частни курсове, които обещават бързи резултати чрез технологичен натиск върху детската психика, или примирение с функционалната неграмотност, която вече се превръща в норма за масовото училище.