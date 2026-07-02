В Анкара бе представено турското издание на петия том на „Управлението на Китай“

/Поглед.инфо/ На 1 юли в турската столица Анкара се състоя представяне на петия том на книгата на Си Дзинпин „Управлението на Китай“.

Участници в събитието отбелязаха, че томът е авторитетен труд, който представя най-новите постижения на идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха, теорията и практиката на китайската модернизация в новия етап на развитие и концепцията и предложенията на Китай за изграждането на общност на споделена съдба.

В приветственото си слово заместник-председателят на турския Меджлис Джелялетин Адан заяви, че Анкара желае да използва събитието като възможност за по-нататъшно задълбочаване на парламентарния обмен и практическото сътрудничество между двете държави в различни области.