В космическия ни квартал: Новооткрита планета близнак на Земята само на 25 светлинни години от нас

/Поглед.инфо/ Астрономическият департамент на Калифорнийския университет в Ървайн, чрез публикация в научното издание The Astrophysical Journal, представи коригирани параметри на екзопланетата GJ 3378 b, разположена на малко над 25 светлинни години от Земята. Изследването, базирано на масиви от данни от четири наземни спектрографа, класифицира обекта като суперземя с радиус 1,29 пъти по-голям от земния, намиращ се в орбита около червено джудже от спектрален клас M4V. Въпреки че медийният поток бързо брандира откритието като потенциален аналог на нашата планета, реалните параметри на финансиране, технологичният капацитет за наблюдение и физическите ограничения на уредите показват, че следващите десетилетия ще преминат в чисто теоретични модели. Инфраструктурното потвърждение на тези данни остава заложник на бъдещи космически платформи, планирани за реализация най-рано в края на следващото десетилетие.

Логистиката на дълбокия космос и бюджетните реалности на астрономията

Напоследък в глобалния информационен поток се наблюдава една специфична тенденция – всяко уточняване на орбитални параметри извън пределите на Слънчевата система да се представя като епохално събитие, готово да реши демографските или ресурсните проблеми на човечеството. Публикацията в The Astrophysical Journal относно планетата GJ 3378 b е класически пример за това как суровата математика и физическите ограничения се сблъскват с ентусиазма на публиката. Според официалния доклад, екипът, ръководен от Пол Робъртсън от Калифорнийския университет в Ървайн, е успял да обработи данни от четири наземни спектрографа, за да свие маржовете на грешка при изчисляването на масата и радиуса на въпросната суперземя. Числата сочат, че тя е 1,29 пъти по-голяма от Земята и се върти около червено джудже от клас M4V. Системата се намира на малко над 25 светлинни години, което в рамките на Млечния път с неговия приблизителен диаметър от 100 000 светлинни години се води за съседна махала. Това изглежда логично и оптимистично, но има един сериозен проблем, който излиза извън рамките на чистата академична теория и ни връща в реалността на технологиите и индустриалното производство на оптични прибори.

В момента наземната астрономия е достигнала своя технологичен таван по отношение на директното заснемане и филтрирането на атмосферните смущения на Земята. Спектрографите, използвани за фиксирането на GJ 3378 b, измерват миниатюрни колебания в радиалната скорост на звездата-майка. Това е индиректен метод, който изисква години натрупване на чист сигнал, за да се изчисти шумът, произвеждан от самата апаратура и земната атмосфера. Твърдението, че планетата получава около 90% от радиацията, която Земята абсорбира от Слънцето, е математически модел, изчислен на база на разстоянието и яркостта на джуджето M4V. Но уловката тук е, че червените джуджета са известни в астрофизиката със своята изключителна нестабилност и периодични мощни изригвания в рентгеновия и ултравиолетовия спектър. Когато едно небесно тяло се намира в така наречената „космическа брегова линия“ – термин, който изследователите използват за обозначаване на критичния орбитален радиус – то е подложено на постоянна радиационна месомелачка. Без стабилно магнитно поле и дебела атмосфера, всяка течна вода би се изпарила и разсеяла в космоса за броени милиони години, превръщайки планетата в оголена скала.

Институционалният капацитет и отложеното бъдеще

Големият въпрос, който ученият Пол Робъртсън и неговият асистент Гогод Джеймс повдигат, е свързан с реалния състав на атмосферата, ако такава изобщо съществува. Към днешна дата нито един наземен или космически телескоп, включително намиращият се в орбита „Джеймс Уеб“, няма техническата разделителна способност да извърши пълна спектроскопия на преминаването на атмосферата на толкова малко тяло около толкова бледа звезда. Данните просто не потвърждават версията за готова за обитаване среда. За да се получи ясен отговор дали дебелината на въздушния слой съответства на метафората за „кората на ябълка“, човечеството трябва да построи, тества и изведе в космоса изцяло нов клас инфраструктура.

Тук стигаме до проекта Habitable Worlds Observatory (Обсерватория „Обитаеми светове“). Това е концептуален космически телескоп на НАСА, чието финансиране и техническо проектиране са разчетени за реализация най-рано през 40-те години на настоящия век. Говорим за десетилетия наред чакане, през които заводите в САЩ и Европа трябва да разработят невиждани досега огледала и системи за коронография, способни да блокират светлината на звездата, за да се види отразяването от планетата. Подобно на предишни анализи в сектора на високите технологии, където често сме разглеждали как забавянето на веригите за доставки блокира глобалния прогрес, така и тук научният напредък е поставен на командно дишане в очакване на държавни субсидии и преодоляване на производствени пробойни. Докато този инструмент не бъде изведен в точката на Лагранж, всякакви приказки за биологични сигнатури, наличие на течна вода или органичен живот остават в сферата на научната фантастика и PR стратегиите за привличане на университетски грантове. Към момента дори няма абсолютна сигурност, че GJ 3378 b е изцяло скалиста планета; тя може да се окаже мини-Нептун с токсичен газов състав и смазващо атмосферно налягане, което напълно изключва земния тип въглероден живот.