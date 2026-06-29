Според руски източници украинската офанзива край Лиман не постига поставените цели

/Поглед.инфо/ Руски военни анализатори твърдят, че украинското настъпление в района на Лиман среща сериозни затруднения въпреки съсредоточаването на значителни резерви. Какви аргументи излагат те, как изглежда картината на терена според наличните публикации и защо част от твърденията не могат да бъдат независимо потвърдени?

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Лиман отново се превръща в една от най-важните точки на фронта

След повече от четири години война фронтовата линия в Източна Украйна все по-рядко се променя с десетки километри. Големите маневри постепенно бяха заменени от продължителни изтощителни операции, при които всяко населено място, всеки мост и всяка височина могат да определят съдбата на цял участък от фронта. Именно затова районът около Лиман продължава да привлича вниманието както на военните щабове, така и на анализаторите.

Последната публикация на руския портал „Царград“, върху която е изграден настоящият анализ, представя картина на украинско настъпление, което според автора не изпълнява поставените задачи въпреки съсредоточаването на значителни сили. Това обаче следва да се разглежда като оценка на руски източник. Независимо потвърждение на всички описани действия и на посочените загуби към момента няма, а украинската страна представя различна картина на бойните действия.

Тъкмо тук започва същественото.

Колкото повече войната навлиза в етап на взаимно изтощаване, толкова по-трудно става да се правят категорични заключения само по публикации на едната страна. Информационната война върви паралелно с реалните бойни действия и често изпреварва събитията на терена.

Въпреки това географията не може да бъде пропаганда.

Картата показва защо Лиман остава толкова важен.

Между реките Оскол и Северски Донец преминават основните направления към Славянск, Краматорск и северната част на Донецка област. Контролът върху тази зона означава контрол върху комуникациите, мостовете, снабдяването и възможностите за бъдещи операции. Неслучайно през последните седмици почти всички руски военни канали обръщат внимание именно на този сектор.

Защо според руските анализатори се използва повече бронетехника

Един от любопитните акценти в публикацията е твърдението, че украинските части в района продължават активно да използват бронетехника, включително бойни машини на пехотата и бронетранспортьори. Ако това наблюдение е точно, то донякъде се различава от практиката, наложила се на други участъци от фронта през последната година, където малките щурмови групи постепенно изместиха класическите механизирани атаки.

Причината вероятно е свързана с особеностите на местността.

Лиманското направление не представлява непрекъсната градска зона. Между отделните населени места има големи открити земеделски площи, където придвижването само с пехота често излага войниците на продължително наблюдение от дронове.

Получава се парадоксална ситуация.

Бронетехниката позволява бързо преминаване през откритите пространства, но едновременно с това се превръща в значително по-лесна цел за FPV-дронове, баражиращи боеприпаси, артилерия и противотанкови комплекси. През последните две години именно тази технологична промяна постепенно промени представите за класическата механизирана война.

Преди десетилетие подобно настъпление вероятно би изглеждало логично.

Днес всеки километър открит терен практически се наблюдава постоянно от десетки безпилотни апарати.

Това поставя под огромно напрежение всяка настъпваща страна, независимо дали става дума за украинските или за руските войски.

Спорът не е само за селата, а за логистиката

В публикацията многократно се споменават Редкодуб, Карповка, Катериновка, Шандриголово, Зеленая Долина, Дробишево и Ставки. За широката публика тези населени места звучат като малки точки върху картата.

За военните те означават друго.

Това са кръстовища, пътища за снабдяване, места за разполагане на артилерия и естествени линии за отбрана. Дори едно малко село може да контролира няколко пътя едновременно. Ако бъде изгубено, следващата линия на отбрана невинаги започва непосредствено след него.

Руският източник твърди, че украинските части не успяват да се закрепят трайно в районите, които обявяват за превзети. Подобни твърдения обаче трудно могат да бъдат проверени независимо, тъй като фронтовата линия често се изменя буквално всеки ден, а отделни позиции многократно преминават от едната към другата страна.

Тук има още един проблем.

Военните карти, публикувани ежедневно в социалните мрежи, често се различават чувствително една от друга. Дори професионални анализатори използват различни източници на геолокация, което води до разминавания в оценките.

Именно затова все по-често се използва терминът „сива зона“ – район, в който нито една от страните няма устойчив контрол.

Каква може да бъде стратегическата цел

Според руския анализ крайната задача на украинското командване е да запази възможността за отбрана по линията на реките Оскол и Северски Донец. Това би означавало ограничаване на по-нататъшното руско настъпление към Славянско-Краматорската агломерация.

Тази теза изглежда логична.

Още от 2022 година именно тази отбранителна линия постепенно се превърна в един от основните елементи на украинската стратегия в Донбас.

Ако бъде нарушена, последиците няма да се ограничат само до няколко населени места.

Ще се промени цялата конфигурация на северната част на Донецка област.

Това вероятно обяснява защо според руските публикации украинското командване продължава да въвежда резерви въпреки ограничените тактически резултати.

Дали тази оценка е напълно точна?

Не може да се твърди със сигурност.

Но самият избор на района подсказва, че става дума за операция с по-широки стратегически цели, а не за локален опит за подобряване на фронтовата линия.

Войната постепенно се превръща във война на логистиката

Все повече публикации и от двете страни показват една обща тенденция.

Боевете вече рядко се водят заради символично значение на отделни населени места.

Истинската битка се води за пътища, мостове, понтонни прелези, складове за боеприпаси и възможности за снабдяване.

Руският материал отделя специално внимание на прелезите при Червони Оскол и Маяки. Според автора именно те осигуряват снабдяването на отделни украински групировки.

Това твърдение изглежда напълно правдоподобно от чисто военно-техническа гледна точка.

Когато една армия зависи от ограничен брой маршрути, всеки разрушен мост или всяка прекъсната пътна връзка започват да оказват влияние върху цялата операция.

През последните две години подобна зависимост многократно се наблюдаваше както при руските, така и при украинските сили.

Нито една армия не успя напълно да избегне този проблем.

Защо руските публикации говорят за „последен шанс“

Една от най-силните тези в публикацията е, че украинският Генерален щаб разглежда Лиманското направление като критично за цялата отбранителна система в северната част на Донбас. Според руския източник това е причината да бъдат прехвърляни допълнителни подразделения, включително въздушно-десантни формирования, батальони за безпилотни системи и части с натрупан боен опит.

Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем. Това обаче не променя един очевиден факт – през последните месеци районът около Лиман действително се превърна в една от най-активните зони на фронта. И двете страни отделят значително внимание на този участък, което само по себе си подсказва неговото значение.

В публикацията се твърди, че настъплението има и друга задача – да забави руските действия достатъчно дълго, за да бъде стабилизирана отбраната по линията Оскол – Северски Донец. Ако това действително е основната цел, тогава част от операциите могат да бъдат разглеждани не толкова като опит за мащабен пробив, колкото като действия за печелене на време.

Именно тук започват различните интерпретации.

Руският анализ представя липсата на значително териториално придвижване като доказателство за провал. Украинската страна обикновено оценява подобни операции и през призмата на забавянето на противниковото настъпление, което е различен критерий за успех.

Днепропетровското направление остава под натиск

Втората част от публикацията насочва вниманието към участъците в близост до Днепропетровска област. Според автора украинското командване продължава да съсредоточава значителни сили с цел да спре руското настъпление и да възстанови изгубени позиции.

Посочва се, че в района са използвани части с по-висока степен на подготовка, включително въздушно-щурмови подразделения. Основната тактика, описана в текста, включва проникване на малки групи на значителна дълбочина, последвано от разузнаване с безпилотни апарати и удари по отделни руски позиции.

Подобен подход не е нов.

Още от края на 2023 година и двете армии постепенно преминаха към използване на компактни щурмови групи, вместо към масирани механизирани настъпления. Причината е очевидна – постоянният контрол на бойното поле от разузнавателни дронове прави концентрирането на големи сили значително по-рисково.

Тук обаче възниква друг въпрос.

Колко ефективна остава тази тактика, когато срещу нея действат същите средства за въздушно наблюдение и радиоелектронна борба? Отговорът не изглежда еднозначен. Именно затова фронтовата линия в редица участъци се измества с метри, а не с километри.

Запорожкото направление и разликата между официалните съобщения и реалната картина

Руският материал отделя внимание и на Запорожкото направление. Според публикацията украинските съобщения за напредък в районите на Степногорск, Приморское и Плавни не съответстват на реалната ситуация на терена.

Подобни твърдения също трябва да бъдат разглеждани предпазливо.

По време на войната официалните съобщения и на Москва, и на Киев често се разминават със снимките, видеозаписите или геолокационните анализи, които се появяват по-късно. Нерядко се случва едно населено място да бъде обявено за превзето, а дни по-късно да стане ясно, че става дума само за контрол върху отделна част от него или за временен успех.

Това не е особеност само на тази война.

Почти всички съвременни конфликти показват колко трудно е да бъде проследено движението на фронта в реално време.

Затова все повече независими военни анализатори работят не с официални прессъобщения, а с геолокация на видеоматериали, сателитни снимки и данни от открити източници.

„Съветските карти“ – любопитен детайл с по-широко значение

Най-интересната част от публикацията не е свързана с мащаба на офанзивата, а с привидно второстепенен детайл.

Руският военен наблюдател Михаил Дегтярев обръща внимание на разминаването между различни картографски системи при определянето на местоположението на Земляной Яр. Според него Google Maps и Yandex Maps посочват различни координати, а руските подразделения често използват съветски топографски карти, които се различават и от двете.

На пръв поглед това изглежда дребна подробност.

Всъщност не е.

Съветската топографска школа десетилетия наред изгражда изключително подробни военни карти на целия регион. Част от тях и днес се използват при планиране на операции, особено когато цифровите карти съдържат различия в наименованията или местоположението на отделни обекти.

Това показва и още нещо.

Въпреки огромното технологично развитие през последните години, класическата военна топография продължава да играе съществена роля. Дроновете, спътниците и цифровите карти не са премахнали необходимостта от прецизна работа с терена.

Какво може да се заключи от развитието на операцията

Ако бъдат събрани всички твърдения в публикацията, се оформя сравнително ясна картина – според руския източник украинските сили продължават настъпателните действия в няколко направления, но засега не постигат оперативен резултат, който да промени съотношението на силите по фронта.

Тази оценка обаче следва да бъде разглеждана като част от руската интерпретация на събитията.

Независимите наблюдатели засега не разполагат с достатъчно информация, за да потвърдят еднозначно мащаба на загубите, реалните резултати от отделните операции или състоянието на резервите, за които се говори в публикацията.

Едно обаче изглежда безспорно.

През 2026 година войната окончателно се превърна в конфликт на изтощението. Все по-рядко се наблюдават мащабни пробиви, характерни за първите години на бойните действия. Вместо това се води непрекъсната борба за комуникации, височини, логистични възли и възможност за снабдяване.

Това обяснява защо сравнително малки населени места като Шандриголово, Редкодуб, Катериновка или Маяки се споменават почти ежедневно във военните сводки. На картата те изглеждат незначителни. В оперативните планове могат да определят развитието на цяла кампания.

Следващите седмици вероятно ще покажат дали сегашната активност край Лиман представлява подготовка за по-мащабни операции или остава поредният етап от продължителната война на изтощение, в която темпото се измерва не с десетки километри настъпление, а с възможността всяка от страните да съхрани резервите си по-дълго от противника.