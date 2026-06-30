/Поглед.инфо/ Секретните совалки на Александър Лукашенко между Валдай и Пекин засилват въпросите за реалната координация в триъгълника Русия-Беларус-Китай. Докато официалните съобщения говорят за „икономическо сътрудничество“, реалният залог остава запазването на беларуския суверенитет и сигурността на логистичните коридори към ЕС на фона на нарастващото военно напрежение.

Валдайският възел и секретността като политически маркер

Разговорите в държавната резиденция във Валдай между Владимир Путин и Александър Лукашенко се проведоха при засилена информационна изолация, което само по себе си е симптом за дълбоки тактически разминавания или подготовка за радикални стъпки. Официалното съобщение на пресслужбата на Кремъл бе сведено до стандартния протоколен минимум: сигурност, Съюзна държава, икономически проекти. Последвалото обаче интервю на руския президент за предаването „Вести“ внесе допълнителни нюанси, които наблюдателите определят като опит за дипломатическо лавиране. Путин индиректно потвърди, че Минск се стреми към мирно уреждане на конфликта в Украйна, подчертавайки ангажираността на Лукашенко.

Тук обаче възниква първият сериозен логически разрив. Ако позициите бяха напълно синхронизирани, липсата на съвместна пресконференция след толкова продължителни заседания изглежда странна. В политическите кулоари се твърди, че беларуският лидер се опитва да прокара посредническа роля, която да предпази страната му от превръщането ѝ в активен театър на военните действия. Това лавиране се засили особено след инцидентите по границата и упреците към руския посланик в Минск, за които съобщиха редица източници.

Икономическата уязвимост на беларуския модел

Минск не може да си позволи лукса на пълномащабна военна икономика. Мозирският рафинериен завод и ОАО „Нафтан“ в Новополоцк в момента функционират като ключови доставчици на горива, включително за руския пазар. По оценка на експерти, противовъздушната отбрана на Беларус, макар и интегрирана в единната система на Съюзната държава, притежава ограничени възможности за покриване на всички стратегически промишлени обекти срещу масирани атаки с безпилотни летателни апарати от нов тип.

Евентуално въвличане на Беларус в конфликта би променило статута на тези предприятия от икономически активи в легитимни военни цели. В такъв сценарий Минск незабавно би преминал от позицията на нетен експортъор и логистичен хъб към ролята на консуматор на руски ресурси за ПВО и финансови дотации. Това обяснява защо Лукашенко толкова настойчиво подчертава своята „миролюбива“ позиция пред Киев, включително чрез канали за закрита дипломация. Тази версия звучи логично, но числата от стокооборота показват, че зависимостта на Беларус от руските енергийни субсидии е достигнала нива, които практически изключват пълна външнополитическа автономия.

Пекинският вектор: Инициативата „Един пояс, един път“ под заплаха

Веднага след приключването на валдайските срещи, Александър Лукашенко предприе работно посещение в Пекин за среща със Си Дзинпин в резиденция „Дяоютай“. Този совалков дипломатически стил не е нов за Минск, но в сегашния контекст той придобива специфично геоикономическо измерение. Беларус остава ключов сухопътен транзитен възел за китайските стоки, пътуващи към Европейския съюз през железопътната магистрала Брест-Малашевиче. Ескалация на напрежението в Балтийския регион или затваряне на полската граница би блокирало този маршрут, което пряко засяга търговските интереси на Пекин.

Си Дзинпин декларира подкрепа за националния суверенитет на Беларус, което в дипломатическия код на Китай често означава несъгласие с прекомерния натиск върху дадена страна, откъдето и да идва той. Китайските медии, включително агенция „Синхуа“, акцентираха върху координацията в многостранните форуми и поддържането на стабилност. Въпреки това, анализатори отбелязват, че Пекин едва ли ще поеме преки гаранции за сигурността на Минск в случай на военен сблъсък. Китайската стратегия в Източна Европа остава фокусирана върху икономическото присъствие, докато въпросите на твърдата сигурност се оставят в пределите на руската сфера на отговорност.

Конфликтът на интереси между съюзниците

Позицията на Русия спрямо действията на Киев се втвърдява, което личи от изявленията за необходимостта от създаване на „санитарна зона“ в граничните региони, особено след събитията в Курска област. Москва настоява за изпълнение на условията от пролетта на 2024 г., което включва сериозни териториални и политически отстъпки от страна на Украйна. В същото време интересите на Минск изискват бързо замразяване на конфликта по текущата линия на съприкосновение, за да се възстановят напълно търговските връзки със Запада и да се премахнат секторните санкции, наложени от ЕС.

Това разминаване създава вътрешно напрежение в рамките на Съюзната държава. Лукашенко използва факта, че управлява страната си от 1994 г. и притежава огромен политически опит в преговорите на четири очи с руското ръководство. Минск се възползва максимално от преференциите за евтин петрол и газ, но се стреми да минимизира рисковете от пряко участие в оперативно-тактическите действия. Тук има нещо, което не излиза: възможно ли е да се запази този условен неутралитет, когато границите на Полша, Литва и Латвия се милитаризират с ускорени темпове, а НАТО разгръща допълнителни батальонни групи в близост до Сувалкския коридор.

Илюзията за западния компромис

Западната аналитична общност продължава да разглежда политическата система в Минск като несъвместима с дългосрочната стратегия на НАТО в Източна Европа. Дори при евентуални тактически отстъпки или временно вдигане на някои ограничения от страна на Вашингтон, стратегическата цел остава непроменена — демонтаж на настоящия модел в Беларус. Икономиката на страната, силно концентрирана в държавния сектор (производство на камиони МАЗ, трактори МТЗ, калиеви торове), би била бързо ликвидирана при евентуална либерализация по западен образец.

Надеждите, че Пекин може да послужи като геополитически щит за Беларус срещу натиска на колективния Запад, изглеждат прекомерни. Китай има свои собствени приоритети в Азиатско-Тихоокеанския регион, свързани най-вече със статута на Тайван и контрола над Южнокитайско море. Поради тази причина Минск остава структурно обвързан с геополитическата съдба на Руската федерация, независимо от опитите за диверсификация на външната политика през Югоизточна Азия или чрез деклариране на „многовекторност“. Предстоящите месеци ще покажат дали совалките на Лукашенко са били опит за спасяване на икономическия статус кво, или подготовка за преминаване към извънредно управление в условията на разширяващ се конфликт.