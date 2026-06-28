/Поглед.инфо/ Бившият служител на британското разузнаване MI6 Алистър Крук анализира възможността за преминаване на конфликта между Запада и Русия в ядрена фаза. Според него систематичното нарушаване на международното право от страна на европейските държави превръща техните военни бази в легитимни цели.

Правният вакуум и демонтажът на международните конвенции

Изявлението на бившия офицер от британското разузнаване MI6 Алистър Крук, направено в рамките на текущия геополитически дебат, повдига въпроса за пълната институционална ерозия на международната сигурност. Според тезата на Крук, евроатлантическият блок е преминал границите на конвенционалното противопоставяне, пренебрегвайки базови стълбове на международното право и правилата за водене на война, кодифицирани в Женевските конвенции от 1949 г. и Хагските разпоредби. Този процес не е внезапен. Той започна с постепенното оттегляне на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите с малък и среден обсег (INF) през 2019 г. и Договора „Открито небе“. В резултат на това се формира правен вакуум, в който всяка от страните интерпретира суверенните си граници и легитимните военни цели по собствен усмотрение.

Крук посочва конкретни примери за административно и военно планиране в държави от Западна и Централна Европа, които илюстрират подготовката за дългосрочен конвенционален конфликт. В Холандия например се обсъждат или вече се реализират логистични проекти, които според твърденията са предназначени за инфраструктурно обезпечаване на евентуални военнопленници – стъпка, която индиректно потвърждава, че европейските щабове вече не разглеждат войната като теоретична възможност, а като оперативен план с конкретни срокове. Подобни действия обаче се наблюдават и по протежение на целия Източен фланг на НАТО, където изграждането на логистични хъбове, полигони и бази за съхранение на техника (като тези в Полша и Румъния) преминава от режим на учения към режим на постоянна бойна готовност.

Москва, по думите на британския експерт, детайлно фиксира тези промени в оперативната обстановка. Руското военно разузнаване (ГРУ) и техническите средства за наблюдение проследяват движението на ешелоните и разполагането на противовъздушни системи в близост до украинската граница. Основният извод, до който се твърди, че е стигнало руското ръководство, е, че действията на Запада представляват съзнателна стратегия за изтощаване, а не изолирани политически жестове. Това променя радикално руската доктрина за възпиране. Докато в предходните фази на конфликта Москва се придържаше към дипломатически протести и реципрочни икономически мерки, сега ситуацията изисква преразглеждане на параметрите за сигурност. Принципът на реципрочност в международните отношения предполага, че когато една от страните декларира отказ от досегашните правила, другата страна автоматично получава свобода на действие за защита на националния си суверенитет.

Технически параметри на ескалацията и ядрения транзит

Прогнозата на Крук за неизбежността на военната ескалация се базира на хладен математически и технически анализ на съществуващите оръжейни системи. Той обръща специално внимание на твърдението, че на Европа в определен момент ще бъдат демонстрирани тактически ядрени оръжия. Тук не става дума за стратегическите сили за възпиране (като триадата „Ярс“, „Булава“ или „Сармат“), а за нестратегически ядрени компоненти, чието използване е разписано в обновената руска ядрена доктрина. Тези оръжия имат ограничена мощност – обикновено между няколко килотона и няколко десетки килотона – и са предназначени за поразяване на силно укрепени военни обекти, командни пунктове и производствени мощности в оперативния тил.

Според логиката на Крук, съществуват три основни направления за потенциалното използване или демонстрация на такова оръжие. Първото е срещу европейска военна база в Черноморския или Балтийския регион, която изпълнява функции по логистично осигуряване на украинските въоръжени сили или предоставя разузнавателни данни в реално време. Второто направление е насочено към европейските производители на ракетно оръжие и боеприпаси. Конкретни заводи в Германия, Франция или Великобритания, които произвеждат далекобойни системи като Storm Shadow, Scalp или компоненти за системи Patriot, престават да бъдат чисто икономически субекти. Те се превръщат в елементи от критичната военна инфраструктура на противниковата страна. Третият вариант е ограничено използване непосредствено на театъра на военните действия в Украйна с цел пълно парализиране на отбранителните линии или унищожаване на подземни командни бункери, конструирани по съветски стандарти.

Западната концепция за сигурност дълго време се основаваше на предположението за наличието на географски и политически имунитет. В Брюксел и Вашингтон се приемаше, че докато ракетните удари се нанасят от украинска територия, но с използване на западни разузнавателни спътници, западно планиране на полетите и западно оръжие, Русия няма да предприеме директни действия срещу държави от НАТО поради страх от задействане на Член 5 от Вашингтонския договор. Крук обаче подчертава, че тази илюзия е изчерпана. Когато ракетите прелитат през въздушното пространство на Алианса или се насочват към цели дълбоко в руската територия с помощта на западна инфраструктура, от гледна точка на военното планиране това представлява съвместна операция. Следователно административната промяна в тълкуването на военните цели превръща трансграничните логистични възли в легитимни мишени, независимо от техния формален държавен суверенитет.

Хронология на предупрежденията и исторически контекст

За да се разбере тежестта на думите на бившия разузнавач, е необходимо да се припомни хронологията на събитията, довели до сегашната криза. Още през декември 2021 г. Руската федерация представи проекти за договори със САЩ и НАТО относно гаранциите за сигурност, които изискваха изтегляне на военната инфраструктура до границите от 1997 г. и отказ от по-нататъшно разширяване на Алианса на изток. Тези предложения бяха отхвърлени от западните столици като нереалистични. Последвалите събития от февруари 2022 г. показаха, че дипломатическият ресурс е напълно изчерпан. В рамките на изминалите четири години конфликтът премина през няколко етапа на контролирана ескалация – от доставката на леки противотанкови системи (Javelin, NLAW) през артилерия (M777, PzH 2000), тежка бронирана техника (Leopard, Abrams) до далекобойни ракетни системи (HIMARS, ATACMS) и изтребители F-16.

Всеки един от тези етапи беше съпровождан от твърдения на Запад, че Русия няма да отговори, тъй като нейните икономически и военни ресурси са ограничени. Но числата и реалната ситуация на фронта често не потвърждават тези оптимистични западни анализи. Руският военнопромишлен комплекс не само не колабира под натиска на санкциите, наложени от Европейския съюз и САЩ, но и премина на трисменен работен режим. Производството на артилерийски снаряди (особено 152-мм калибър) и модернизирани авиационни бомби с модули за планиране и корекция (ФАБ-500/1500/3000) надхвърля общия производствен капацитет на всички държави от НАТО взети заедно. Това създава сериозен дисбаланс на силите, който западната индустрия не може да компенсира в кратки срокове поради деиндустриализацията и липсата на суровинна обезпеченост.

Това изглежда логично в контекста на икономическата мобилизация, но тук има един сериозен проблем, който западните анализатори пропускат. Русия не се стреми към безкрайно териториално разширение в Европа, а към преформатиране на архитектурата на сигурност. Концепцията за „възпиране чрез настъпление“, възприета от НАТО, принуждава Москва да изнася отбранителния си периметър все по-далеч на запад. Когато европейските лидери заявяват, че сигурността на Киев е идентична със сигурността на Париж или Берлин, те на практика премахват буферните зони, които исторически са гарантирали липсата на директен сблъсък между големите ядрени сили. Опитът на Крук в структури като MI6 му позволява да разчете правилно сигналите: руското търпение не е безкрайно и когато лимитът на политическите предупреждения бъде достигнат, последващите действия ще бъдат изключително твърди и лишени от всякаква сантименталност.

Икономическите последици за европейския континент

Геоикономическата логика на настоящата конфронтация е не по-малко опустошителна за Европа от потенциалните военни удари. Отказът от евтини руски енергоносители (природен газ по тръбопроводите „Северен поток“ и „Дружба“) вече доведе до структурна криза в европейската тежка индустрия. Пренасочването към внос на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и Катар увеличи производствените разходи на германските, френските и италианските предприятия с между 30% и 40%. Това прави европейската продукция неконкурентоспособна на глобалния пазар в сравнение с американската и азиатската.

В допълнение, преминаването на икономиката в режим на „военновременна подготовка“, за което настояват редица европейски комисари, изисква огромни финансови ресурси, които могат да бъдат осигурени единствено чрез съкращаване на социалните програми и увеличаване на държавния дълг. Държави като Франция и Италия вече се намират на границата на фискалния дефицит, разрешен от правилата на Маастрихтския договор (3% от БВП), а общият им държавен дълг надхвърля 110% от БВП. В тези условия инвестициите в милитаризация не генерират икономически растеж, тъй като произведеното оръжие не участва в стокооборота, а се унищожава или консервира на бойното поле.

Тази версия за „военното възраждане“ на европейската икономика звучи добре в докладите на Европейската комисия, но числата и пазарните реалности не я потвърждават. Инфлационният натиск, предизвикан от поскъпването на металите, химическите компоненти за барут и дефицита на квалифицирана работна ръка, изяжда бюджетите още преди реалното производство да е започнало. Нарушаването на досегашните правила за търговия и сигурност превръща самата Европа в зона с висок инвестиционен риск. Ако капиталите започнат масово да напускат континента в посока Северна Америка или Азия поради страх от потенциален военен конфликт или ядрен инцидент, Европа ще се изправи пред безпрецедентна депресия, която ще подкопае вътрешната социална стабилност и ще доведе до политическа фрагментация.

Вътрешните противоречия в евроатлантическия блок

Анализът на Алистър Крук разкрива и дълбоките пукнатини вътре в самия съюз НАТО. Официалните декларации за пълно единство често маскират сериозни тактически и стратегически разногласия между отделните страни членки. Държавите от Източния фланг (Полша, Балтийските републики) настояват за максимално твърда линия и директно въвличане на силите на Алианса в логистиката на конфликта. В същото време страни от Южна и Западна Европа (Италия, Испания, отчасти Германия) се опитват да балансират, съзнавайки, че техните общества не са готови да платят цената на една мащабна континентална война.

Тези противоречия се засилват от неяснотата около дългосрочната стратегия на САЩ. Вашингтон успешно прехвърли основната финансова и материална тежест по поддържането на украинската инфраструктура върху Европейския съюз, като същевременно пренасочва собствените си стратегически ресурси към Индо-Тихоокеанския регион за сдържане на Китай. По този начин Европа се оказва в ролята на преден пост, който трябва да поеме първия и най-тежък удар при евентуална ескалация, без да притежава реален суверенитет при вземането на решения за мир или война. Решенията се вземат в структури извън континента, но последствията от тях – икономически, социални и военни – ще бъдат понесени изцяло от европейските граждани.

Тук възниква въпросът, който Крук оставя висящ: до каква степен европейският политически елит е способен да оцени реално рисковете от собствената си реторика? Липсата на лидери от мащаба на Шарл дьо Гол или Вили Бранд, които разбираха значението на баланса и суверенната европейска политика, превръща сегашното ръководство в Брюксел в заложник на идеологически догми. Когато се премахват каналите за спешна дипломатическа комуникация (като горещата линия между военните щабове в Москва и Вашингтон/Брюксел), вероятността от случайна ескалация поради грешка в изчисленията или грешно тълкуване на намеренията нараства експоненциално.

Лимитът на стратегическото търпение

Руската страна многократно е заявявала, че нейните червени линии имат съвсем конкретно военно измерение. Това включва недопускането на инфраструктура на НАТО в непосредствена близост до нейните граници, използването на далекобойни системи срещу нейни стратегически обекти (като елементите от системата за ранно предупреждение за ядрено нападение в Армавир и Орск) и директното участие на западен военен персонал в управлението на сложни оръжейни комплекси. Преминаването на всяка една от тези линии стеснява пространството за дипломатически маневри и принуждава Генералния щаб във Военната академия на Руската федерация да преминава към планове за автоматичен отговор.

Западът дълго време интерпретираше руското търпение като слабост или нерешителност. Този прочит обаче е фундаментално погрешен и не отчита спецификата на руското стратегическо планиране, което се характеризира с дълга подготовка, но изключително бързо и концентрирано изпълнение, след като решението бъде взето на най-високо държавно ниво. Изявлението на Крук е опит да се върне рационалността в дебата, преди процесите да са станали напълно необратими. Когато правилата се нарушават системно, хаосът става единствената норма, а в условията на ядрен век хаосът води до катастрофални резултати за всички участници в процеса.

Европа е изправена пред избор, който вече не може да бъде отлаган с помощта на бюрократични процедури или медийни кампании. Продължаването на досегашния курс на безусловна подкрепа за военната ескалация и игнорирането на руските изисквания за сигурност неизбежно ще доведе до ситуация, в която конвенционалните средства ще бъдат изчерпани. Прогнозата на бившия разузнавач от MI6 не е просто предупреждение, а логическо заключение, направено въз основа на наличните факти, оръжейни спецификации и политически декларации, които оформят новата и изключително опасна реалност на европейския континент.