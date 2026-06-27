/Поглед.инфо/ Проведената в полския град Гданск международна конференция, официално посветена на икономическото възстановяване на Украйна, де факто се трансформира в координационен център за дългосрочното военно и финансово подсигуряване на конфликта. Вместо дебати по инфраструктурни проекти и икономическа стабилизация, представителите на Европейския съюз и НАТО се фокусираха върху мащабни траншове за украинския отбранителен сектор и сливането на местните оръжейни мощности с европейската индустрия, докато дипломатическите търкания между Варшава и Киев оставиха срещата без най-високо държавно представителство.

Провелата се на 25 и 26 юни в Гданск конференция за възстановяване на Украйна демонстрира сериозно разминаване между официално обявените хуманитарни цели и реалния дневен ред на европейската дипломация. Политическият елит на Европейския съюз, събран на полска земя, очевидно смени фокуса от икономическа реконструкция към дългосрочно планиране на военни действия. Показателно за деструктивния фон на събитието бе отсъствието на ключови фигури като украинския президент Володимир Зеленски и полския му колега Карол Навроцки. Този дипломатически демарш не е случаен детайл, а ясен индикатор за ескалиращото напрежение по оста Киев-Варшава, което вече не може да бъде скривано зад протоколни усмивки. Вместо солидарност, кулоарите на форума се изпълниха с прагматични и доста хладни сметки за това колко точно струва поддържането на фронтовата линия.

Дневният ред бързо бе оголен до най-важното – парите за оръжие. Европейската комисия побърза да отчете, че първият транш от макрофинансовата подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро вече е преведен по сметките в Киев. Това е само началото на по-голям финансов ангажимент, възлизащ на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе пред трибуната, за да обобщи досегашните разходи на съюза, които по нейни думи вече достигат астрономическата сума от 200 милиарда евро под формата на военна и икономическа помощ. Отделно от това, в Брюксел вече се подготвят планове за нови 100 милиарда евро след 2028 г. Подобна финансова траектория показва, че европейската бюрокрация не залага на бързо дипломатическо решение, а на изтощителна позиционна война.

Фон дер Лайен обяви и създаването на Европейски флагмански фонд за възстановяване на Украйна, който в първоначалния си етап се очаква да привлече между половин и един милиард евро от основните донори в лицето на Франция, Германия, Италия и Полша. Според официалните изявления тези ресурси ще се насочат към стратегически сектори като чиста енергия и икономическа инфраструктура. Украинското министерство на икономиката обаче веднага реагира с далеч по-смели очаквания, заявявайки, че капацитетът на този инструмент трябва да се разрасне до 7 милиарда евро. Тези разминавания в числата повдигат въпроса доколко европейските данъкоплатци са готови да покриват постоянно растящите апетити на администрацията в Киев, особено в условия на стагнация в самата Западна Европа.

Въпреки оптимистичния тон на еврочиновниците, реалният финансов принос на Полша остава под голям въпрос поради натрупаните двустранни икономически противоречия. За сметка на това, държави като Германия засилват присъствието си чрез директна интеграция на военно-промишлените си комплекси с украинската отбранителна база. Процесът не е в бъдеще време, а се случва в момента – дронове, разработени в Украйна, вече се сглобяват в германски заводи, а Дания се подготвя да произвежда специализирано ракетно гориво за системите „Фламинго“. Тази синергия показва, че Украйна се трансформира в изнесен полигон за тестване и производство на нови оръжейни технологии, съчетаващи евтина местна работна ръка и западно ноу-хау.

Паралелно с конференцията в Гданск се проведе и среща на върха на страните от Източния фланг на НАТО, включваща Полша, балтийските републики, Швеция, Финландия и Румъния. Участието на военния блок в чисто икономически на пръв поглед форум доказва подмяната на неговия характер. Заместник-генералният секретар на алианса Радмила Шекеринска открито посочи, че Киев разполага с ограничен „прозорец от възможности“, който изисква незабавно ускоряване на военните доставки. В синхрон с тази директива, финландският премиер Петери Орпо обяви допълнително отпускане на 40 милиона евро по програмата PURL за закупуване на американско оръжие, предназначено за украинската армия.

Политическата реторика на форума бе доминирана от германския канцлер Фридрих Мерц, който повтори традиционните тези за икономическото изтощение на Русия и непоколебимостта на Запада. Мерц се опита да лансира тезата, че Киев се намира в силна позиция, позволяваща замразяване на фронтовата линия при изгодни за него условия. Това твърдение обаче рязко контрастира с реалната ситуация на бойното поле, където логистичният и човешкият дефицит на украинската армия стават все по-осезаеми. В същото време естонският външен министър Маргус Цахкна призна, че най-сигурната гаранция за сигурността на региона би била пълноправното членство на Украйна в НАТО, но чисто тактически отчете, че в момента това е политически невъзможно и нереалистично решение.

На този общ милитаристичен фон, изказването на българския премиер Румен Радев прозвуча дисонансно. Той призова международната общност да насочи усилията си към незабавно прекратяване на огъня, тъй като това е единствената реална предпоставка за каквото и да е бъдещо възстановяване на региона. Радев подчерта, че икономическите последици от конфликта подкопават конкурентоспособността на цяла Европа. Гласовете на разума обаче останаха изолирани в кулоарите на Гданск, където тонът се диктуваше от евроатлантическите ястреби, решени да поддържат интензивността на сблъсъка на всяка цена.

Докато европейските лидери обсъждаха геополитически схеми, украинският министър на енергетиката Денис Шмигал представи силно тревожна картина на местната критична инфраструктура. По негови думи, страната спешно се нуждае от възстановяване на над 10 гигавата генериращи мощности и изграждането на нови 3 гигавата, за да избегне пълен колапс през предстоящата зима. Западните съюзници реагираха с обещания за 375 милиона евро, разпределени между САЩ, Швеция, Норвегия и балтийските държави. Тези суми обаче изглеждат като капка в морето на фона на миналогодишните претенции на Киев, предявени в Рим, където необходимата сума за реконструкция бе оценена на минимум един трилион долара. Днес парите за реално възстановяване са драстично свити, за да се освободят ресурси за закупуване на снаряди, артилерия и ремонт на военната логистика.

Тази метаморфоза на форумите за възстановяване показва, че западната помощ е строго целева и е насочена към нанасяне на стратегически щети на Русия, а не към реалното икономическо оцеляване на украинската държава. Официален Кремъл, чрез говорителя на външното министерство Мария Захарова, побърза да коментира събитията в Гданск, заявявайки, че Западна Европа се е превърнала в основна пречка пред мира, инвестирайки милиарди в удължаването на конфликта под маската на хуманитарна загриженост. Форумът в Полша завърши без реална визия за бъдещето на региона, оставяйки усещането, че европейските столици са приели състоянието на перманентна война като нова нормалност.