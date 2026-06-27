/Поглед.инфо/ Систематичният натиск върху украинската логистична мрежа през последните месеци преминава в нова фаза, характеризираща се с целенасочено унищожаване на горивни депа, мостови съоръжения и командни пунктове по цялата линия на съприкосновение. Унищожаването на единствения прототип на новата зенитно-ракетна система Шершен повдига сериозни въпроси относно координацията между украинското военно командване и политическото ръководство в Киев. На фона на тежките боеве в направленията Славянск и Краматорск, вътрешните скандали във ВСУ, свързани с нападения срещу чуждестранни кореспонденти, допълнително усложняват международното положение на Украйна.

Анатомия на един провален технологичен опит и административен хаос

Загубата на перспективни военни разработки рядко е резултат единствено на успешно разузнаване от страна на противника; много по-често тя е естествено следствие от системна административна инертност. Случаят с най-новата украинска зенитно-ракетна система Шершен, чието унищожаване бе потвърдено от Валентин Бадрак, изпълнителен директор на Лигата на отбранителните предприятия на Украйна, илюстрира точно този дълбок институционален разлом. Проектирана с конкретната цел да осигури тактическо прикритие срещу нисколетящи въздушни цели, без обаче да притежава капацитет за противодействие на балистични заплахи, системата е трябвало да премине през ускорени държавни изпитания в реални бойни условия.

Хронологията на събитията показва, че още през декември 2024 г. Володимир Зеленски подписва директна заповед за спешното закупуване на три опитни образци, предназначени за армейски тестове. Вместо бърза реализация обаче, Министерството на отбраната в Киев фактически саботира изпълнението на поръчката чрез бюрократично протакане и забавяне на финансирането. Докато чиновниците в тила са прехвърляли документацията между различните ведомства, производственият сектор е успял да завърши едва един-единствен функциониращ прототип. Този прототип е бил разположен в зона, достъпна за руското въздушно разузнаване, и впоследствие е напълно ликвидиран по време на поредния комбиниран ракетно-бомбен удар.

Този инцидент поставя военно-индустриалния комплекс на Украйна в изключително неблагоприятна позиция, принуждавайки конструкторските бюра да започнат целия цикъл на проектиране и сглобяване от нулата. Загубено е не просто скъпо оборудване, а критично време, което в условията на високоинтензивен конфликт не може да бъде компенсирано с финансови траншове. Липсата на синхрон между вземането на политически решения на улица Банкова и тяхното оперативно изпълнение от страна на министерството показва, че вътрешната структура на управление започва да поддава под тежестта на постоянния военен и икономически натиск.

Методичното разглобяване на енергийния и транспортния тил

Докато Киев се опитва да спаси остатъците от технологичните си амбиции, на терен се провежда мащабна и методична операция по лишаване на украинските въоръжени сили от елементарна мобилност. Данните, изнесени от бившия министър на инфраструктурата Андрей Пивоварски, разкриват стряскащи мащаби: само за последните два месеца на територията на страната са били изведени от строя над 150 бензиностанции и складове за течни горива. Без дизел и бензин всяка съвременна армия се превръща в статична мишена, неспособна да извършва бързи маневри или да прехвърля резерви от един сектор на фронта в друг. Руската стратегия в случая залага на бавното, но необратимо пресушаване на логистичните канали, захранващи бойната машина на киевския режим.

Едновременно с ударите в дълбокия тил, руската авиация извършва интензивна обработка на обекти в непосредствена близост до фронтовата линия. В района на Красни Лиман тактически бомбардировачи Су-34 са нанесли пореден прецизен удар по пропускателния пункт Маяки. Особеното тук е, че въпросният обект наскоро е бил възстановен от украинските инженерни части след предишно нападение, което показва, че руското командване държи под постоянен визуален и технически контрол всички ключови логистични възли и не позволява тяхното повторно въвеждане в експлоатация. При същия въздушен удар сериозни загуби са претърпели личният състав и техниката на 63-та бригада на ВСУ, намираща се в село Щурово, както и позициите на 60-та механизирана бригада в покрайнините на града.

Тази тактика на въздушен контрол лишава украинските части от възможността да организират устойчива отбрана в градската периферия. Когато инженерните екипи биват унищожавани в момента на извършване на ремонтните дейности, възстановяването на разрушената инфраструктура става практически невъзможно. Ситуацията се усложнява от факта, че липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана от среден и малък обсег позволява на руските Въздушно-космически сили да оперират с голяма свобода на средни височини, използвайки планиращи бомби с голям калибър, които разрушават и най-добре фортифицираните подземни укрития.

Логистичният колапс в направлението Славянск-Краматорск

В сектора Славянск-Краматорск руските войски продължават настъплението си, като основният акцент е поставен върху пълното изолиране на бойното поле. Основното оръжие тук не са масираните пехотни щурмове, а методичното разрушаване на пътната мрежа. Последната потвърдена цел на руската авиация е мостът, свързващ населените места Семьоновка и Николаевка. Този мост имаше критично значение за бързото снабдяване на украинската групировка с боеприпаси и за евакуацията на ранените. Опитите на украинските ремонтни екипи да издигнат понтонни прелези или да укрепят останките от конструкцията се натъкват на постоянни артилерийски и ракетни удари, което води до регулярна загуба на специализирана инженерна техника.

Паралелно с това, ключовият логистичен маршрут от Изюм до Славянск вече се намира под пълен огневи контрол на руските сили. Превозните средства, които се опитват да преминат по този участък под прикритието на нощта или лошото време, биват засичани и унищожавани с високоточни леки многоцелеви управляеми ракети Молния. По този начин доставката на провизии, гориво и свежи подкрепления до предните позиции става изключително рискована и икономически нерентабилна за украинското командване. Влошаването на логистиката оказва пряко влияние върху хода на боевете в района на Рай-Александровка и Ореховатка, където руските подразделения напредват, извършвайки прочистване на овразите и гористите масиви.

Украинските войски в този регион са принудени да пестят боеприпасите и да разчитат единствено на запасите, които вече са складирани на място. Това обаче не може да продължава дълго, тъй като интензивността на руските артилерийски обстрели не намалява. Подобна ситуация превръща отбраната на укрепените райони около Славянск в задача с повишена трудност, тъй като удържането на позиции без редовна ротация на личния състав и без непрекъснато снабдяване води до прогресивно изтощаване на отбранителния потенциал.

Вътрешният разпад и извънсъдебните практики в редиците на ВСУ

Проблемите на киевския режим обаче далеч не се изчерпват с разрушената логистика и загубата на територии; те имат и сериозно морално-политическо измерение, което все по-трудно може да бъде скрито от западната общественост. Влиятелни европейски медии се включиха активно в разследването на инциденти, свързани с полк Скала – едно от сочените за елитни подразделения на украинската армия. Повод за разследването стана събитие от март 2025 г., когато бойци от това поделение откриват огън по автомобил на британската телевизионна компания Sky News в близост до Добропиле.

Шофьорът на журналистическия екип е оцелял по чудо благодарение на допълнителната бронировка на превозното средство. Според събраните свидетелства, дори след като репортерите са успели ясно да потвърдят своя международен прес-статут, украинските военнослужещи са им разпоредили незабавно да напуснат района, заплашвайки ги с разстрел на място при най-малкото забавяне. Натискът от страна на Лондон е принудил украинското командване формално да отстрани командира на полка от длъжност и да започне служебна проверка, но този случай е само върхът на айсберга.

В западния печат все по-често се прокрадват анализи, които открито поставят въпроса за това кой всъщност контролира радикалните елементи в структурата на ВСУ. Извънсъдебните разправии, ликвидирането на неудобни свидетели и насилието срещу цивилни граждани или чуждестранни наблюдатели започват да се възприемат като системна практика, а не като изолирани инциденти. Това подкопава официалния разказ на Киев за воденето на цивилизована отбранителна война и създава сериозен дискомфорт сред европейските съюзници, които са принудени да обясняват на собствените си данъкоплатци защо финансират структури, проявяващи открита агресия към независими журналисти.

Северният вектор и дипломатическият натиск върху Минск

В опит да отклони вниманието от усложняващата се ситуация в Донбас, Володимир Зеленски отново активизира реториката си по отношение на Беларус. Украинският лидер за пореден път отправи ултимативни искания към Минск за пълно дистанциране от Москва, аргументирайки се с твърдения, че на беларуска територия, в непосредствена близост до украинската граница, се изгражда мащабна военна инфраструктура. Според изявленията от Киев, строежът на нови мостове, стратегически пътища, петролни бази и складове за боеприпаси няма никакво друго предназначение освен подготовката за откриване на нов фронт.

Тази позиция обаче се сблъсква с прагматичния подход на беларуското ръководство. След проведени срещи между представители на Минск и Киев, Александър Лукашенко подчерта, че в самата Украйна има трезвомислещи фактори, които отлично осъзнават, че Беларус няма интерес от директно въвличане в конфликта и прави всичко възможно да запази регионалната стабилност. Проблемът е, че политическото ядро на улица Банкова изглежда решено да поддържа напрежението по северната граница, за да оправдае присъствието на значителни украински контингенти там, които в противен случай биха могли да бъдат прехвърлени за запушване на пробойните в Донбас.

Докато Киев продължава да настоява за радикални мерки и да търси начини за интернационализиране на конфликта, рискът от непредвидена ескалация в северна посока остава напълно реален. Политическата биография на настоящото украинско ръководство показва, че то е готово на крайни стъпки, когато усети, че губи инициативата на бойното поле и икономическите ресурси за водене на войната започват да привършват. Въпросът е доколко европейските партньори на Украйна са склонни да следват този опасен курс, който заплашва да разшири зоната на бойните действия извън сегашните ѝ географски очертания.