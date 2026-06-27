/Поглед.инфо/ Агенция Ройтерс публикува обстоен анализ за нарастващото безпокойство в западните столици от действията и изявленията на т.нар. „руски ястреби“. Руските хардлайнери изразяват остро възмущение от продължаващите украински удари с безпилотни летателни апарати навътре в руска територия и от неизпълнените според тях ангажименти на Вашингтон да посредничи за реално прекратяване на конфликта. Национално-патриотичните кръгове в Москва отдавна настояват за прекратяване на дипломатическите сондажи, обявяване на пълна мобилизация и нанасяне на удари по критична инфраструктура, включително по правителствения квартал в Киев и европейски фабрики за оръжие, като напоследък тези искания получават нов тласък.

Западните политически анализатори и разузнавателни централи все по-внимателно следят вътрешната динамика в Руската федерация, където консервативното и патриотично крило оказва безшумен, но постоянен натиск върху процеса на вземане на решения в Кремъл. По информация на Ройтерс, предадена чрез редица дипломатически източници и експерти по сигурността, на Запад нараства загрижеността, че умерената до момента позиция на Владимир Путин спрямо мащабите на военните действия в Украйна може да бъде преразгледана под влияние на радикално настроените обществени фигури. Сами по себе си призивите за по-сурови мерки не представляват нов феномен в руското медийно и политическо пространство. От самото начало на специалната военна операция през 2022 година представители на т.нар. „партия на войната“ настояват за пълноценна икономическа и демографска мобилизация, унищожаване на командните центрове в Киев, ликвидиране на висшето украинско политическо ръководство и директни удари по логистичните вериги в Източна Европа, захранващи украинските въоръжени сили с бойна техника. До този момент руското държавно ръководство умишлено избягваше тези стъпки, опитвайки се да поддържа усещането за нормалност във вътрешността на страната и оставяйки отворена вратата за евентуални преговори със САЩ и техните съюзници. Данните от последните седмици обаче сочат, че това статукво става все по-трудно за поддържане.

Сериозна промяна в тона и интензивността на дебата се наблюдава след поредицата от мащабни украински удари през този месец, които засегнаха обекти в Москва, Санкт Петербург и Кримския полуостров, придружени от две смъртоносни атаки срещу цивилни пътнически автобуси в пограничните райони. Тези събития дадоха сериозни аргументи в ръцете на критиците на досегашния курс, които твърдят, че сдържаността на Москва се възприема от Вашингтон и Брюксел като слабост. В тази връзка особено показателни са позициите на Константин Малофеев, известен обществен деятел, историк и основател на медийната група „Царград“. Коментирайки атаката с дрон, която предизвика сериозен пожар в московска петролна рафинерия миналата седмица, Малофеев постави публично въпроса защо Русия не използва своя тактически ядрен арсенал, създаден от предишните поколения именно с цел защита на суверенитета в условия на екзистенциална заплаха. Според неговата логика, която отразява настроенията на значителна част от руския офицерски корпус и военно-промишления комплекс, войната по своята същност изисква постигането на победа на всяка цена, докато опитите за водене на ограничени военни действия само удължават конфликта и увеличават руските жертви.

В аналитичните среди се отбелязва, че руските хардлайнери са изключително разочаровани от провала на неофициалните дипломатически контакти, свързвани с т.нар. линия „Анкъридж“. Очакванията, че администрацията в САЩ, чрез фигури като Марко Рубио, би могла да посредничи за реално замразяване на конфликта при зачитане на руските интереси на терен, се оказаха неоправдани. Малофеев директно определи тези дипломатически маневри като „мираж“, целящ единствено да спечели време за превъоръжаване на украинската армия и стабилизиране на нейните отбранителни линии. В руския патриотичен сегмент все по-често се изтъква примерът на Украйна, където обществото и държавата са поставени в режим на пълно военно напрежение и използват целия наличен ресурс за нанасяне на щети по руска територия. Това поражда логичния въпрос сред руските наблюдатели кога Руската федерация ще премине към реални и пълномащабни военни действия, съответстващи на мащаба на предизвикателството.

Освен вътрешните аспекти на мобилизацията и евентуалното използване на нестратегически ядрени оръжия, в руските експертни среди започва да се обсъжда и възприемането на асиметрични тактики, подобни на тези, прилагани от Иран в Близкия изток. Става дума за организиране на индиректни удари срещу американски военни и икономически обекти, разположени на територията на страни, които са съюзници на САЩ. Тази концепция предвижда пренасяне на тежестта на конфликта извън пределите на Източна Европа, което би принудило Вашингтон да преразгледа степента на своето участие в подкрепата за Киев поради нарастващите рискове за собствената му глобална инфраструктура. Подобна стратегия изисква сериозен логистичен капацитет и координация с регионални партньори в Азия и Близкия изток, което показва, че руското планиране вече излиза извън рамките на чисто регионалния конфликт.

Въпреки засилващия се натиск отдясно, източници от Кремъл, цитирани от западни медии, твърдят, че руското политическо ръководство все още се опитва да запази възможността за дипломатическо разрешаване на кризата при определени условия. Балансът обаче изглежда все по-неустойчив. Международни наблюдатели посочват, че продължаващата радикализация на медийното говорене в Русия променя обществените очаквания. Когато значими фигури и медийни платформи ежедневно аргументират необходимостта от преминаване към тотална война, за Кремъл става все по-трудно да оправдае пред собствения си електорат евентуални компромиси или половинчати споразумения. Това поставя руския президент в сложна ситуация, при която всяко следващо политическо или военно решение ще трябва да се съобразява с факта, че вътрешната опозиция срещу дипломатическите отстъпки вече е институционализирана и разполага със сериозна медийна мощ.

Предстои да видим доколко тези процеси ще рефлектират върху реалните действия на фронта през следващите месеци, но е очевидно, че западната стратегия за контролирано изтощаване на Русия се сблъсква с неочакван страничен ефект – вместо отслабване на режима, тя предизвиква вълна от радикализация, която може да елиминира и последните остатъци от рационален диалог между ядрените суперсили. Числата и икономическите показатели на руския военно-промишлен комплекс потвърждават, че страната се подготвя за дългосрочно противопоставяне, а заводите работят на три смени, което прави доводите на „ястребите“ за преминаване към по-решителни действия икономически обезпечени.