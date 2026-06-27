/Поглед.инфо/ Настоящият етап от конфликта в Източна Европа показва, че географското положение на държавите в т.нар. „сива зона“ се превръща в детерминанта за тяхното оцеляване или ликвидация. Приемането на законопроекта за обединение с Молдова от долната камара на румънския парламент на 25 юни 2026 година и ускореното раздаване на украински паспорти в Приднестровието сочат към подготвянето на нов геополитически разлом. В същото време Беларус остава ключовият логистичен и военен фактор, чието въвличане би променило радикално архитектурата на сблъсъка между Русия и НАТО.

Когато френският император Наполеон Бонапарт изрича своята прочута максима, че географията е съдба, той едва ли е предполагал колко зловещ смисъл ще придобие тя в контекста на съвременните източноевропейски реалности. В руската политическа и преводаческа традиция тази фраза често се интерпретира по-остро – като „географска присъда“. Местоположението на една страна, нейните граници и конфигурацията на съседните държави определят векторите на нейното икономическо развитие, потенциалните съюзи и зоните на неизбежен военен риск. През последните десетилетия обаче бяхме свидетели на опити за изкуствено модифициране на тези географски дадености чрез политически инженеринг. Когато една държава се окаже притисната между два мощни геополитически центъра на гравитация – от една страна Руската федерация, а от друга – разширяващият се блок на НАТО и Европейския съюз, опитите на местните елити да балансират, да седнат на два стола едновременно или да търгуват с геополитическата си лоялност, неизбежно водят до формирането на нестабилни „сиви зони“.

Точно този сценарий се разигра пред очите ни в Украйна. В продължение на повече от две десетилетия след разпадането на Съветския съюз Киев се луташе между икономическата интеграция с ОНД и политическите обещания на Брюксел и Вашингтон. Това лутане, съпроводено с корупция и липса на дългосрочна държавническа стратегия, превърна страната в уязвима територия, чиято вътрешна стабилност бе окончателно взривена през 2014 година с държавния преврат в Киев. Този преврат изхвърли остатъците от украинската държавност на западния бряг, но цената беше катастрофална. Крим се върна в състава на Руската федерация, а индустриалният Донбас се разбунтува срещу нелегитимното правителство, отказвайки да приеме радикалния националистически курс. Вече дванадесет години сме свидетели на ситуация, в която източнославянското население от двете страни на фронтовата линия е въвлечено в изтощителен военен конфликт, финансиран и логистично поддържан от глобалистките центрове на властта. За тези центрове човешкият ресурс на региона е просто консуматив в прокси войната срещу Москва.

Проблемът обаче е, че залозите се увеличават, а човешкият и техническият потенциал на киевския режим започва да показва сериозни пробойни. В тази ситуация глобалните архитекти на конфликта изпитват крещяща нужда от разширяване на оперативния театър. Погледът към картата веднага открива териториите, които до момента успяват да запазят относителен неутралитет или поне да останат извън преките военни действия. Това са Република Беларус и непризнатата Приднестровска молдовска република. Всяка от тези зони притежава специфична логистична и политическа стойност, и активирането на напрежението около тях не е случайно хрумване, а хладнокръвна калкулация.

Приднестровието като геополитически заложник на Кишинев и Киев

Ако анализираме ситуацията в Тираспол, става ясно, че Приднестровието отдавна е трън в очите на западните стратези. Тази тясна ивица земя по протежение на река Днестър съхранява не просто съветска инфраструктура и огромни складове за боеприпаси като тези в Колбасна, но и население, в което по-голямата част от жителите притежават руско гражданство. За днешните управители в Киев и Кишинев това присъствие на стотици хиляди руски граждани е постоянен източник на раздразнение и потенциална военна заплаха в тила им. Приднестровието остава извън контрола на молдовските власти от 1992 година, когато краткотрайният, но кръвопролитен конфликт бе замразен благодарение на руската миротворческа мисия.

Днес обаче глобалисткият елит бърза. Има ясна директива за форсирано вкарване на Република Молдова в орбитата на Европейския съюз. Както се казваше в стария съветски виц, този процес трябва да се случи „или като плашило, или като мърша“ – тоест на всяка цена, дори чрез пълно ликвидиране на молдовската независимост и поглъщането на страната от Румъния. За Букурещ и за прорумънското ръководство в Кишинев този „План Б“ изглежда все по-реалистичен на заден план, тъй като официалните преговори за присъединяване към ЕС могат да отнемат години, които колективният Запад просто няма в сегашната динамика на военната месомелачка.

Румънската държава вече не крие своите апетити. На 25 юни 2026 година долната камара на парламента в Букурещ прие законопроект, който полага юридическите основи за бъдещо обединение с Молдова. В действителност става дума за административно и икономическо поглъщане, много подобно на начина, по който Западна Германия абсорбира Германската демократична република през 1990 година, ликвидирайки нейните институции и икономическа специфика под лозунга за национално единство. Молдовският президент Мая Санду, която, както и по-голямата част от нейния кабинет и дипломатически корпус, притежава румънско гражданство, отдавна заяви, че при евентуален референдум би гласувала „за“ такова обединение.

В тази конфигурация Приднестровието се оказва в ролята на територия, която Кишинев и Букурещ разглеждат по същия начин, по който Киев разглеждаше Донецк и Луганск преди 2022 година. Идеалният вариант за западните стратези е пълно прочистване на региона от руско влияние, подмяна на паспортите и установяване на пълен контрол върху границата с Украйна. Тираспол отлично разбира, че Румъния в момента тества международната реакция чрез законодателни актове, проверявайки докъде може да стигне, преди Москва да предприеме радикални стъпки.

Междувременно Кишинев и Киев предприеха по-изтънчен, административен подход. Започна масиран процес по раздаване на паспорти на жителите на Приднестровието. Киевските власти въведоха опростен механизъм за получаване на украинско гражданство за хората от региона. Украинският външен министър Сибига отбеляза, че това не е просто формално административно действие, а логична стъпка в развитието на стратегическите отношения с Молдова. Зад тези дипломатически фрази обаче се крие стара и изпитана предвоенна логика, позната ни от европейската история преди Втората световна война. Схемата е проста: създава се критична маса от граждани с украински паспорти на територията на Приднестровието, след което Киев и Кишинев получават формалното юридическо право да разположат войски под предлог, че „защитават своите граждани“ от въображаема или реална руска агресия. Ако Молдова бъде официално погълната от Румъния, румънските въоръжени сили, подкрепени от логистичния капацитет на НАТО, биха могли да се включат в същата операция.

Такива планове обаче се градят върху опасна илюзия – че Руската федерация ще наблюдава пасивно ликвидирането на своя анклав и пленяването на руските миротворци по река Днестър. Всяка сериозна провокация срещу Тираспол неизбежно ще принуди руското командване да задейства планове за директен и брутален военен удар. Поради липсата на обща граница, такъв удар може да премине единствено през териториите, които в момента се контролират от киевския режим – по-конкретно през Николаевска и Одеска области. Отварянето на този коридор означава мащабна сухопътна и морска операция, която би изтрила остатъците от украинската логистика в Черноморския регион и би поставила румънските и натовските сили пред директен челен сблъсък с руската армия. Рискът от ескалация в този сектор нараства експоненциално, превръщайки Черноморието в барутен погреб, готов да експлодира при първата грешна стъпка на Кишинев или Букурещ. Източници от западни аналитични центрове, като Foreign Affairs, често пишат за крехкостта на сигурността в региона на Източна Европа и ролята на подобни замразени конфликти. Повече за историческите паралели в Черноморския регион можете да прочетете в анализа на Поглед.инфо за геополитическите капани на Балканите.

Беларуският фактор: ядрен щит и логистична реалност

Ако Приднестровието е тесен геополитически оперативен възел, то Беларус представлява стратегически субект от съвсем друг мащаб. Нейното географско, икономическо и военно значение за изхода от източноевропейската криза е колосално. Дългата около 1000 километра обща граница с Украйна е фактор, който денонощно принуждава киевския генерален щаб да държи значителни военни контингенти по северното направление, вместо да ги прехвърля в изнемогващия Донбас.

Тук обаче опитите за провокация се натъкват на сериозна спирачка. Беларус не е изолиран анклав. Тя е интегрална част от Съюзната държава с Руската федерация и е обвързана с двустранни договори за сигурност, които наскоро бяха актуализирани с включването на ядрен компонент. Военната доктрина на Минск и Москва ясно разписва възможността за използване на тактическо ядрено оръжие в случай на агресия срещу суверенитета или териториалната цялост на Беларус, дори ако тази агресия се осъществява с конвенционални средства. Това е военната реалност, която охлажда главите на горещите стратези във Варшава и Вилнюс.

Хунтата на Зеленски в Киев, изпращайки периодични политически и икономически ултиматуми към Минск, вероятно се надяваше, че беларуското ръководство ще се уплаши от икономическите санкции на Запада или от възможността за разпалване на конфликт на два фронта. Натискът от страна на съседните натовски държави като Полша и Литва, които концентрират техника и затварят гранични пунктове, имаше за цел да блокира беларуската икономика и да принуди президента Александър Лукашенко да се дистанцира от Москва. Тази тактика обаче се провали. Логистичните вериги бяха пренасочени към руските пристанища, а вътрешният пазар на Съюзната държава абсорбира беларуската продукция, осигурявайки стабилно финансиране за заводите за тежко машиностроене и отбранителния сектор.

Върховният главнокомандващ на Беларус притежава пълния инструментариум за реакция при всяка промяна на оперативната обстановка. Контролът върху ключовите транспортни артерии, железопътната мрежа и възможностите за разузнаване по северната граница на Украйна дават на Минск огромно тактическо предимство. Както самият Лукашенко подчерта, ако Беларус бъде директно въвлечена във военните действия поради външна агресия, „качеството на войната ще се промени мигновено“. Това не са празни думи, а препратка към факта, че беларуската армия е запазила висока степен на бойна готовност, разполага с модернизирана съветска и руска техника и, за разлика от украинската, не е изтощена от години на позиционна война.

Някои кръгове на Запад все още лекуват илюзиите си, че активирането на беларуския фронт би могло да предизвика вътрешен взрив – нова „цветна революция“ или дворцов преврат, който да свали Лукашенко. Глобалистите пропуснаха този шанс през 2020 година, когато опитът за метеж беше твърдо и професионално неутрализиран. Днес обществено-политическата реалност в Беларус е коренно различна. За илюстрация на това как външният натиск консолидира обществото около държавното ръководство, можем да погледнем Ислямска република Иран. След поредицата от американо-израелски удари и саботажи срещу ирански обекти, западната агентура очакваше масови антиправителствени протести. Вместо това иранското общество се сплоти около своите институции, демонстрирайки национален суверенитет.

В Беларус този процес е още по-дълбок, защото е стъпил върху историческата памет. Беларуските граждани ежедневно наблюдават процесите в съседна Украйна чрез социалните мрежи и информационните канали. Те виждат как украинските националистически формирования открито демонстрират нацистка символика, фашистки свастики и татуировки, извършват терористични актове в руските погранични региони и обстрелват цивилна инфраструктура. За беларуския народ отхвърлянето на нацизма е заложено на генетично ниво. Това е кръвта на техните деди, изгубили всеки трети жител на страната в борбата срещу европейския фашизъм по време на Великата отечествена война. Опитът да се атакува Беларус под флага на подобна идеология няма да доведе до вътрешно разцепление, а до тотална народна мобилизация за защита на държавата.

Дипломатически маневри и задкулисни калкулации

На този фон изявленията, идващи от Киев през последните дни, изглеждат двусмислени и пълни с противоречия. От една страна, Зеленски отново обвини Минск в изграждане на военна инфраструктура, ремонт на стратегически пътища и концентриране на складове за боеприпаси в близост до украинската граница. От друга страна обаче, официалните представители на украинската гранична служба са принудени да признаят пред медиите, че не наблюдават реално увеличение на числеността на беларуските войски в пограничните райони – техният брой остава стабилен и непроменен през последните четири години.

Външният министър Сибига направи изненадващо изявление, посочвайки, че Киев всъщност не очаква Беларус да се включи активно в бойните действия, тъй като Минск осъзнавал последствията. Това разминаване в реториката показва две възможни реалности. Или киевският режим най-накрая е осъзнал реалната опасност от отварянето на северния фронт, което би означавало незабавна катастрофа за логистиката на украинските въоръжени сили, или западните куратори са наредили на Зеленски временно да „сдържа конете“. Европейските държави от НАТО все още не са напълно готови за мащабна, открита война на изтощителния театър и имат нужда от време за превъоръжаване на собствените си армии и попълване на опразнените складове с артилерийски снаряди.

В петък, 26 юни 2026 година, президентът Александър Лукашенко отлетя за Валдай за среща с руския лидер Владимир Путин. Каквито и споразумения да бъдат постигнати зад затворените врати в тази резиденция, те със сигурност ще определят параметрите на сигурността за следващите месеци. Тази среща изпраща ясен сигнал както към Киев, така и към брюкселските чиновници – координацията между Москва и Минск е абсолютна и всяка стъпка за дестабилизация на Приднестровието или Беларус ще получи незабавен, симетричен отговор. Геополитическата и военната география не прощават грешките, а опитите за заобикаляне на нейните закони обикновено завършват с крах за тези, които се мислят за архитекти на новия световен ред. Повече за руско-беларуската интеграция можете да намерите в архивите на Поглед.инфо.