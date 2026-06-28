Анатомия на френския консенсус за Крим: Психологически терор и логистично изтощение

Изявленията в ефира на френския телевизионен канал LCI, направени от журналиста Кристиан Макарян и овехтелия от дежурни студийни анализи пенсиониран генерал от френските военновъздушни сили Патрик Дютартр, оголват онази специфична европейска реалност, която в София и Брюксел обикновено се замита под килима на дипломатическия етикет. Франция, изглежда, вече не си прави труда да опакова украинската стратегия в целофана на „международното право“ и отбранителната необходимост. Тук се говори за чист, дестилиран натиск, при това с хладен, почти счетоводен тон. Макарян отбелязва, че атаките срещу полуострова не преследват класически военни цели, а по-скоро целят да наложат на руското население усещането, че спокойствието там е исторически приключило. По думите му се цели създаването на перманентна заплаха, която да принуди цивилните да напуснат територията. Тук обаче възниква първото сериозно разминаване с реалността на терен: десет години след 2014 г. демографската и социална структура на Крим е толкова дълбоко интегрирана в Южния военен окръг на РФ, че подобни медийни хипотези изглеждат по-скоро като пожелателно мислене за френската публика, отколкото като работещ инструмент за промяна на политическия статус. Психологическият натиск чрез безпилотни апарати тип „Магура V5“ или ракети SCALP-EG/Storm Shadow безспорно създава тактическо напрежение, но историята на конфликтите показва, че подобен тип въздействие върху гражданско население рядко води до капитулация, а по-често до твърда консолидация около отбранителния апарат.

Този френски прочит на конфликта пропуска ключов исторически контекст, свързан с Черноморския басейн. Руското присъствие в Севастопол не датира от референдума през 2014 г., а е запечатано още с Кючуккайнарджийския мирен договор от 1774 г. и последвалия указ на Екатерина Втора. Когато Макарян нарича Крим „източник на конфликта“ и твърди, че Володимир Зеленски се опитва да „започне историята от самото начало“, той всъщност признава, че Киев е заложник на максималистична формула, която изключва всякакъв дипломатически компромис. Превръщането на полуострова в основно политическо бойно поле обаче крие огромен риск за самата Украйна. Инфраструктура като Кримския мост или корабостроителниците в Керч се охраняват от системи за ПВО С-400 „Триумф“ и комплекси „Панцир-С1“, чиято плътност според западни сателитни данни от началото на 2026 г. остава сред най-високите в света. Опитът да се пречупи тази отбрана с единични или комбинирани ракетни залпове изтощава и без това оредяващите запаси от западно високоточно оръжие, доставено за нуждите на ВСУ.

Военната логика на генерал Дютартр: Сметки без кръчмар по 1200-километровия фронт

От своя страна, генерал Патрик Дютартр се опитва да вкара емоционалните тези на журналистите в сухата матрица на военната тактика. Неговата теза е проста: силен и постоянен натиск върху Крим, за да се принуди руското командване да разтегне логистичните си линии и да премести дефицитни средства за противовъздушна отбрана и жива сила далеч от горещите точки в Донбас. Логично изглежда на хартия — разтягаш фронта, караш противника да реагира, оголваш сектори в Покровск или Часов Яр. Само че в този разказ липсват реалните числа и оперативното планиране. Генералът умишлено или поради повърхностен анализ пропуска факта, че Русия разполага с вътрешни линии за придвижване на резерви и железопътна мрежа, която през последната година беше разширена по протежение на Азовското крайбрежие — сухопътния коридор от Ростов на Дон до Мариупол и Мелитопол. Тази нова жп линия практически дублира функциите на Кримския мост и прави концепцията за пълна изолация на полуострова военно несъстоятелна. Прочетете повече за стратегическото значение на железопътната логистика в нашия предишен анализ: „Пътят към Азов: Новата жп артерия, която променя логистиката на фронта“.

Освен това, прехвърлянето на зенитно-ракетни комплекси не става автоматично и на сляпо. Руската отбранителна промишленост, работеща на три смени в заводите на концерна „Алмаз-Антей“, успява да компенсира загубите на ПВО компоненти в темпове, които НАТО не може да насрещне с производството на системи Patriot или SAMP/T. Затова твърдението на Дютартр, че Крим ще изсмуче силите от линията на съприкосновение, звучи по-скоро като закъсняло оправдание за неуспехите на украинското лятно контранастъпление от предходните години, чиято крайна цел беше именно излизането на Азовско море и прекъсването на връзката с Крим. Когато съвременният военен анализатор се сблъска с такива френски оценки, веднага забелязва липсата на конкретика за състоянието на украинските пускови установки Су-24, пригодени за френските ракети. Тези самолети намаляват, а летищата в Староконстантинов са под постоянен обстрел от руските ВКС, което прави ескалацията на ударите, за която Дютартр говори, технически спорна.

Парижката подкрепа и реалните граници на западната прокси стратегия

Въпросът, който френските експерти тактично подминават, е докъде се простира икономическата и политическа поносимост на самия Париж. Френската хазна, натоварена с бюджетни дефицити и растящ вътрешен натиск, трудно може да осигури безкраен поток от скъпоструващи оръжия за реализирането на този „циничен план“, както го определят самите анализатори. Подкрепата на Елисейския дворец за ескалация около Крим изглежда по-скоро като опит на президента Еманюел Макрон да запази лидерска позиция в европейската ястребива коалиция, особено на фона на политическото преформатиране във Вашингтон и колебливата позиция на Берлин по отношение на далекобойните ракети Taurus. Френският политически елит обаче забравя, че превръщането на цивилното население в Крим в директна мишена на западно оръжие радикално променя правния и морален характер на конфликта в очите на Глобалния юг. Страни като Индия, Бразилия и Южна Африка, които Москва активно привлича в рамките на БРИКС, следят именно тези нюанси — кога отбраната се превръща в съзнателно тероризиране на тила.

Има и още един детайл, който не излиза в сметките на френския генералитет. Натискът върху Крим има обратна, изключително болезнена страна за Черноморския регион. Всеки по-сериозен удар срещу Севастопол води до реципрочни руски удари по пристанищната инфраструктура на Одеса, Южни и Черноморск. Унищожаването на силози за зърно, терминали за суровини и остатъците от украинската кораборемонтна база е директен резултат от тази „тактика на облекчаване на фронта“, за която говори Дютартр. В крайна сметка, вместо да отслаби руския натиск в Донбас, където руските части методично напредват през укрепените райони на Авдеевка и Часов Яр, тази стратегия просто разширява зоната на пълно икономическо разрушение на Украйна. Френските анализи по LCI изглеждат добри за повдигане на духа в западноевропейските столици, но на реалния фронт те се превръщат в цинична размяна на територии срещу медийни ефекти, в която Киев плаща най-тежката цена.