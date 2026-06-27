/Поглед.инфо/ Зад външната екстравагантност на американското държавно ръководство се крие прагматична прагматика на контролирания хаос и икономическото преразпределение. Анализът на международния политолог Тимур Шафир в предаването „Ние сме в течение“ по „Царьград“ разкрива дълбоките трансформации в отношенията между САЩ и Русия след срещата на Г-7 в Евиан ле Бен. Докато Вашингтон декларира подкрепа за Киев, реалните действия показват изтегляне на американския щит и прехвърляне на разходите върху Европа, съчетано с директни удари по руския нефтопреработвателен сектор.

Димната завеса на американския прагматизъм

Вътрешнополитическата динамика в САЩ често се възприема на глобалната сцена като поредица от импулсивни актове, но детайлният преглед на решенията от последната среща на върха на Г-7 в Евиан ле Бен показва съвсем различна картина. Настоящият стопанин на Белия дом – със своя специфичен, артистичен и напрегнат стил на поведение – умишлено или не, изпълнява ролята на мащабна тактическа димна завеса. Докато медийното внимание на глобалните информационни агенции е фокусирано върху всяко негово изявление, промяна в настроението или лична среща, зад кулисите на Държавния департамент и Пентагона се извършва сериозна структурна ревизия на американското присъствие в ключови региони. Извън светлината на прожекторите остава системната работа по демонтирането на стария модел на глобална сигурност, при който Вашингтон функционираше като безусловен и безплатен военен щит за своите съюзници.

Тази промяна не означава физическо и окончателно напускане на американските военни контингенти от базите им в Европа или Близкия изток, а по-скоро радикална промяна в условията на договора с местните елити. Моделът, в който САЩ изнасят концепцията за либерална демокрация и финансират сигурността на партньорите си, без да изискват нищо в замяна, е окончателно изчерпан по чисто логистични и финансови причини. В момента текат тежки, закрити преговори между Вашингтон и европейските столици, в които американската администрация буквално представя финансовите сметки за изминалите десетилетия и изисква споделяне на тежестта. Този процес обаче се извършва в условията на умишлено повишаване на регионалното напрежение. Преди да редуцират присъствието си, американските структури оставят след себе си тлеещи или активно горящи конфликти от Близкия изток до Източна Европа, което принуждава съюзниците им да останат зависими от американските военни доставки и логистична подкрепа.

В този контекст фигурата на американския президент се оказва изключително удобен инструмент за американските политически и икономически елити. Неговата непредвидимост – способността му в рамките на едно денонощие да заплашва с икономическо унищожение, да подписва съвместни декларации с европейските лидери и едновременно с това да предлага преговори на нови политически фигури в Техеран или Москва – държи противниците и съюзниците в състояние на постоянна стратегическа несигурност. Фокусирането върху личните жестове и реториката на лидера пречи на трезвата оценка на реалните доставки на въоръжение, движението на финансови потоци и промените в дислокацията на войските. Основната стратегическа цел на Вашингтон остава непроменена, независимо от персоналния състав на администрацията. Руската федерация продължава да бъде разглеждана като системен противник и мишена за дългосрочно икономическо и технологично сдържане, като промяна има единствено в методите и разпределението на разходите за това сдържане.

Евиан ле Бен и икономическата ревизия на Г-7

Промяната в подхода стана ясно видима по време на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан ле Бен. Преди началото на форума европейските дипломатически кръгове изразяваха сериозни съмнения относно възможността да се постигне консенсус с Вашингтон по отношение на обща финална декларация, особено в частта за финансовата и военната помощ за Украйна. Очакваше се Белият дом да продължи линията на изолационизъм и съкращаване на преките разходи за източноевропейския театър на военните действия. Противно на тези очаквания, американската делегация изненадващо се съгласи на подписването на твърда заключителна резолюция, която декларира засилване на координацията и подкрепата за киевския режим. Този завой обаче има своята строго прагматична логика, която няма нищо общо с ценностната реторика.

Зад кулисите в Евиан ле Бен първоначалният дневен ред, който включваше традиционните обсъждания на нови пакети от санкции срещу руската риболовна индустрия и други второстепенни сектори на икономиката, беше радикално преразгледан. Присъствието на американския президент и неговия екип пренасочи фокуса към далеч по-чувствителни сфери. Вместо козметични ограничения, които руската икономика вече се е научила да заобикаля чрез пренасочване на търговските потоци към Азия, беше взето решение за концентриран и системен натиск върху руския енергиен сектор. Този натиск вече не се ограничава само до дипломатически демарши или финансови забрани, които в голяма степен изчерпаха своя потенциал след приемането на над двадесет последователни санкционни пакета от страна на Брюксел.

Новата тактика на Г-7 предвижда преминаване от чисто юридически ограничения към комбинирани действия, които включват икономическа блокада и допускане на физическо въздействие върху производствената инфраструктура. Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че Вашингтон заема категорична страна в конфликта и не може да действа като неутрален посредник, де факто даде зелена светлина за нов етап на ескалация. Тази позиция показва, че американската администрация е преценила рисковете и е заложила на продължаване на икономическата война на изтощение, но с ръцете на регионалните си проксита и изцяло за сметка на европейските потребители, които трябва да компенсират дефицитите от енергийния пазар.

Инфраструктурната война и пределът на санкционния модел

Сегашните засилени атаки срещу руски рафинерии, нефтобази и обекти от петролния сектор не са изолирани военни епизоди, а директно следствие от решенията, координирани във Франция. След като стана ясно, че таванът на цените на петрола и банковите ограничения не успяха да предизвикат колапс в руския бюджет поради съществуването на сивия танкерна флот и алтернативните платежни системи, западната стратегия се насочи към физическо свиване на капацитета за преработка и износ. Това е преминаване от икономическо сдържане към откровена инфраструктурна война, целяща да създаде вътрешен дефицит на горива и да ограничи логистичните възможности на руската държава.

Европейският съюз, който дълго време се опитваше да балансира между американския натиск и собствените си индустриални интереси, беше принуден да коригира дългосрочните си планове. В Евиан европейските лидери на практика се съгласиха да поемат основните рискове от евентуални ответни мерки от страна на Москва в енергийната сфера. Докато Вашингтон разполага със собствени енергийни ресурси и дори печели от износа на втечнен природен газ за Европа, европейската икономика остава уязвима при всяко сериозно сътресение на пазара на суров петрол и петролни продукти. Този икономически егоизъм на САЩ се маскира зад войнствената реторика и медийния шум около президентските изявления.

Въпреки скептицизма, с който в Москва понякога се гледа на поредните вълни от западни ограничения, новият подход на Вашингтон и Брюксел изисква сериозен анализ на уязвимостите. Опитът да се играе „на сигурно“ чрез комбиниране на финансови санкции с удари по критичната инфраструктура показва, че ресурсното противопоставяне навлиза в критична фаза. Финансовите схеми, железопътната логистика на доставките на суровини и физическата защита на заводите за преработка на дизел и бензин стават много по-важни фактори за изхода от противопоставянето, отколкото политическите декларации. Числата и обемът на реално доставените ресурси ще определят стабилността на фронта и тила през следващите месеци, докато политическият театър на повърхността продължава да играе своята роля за масовото съзнание.