/Поглед.инфо/ Берлин официално прекрати мегаломанската си програма за строителство на най-големите военни кораби на Германия след 1945 година – фрегатите F126. Проектът, който трябваше да олицетворява технологичния скок на германския флот и завръщането му в световния океан, приключи с изгубени над два милиарда евро данъчни средства, софтуерен хаос по оста Париж – Амстердам – Берлин и тежки корпоративни сътресения. Вместо планираните тежки многоцелеви платформи, германското Министерство на отбраната се принуди набързо да поръча готови чужди решения, за да затвори пробойните в отбраната на НАТО в Северния Атлантик.

Сянката на миналото и дигиталният капан на модерността

Германският военноморски флот, чиято историческа памет пази мащабите на Kaiserliche Marine и тежките крайцери от ерата на Втората световна война, преживява поредното си болезнено приземяване в реалността на XXI век. Времената, когато германското присъствие в световния океан предизвикваше сериозна загриженост в Адмиралтейството в Лондон, отдавна са се превърнали в архивна статистика. След 1945 година военноморският компонент на Бундесвера беше методично свиван до мащабите на регионална сила с предимно дефанзивни функции, чието ядро се състоеше от сравнително малки разрушители, патрулни кораби и леки фрегати. Тази десетилетна инерция на скромност обаче бе подложена на радикална ревизия в средата на миналото десетилетие, когато политическото ръководство в Берлин реши, че икономическият гигант на Европа трябва най-после да придобие съответстващите му военноморски мускули.

През юни 2020 година, в самия край на управленския мандат на Урсула фон дер Лайен като министър на отбраната, Германия подписа рамков договор с нидерландския корабостроителен консорциум Damen Schelde Naval Shipbuilding. Първоначалните параметри предвиждаха проектирането и изграждането на четири фрегати от ново поколение, като по-късно договорът беше разширен до шест единици. Този амбициозен план, първоначално заложен в документите под наименованието MKS 180 (Mehrzweckkampfschiff 180 – Многоцелеви боен кораб 180) и впоследствие преименуван на F126, се рекламираше като технологичен пробив, който ще промени баланса на силите. Самата класификация на тези съдове като „фрегати“ беше по-скоро дипломатическо и политическо евфемистично заглавие. С водоизместимост, надхвърляща 10 000 тона, и дължина от 166 метра, тези платформи по същество повтаряха мащабите на тежките крайцери от първата половина на миналия век и трябваше да станат най-големите бойни кораби, залагани в германски корабостроителници след края на Втората световна война.

Логиката на проекта F126 не се изчерпваше само с огромния тонаж, но и с претенцията за пълна универсалност. Германските адмирали настояваха за платформа, способна да оперира автономно във всяка точка на световния океан – от ледените води на Арктика до тропическите ширини, изпълнявайки едновременно задачи по унищожаване на надводни кораби, лов на подводници, поразяване на наземни цели и осигуряване на дълбока противовъздушна отбрана. За целта корабът трябваше да бъде оборудван с най-модерните за времето си радарни системи, противокорабни ракетни комплекси, 127-милиметрова артилерийска установка и системи за близък бой. Основното концептуално ядро на проекта обаче беше модулният дизайн – идея, която на хартия изглеждаше като индустриален триумф, но на практика се превърна в основния лост за провала на цялото начинание.

Архитектурата на един софтуерен кошмар

Концепцията за модулност предвиждаше корабът да се превърне в своеобразен морски „конструктор“. Идеята беше в корпуса на фрегатата да се залагат сменяеми стандартизирани контейнери по спецификацията ISO, които в рамките на няколко часа да променят изцяло профила на мисията. В зависимост от конкретната геополитическа необходимост, един и същ кораб можеше да носи хидроакустична станция за далечно откриване на подводници, специализирано оборудване за електронно разузнаване, барокамери за водолазни операции, минно-чистачни роботи или жилищни модули за настаняване на специални части и задържани лица при антипиратски мисии. Това теоретично спестяваше на държавата нуждата от поддържане на флот от тясно специализирани и скъпи съдове, концентрирайки всички възможности в една голяма универсална платформа.

Проблемите обаче започнаха веднага след преминаването от идейния проект към реалното цифрово моделиране. Според източници от германското Министерство на отбраната, публикувани в специализирания портал (damen.com), нидерландският главен изпълнител Damen Naval се е сблъскал с непреодолими системни дефекти при използването на специализирания софтуер за триизмерно цифрово проектиране, доставен от френския технологичен гигант Dassault Systèmes. Обещаната интеграция между платформите за дигитално планиране и интерфейсите на десетките подизпълнители по проекта се оказа фикция. Цифровите модели на кораба не отразяваха реалното разпределение на пространството, което доведе до абсурдни грешки на ниво работно проектиране. Инженерите и корабостроителите на терен откриваха, че компютърно генерираните трасета за тежките кабелни мрежи, тръбопроводите под високо налягане и вентилационните шахти се засичат геометрично в пространството или преминават през зони, където структурата на корпуса изисква масивни стоманени прегради.

В резултат на тези софтуерни аномалии стоманените компоненти на първите секции напуснаха заводите с фабрични дефекти в геометрията, което изискваше скъпоструващо и бавно преработване на място. Темповете на напредък по програмата F126 се сринаха до критичните 20-30% от заложените в линейния график показатели. Доставката на първия кораб, която по договор трябваше да се реализира през 2028 година, започна прогресивно да се измества напред във времето, като реалните прогнози сочеха най-рано 2032 или дори 2033 година. Според доклади, цитирани от водещи германски икономически издания, софтуерът на Dassault Systèmes не е успял да обработи огромния обем от данни, изисквани за координацията на толкова сложна модулна система, което парализира работата на проектантските бюра в Германия и Нидерландия за години напред.

Икономическата стена и капитулацията на Берлин

През 2025 година ситуацията навлезе в терминална фаза. Ръководството на Damen Naval беше принудено официално да уведоми германското военно ведомство, че изпълнението на договора в рамките на първоначално договорения бюджет и времеви прозорци е напълно невъзможно. Комбинацията от софтуерни забавяния, инфлационни процеси в сектора на металургията и драстичното поскъпване на труда в европейските корабостроителници доведе до лавинообразно нарастване на разходите. Първоначалната сума от пет милиарда евро за четири кораба, която по-късно беше ревизирана на около десет милиарда за шест единици, набъбна до астрономическите 18 милиарда евро по прогнозни изчисления на бюджетната комисия на Бундестага.

За германското правителство, притиснато от тежки фискални ограничения, конституционната „дългова спирачка“ и необходимостта от финансиране на множество други спешни отбранителни програми, тази сума се оказа непосилна. Опитите на Министерството на отбраната да намери алтернативни варианти, включително чрез потенциална смяна на главния изпълнител или орязване на технологичните изисквания към корабите, се сблъскаха с правни и логистични реалности. Всяка промяна в архитектурата на проекта в този етап означаваше стартиране на процедурите от нулата, което би оставило германския флот без нови съдове за следващите петнадесет години.

През юни 2026 година Берлин беше принуден да вземе най-тежкото и унизително решение в съвременната си военноморска история – официалното и окончателно прекратяване на програмата F126. Към момента на подписването на заповедта за прекратяване, федералният бюджет вече беше изразходвал малко над 2,3 милиарда евро за научноизследователска дейност, авансови плащания към доставчици и начални етапи на строителство на инфраструктура. Тези средства, както признават и самите представители на коалицията, на практика са безвъзвратно загубени и не могат да бъдат възстановени под никаква форма. Вместо шестте дигитални гиганта, Министерството на отбраната взе решение спешно да сключи договор за изграждането на осем фрегати от типа MEKO A-200, разработени от германското проектантско бюро Blohm + Voss.

Технологичният компромис в името на НАТО

Сравнителният анализ между прекратения проект F126 и новоизбраната платформа MEKO A-200 ясно показва мащаба на отстъплението, на което Берлин беше принуден да се съгласи. Проектът MEKO A-200 е почти двойно по-малък по водоизместимост, разполага със значително по-скромен арсенал от въоръжение и напълно лишен от амбициозната контейнерна модулност на своя предшественик. Това е класически, консервативен боен кораб, чиито основни конструктивни решения датират от края на миналия век. Голямото предимство на семейството фрегати MEKO обаче се крие в неговата индустриална зрялост. Това е изпитан, серийно произвеждан и напълно готов за залагане проект, който вече е на въоръжение във военноморските сили на държави като Австралия, Турция, Гърция, Португалия и Нова Зеландия.

Основният аргумент, който натежа при вземането на решението, освен техническата сигурност, беше цената. Общата стойност на пакета за осем фрегати MEKO A-200 възлиза на 11,6 милиарда евро – сума, която изглежда значително по-приемлива на фона на опасните 18 милиарда, изисквани за довършването на F126. В официално изявление на германското Министерство на отбраната се подчертава, че „навременното и пълно изпълнение на ангажиментите към Алианса е от критично значение при покупката на нови платформи“. В контекста на изостреното геополитическо противопоставяне по линията Изток – Запад и острата нужда от засилване на противолодъчния потенциал в Северния Атлантик и Балтийско море, Берлин просто няма лукса да чака години наред холандските корабостроителници и френските софтуерни инженери да изчистят грешките в кодовете на дигиталната си платформа.

Тази бърза рокада обаче не премина без сериозни трусове на вътрешния пазар на акции и промени радикално корпоративната карта на германския военнопромишлен комплекс. Анулирането на договора за F126 нанесе съкрушителен удар върху концерна Rheinmetall, който беше дълбоко интегриран в проекта като доставчик на бойните системи за управление и основен технологичен партньор на Damen. Акциите на компанията, която доскоро се сочеше като абсолютния печеливш от германската програма за превъоръжаване, отбелязаха срив от близо 19% на борсата – най-голямото еднодневно понижение от пролетта на 2025 година. В същото време акциите на ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), под чийто контрол се намира Blohm + Voss и която ще прибере лъвския пай от новата поръчка за MEKO A-200, скочиха с над 10%. Това светкавично преразпределение на милиардни активи за броени часове демонстрира пред външните инвеститори, че дългосрочното планиране в германската отбранителна индустрия е заложник на политическа конюнктура и непредвидими софтуерни рискове.

Политическата сметка и ерозията на доверието

Официалното признание за загубата на 2,3 милиарда евро предизвика сериозен политически скандал в Бундестага, разклащайки позициите на правителството на канцлера Фридрих Мерц. Опозиционните партии реагираха остро, усещайки сериозна уязвимост в отбранителната политика на управляващата коалиция. Представители на Зелената партия, в лицето на Себастиан Шефер, открито обвиниха администрацията в престъпна небрежност спрямо парите на данъкоплатците, докато лявата опозиция директно окачестви случая като „най-скъпия индустриален позор в историята на Бундесвера“. От своя страна, десните от „Алтернатива за Германия“ (AfD) превърнаха казуса в знаме на своята кампания срещу икономическата политика на Берлин, настоявайки за незабавното създаване на парламентарна анкетна комисия. Депутатът Ханес Гнаук отбеляза, че е недопустимо стратегически договори с такова значение да се възлагат на чужди корабостроителници, пренебрегвайки националния капацитет, само за да се задоволят нечии европейски интеграционни илюзии. Основното острие на опозиционните критики е насочено към липсата на персонална административна и наказателна отговорност сред висшите чиновници в Министерството на отбраната, ръководили процеса по договаряне.

Текущият министър на отбраната Борис Писториус побърза да се дистанцира от случая, заявявайки пред медиите, че няма никакво намерение да поема политическото наследство на своите предшественици, подписали фаталните договори през 2020 година. Според неговите думи, текущото ръководство е направило единствения възможен ход за спиране на финансовото кървене. Наблюдателите обаче обръщат внимание, че този аргумент едва ли ще уталожи напрежението, тъй като опозицията вече използва провала на F126 като лост за искане на радикална реформа в цялата система на обществените поръчки за отбрана в Германия. Тази система от години е критикувана заради своята тромавост, прекомерна бюрокрация и неспособност да реагира адекватно на нуждите на въоръжените сили в реално време.

Анализатори от сектора, сред които и експертът Максим Рева, посочват, че този инцидент подкопава дълбоко доверието в целия военнопромишлен сектор на Германия и демонстрира пред нейните съюзници в НАТО, че Берлин не е в състояние да менажира сложни високотехнологични проекти. Фактът, че една от най-мощните икономики в света се оказва безсилна пред софтуерна несъвместимост и е принудена да купува остарели технологични платформи, за да спаси бюджетите си, говори за системна криза в управлението на военното производство. Предстои да видим как този провал ще се отрази на дългосрочните планове за изграждане на обща европейска отбранителна архитектура, където съвместните проекти между Франция и Германия редовно се превръщат в заложници на индустриално съперничество, липса на координация и софтуерни дефекти.