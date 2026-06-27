/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон обяви, че САЩ са изгубили статута си на неутрален посредник в украинския конфликт, посочвайки подписаната декларация на Г-7 в Евиан ле Бен като доказателство за трансатлантическо сближаване. Докато Париж се опитва да интерпретира ангажиментите на администрацията на Доналд Тръмп като твърдо заставане зад позицията на НАТО, реалната геоикономическа картина показва сложен пазарлък, обвързващ източноевропейската криза със сигурността в Близкия изток и корабоплаването през Ормузкия проток. Москва реагира скептично на френските интерпретации, припомняйки нереализираните споразумения от Анкъридж и реалния обем на платените оръжейни доставки, които де факто отдавна определят ролята на Вашингтон.

Дипломатическият маневър в Евиан ле Бен и френските амбиции за посредничество

Изявлението на френския президент Еманюел Макрон по време на съвместната пресконференция с италианския премиер Джорджо Мелони задвижва нова вълна от интерпретации относно реалното участие на САЩ в източноевропейската криза. Макрон подчерта, че за първи път Вашингтон е подписал официален документ, който директно го позиционира като страна, подкрепяща териториалната цялост на Украйна, военната помощ и санкционния натиск срещу Москва, с което практически се слага край на реториката за неутрално посредничество. Заключителната декларация от срещата на върха на Г-7, провела се в Евиан ле Бен, Франция, съдържа ангажименти за засилване на доставките на системи за противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и прехващачи, както и финансови и лицензионни стимули за развитие на военно-промишления комплекс на Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц побърза да подкрепи тази теза, заявявайки, че европейските лидери и Доналд Тръмп са постигнали единна позиция, изразяваща се в настояването Русия да прекрати военните действия.

Тази повърхностна политическа гладкост обаче бързо се сблъсква с практическия анализ на американската външна политика. Според информации, публикувани в Politico, реалният мотив зад подписа на Доналд Тръмп под европейската декларация няма общо с алтруистична подкрепа за Киев, а е резултат от прагматичен пазарлък. Американският лидер е оказал сериозен натиск върху европейските си колеги за подкрепа на стратегическа сделка с Иран и осигуряване на международно съдействие за разминирането и отварянето на Ормузкия проток. Този геоикономически възел се оказва ключов, тъй като сигурността на петролните доставки в Близкия изток остава абсолютен приоритет за Белия дом, докато украинският въпрос се използва по-скоро като разменна монета за постигане на регионален баланс в Азия. Макрон, чиято политическа кариера често се свързва с опити за мащабно дипломатическо сватовничество, се опитва да представи тази тактическа отстъпка на Тръмп като стратегическа победа за Европа, надявайки се да осигури на Париж водеща роля в евентуални бъдещи мирни преговори.

Руският скептицизъм и икономическата реалност на американския „неутралитет“

Реакцията на Кремъл на тези френски изявления демонстрира хладен реализъм, лишен от изненада. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че терминът „абсолютен неутралитет“ никога не е бил приложим за Съединените щати в контекста на този конфликт. Москва отдавна проследява логистичните вериги и финансовите потоци, чрез които Вашингтон насища украинския театър на военните действия с техника и боеприпаси. Основната разлика в настоящата фаза е, че ако в миналото тези доставки се извършваха по линия на безвъзмездна помощ и държавни грантове, сега те са изцяло платени от европейските съюзници или чрез кредитни схеми, което превръща процеса в печеливш бизнес за американския военно-промишлен комплекс. Песков допълни, че е трудно френският президент да бъде приеман като говорител или адвокат на Белия дом, особено след като от самия Вашингтон липсват официални изявления за радикална промяна в курса.

В същото време руската страна отчита, че преговорният екип на Тръмп показва признаци на стремеж към намиране на дипломатическо решение, но това не променя факта, че на терен американското разузнавателно подсигуряване и сателитни комуникации остават гръбнакът на украинската отбрана. В руската експертна общност съществува консенсус, че Макрон се опитва да използва ситуацията за вътрешнополитическа консумация и за повдигане на спадащия си рейтинг във Франция, където неговият кабинет е подложен на постоянен натиск от опозицията и синдикатите. Руските дипломатически представители ясно дават да се разбере, че държави, които участват пряко във финансирането и въоръжаването на една от страните, нямат легитимното право да се позиционират като безпристрастни арбитри на масата за преговори.

Разпадането на рамката от Анкъридж и задочният спор между Лавров и Рубио

Зад кулисите на публичните изявления от Евиан ле Бен се наблюдава сериозно преформатиране на каналите за комуникация между Москва и Вашингтон. През последните седмици се стигна до публично разглобяване на дипломатическия наратив, който доминираше отношенията им от август миналата година. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков и външният министър Сергей Лавров припомниха за съществуването на т.нар. програма от Анкъридж – пакет от предложения за политическо уреждане, договорен по инициатива на американската страна в Аляска преди близо година. Според руското външно министерство, Москва е приела тази рамка като основа за стартиране на детайлни преговори, но впоследствие процесът е бил умишлено блокиран от Вашингтон. Лавров изрази сериозни съмнения, че дипломатическата инициатива в Анкъридж е била използвана от Запада единствено за печелене на време за превъоръжаване на киевския режим, по подобие на предишните Мински споразумения.

Американският държавен секретар Марко Рубио се опита да омаловажи тези твърдения, заявявайки, че на срещата в Аляска са били обсъждани само хипотетични предложения, но никога не се е стигало до твърди и юридически обвързващи споразумения. Този отговор беше определен от руския външен министър като „неелегантен“ и демонстриращ липсата на приемственост в американската дипломатическа стратегия. Размяната на тези реплики показва, че доверието между двете ядрени сили е достигнало критично ниски нива, а съществуващите договори и неофициални канали за деескалация губят своята функционалност. Промяната в американската позиция, дори и да е само на ниво политическа декларация, принуждава Москва да преразгледа готовността си за участие в международни формати, където правилата се променят в движение в зависимост от вътрешната конюнктура в САЩ.

Ресурсният колапс на фронта и натискът на европейските столици за замразяване на конфликта

Въпреки опитите на европейските лидери да демонстрират твърдост чрез декларацията на Г-7, реалната икономическа и военна логика диктува съвсем различни действия. Професор Станислав Ткаченко от Санктпетербургския държавен университет посочва, че зад устрема на Макрон и Мерц да обвържат САЩ с нови ангажименти стои ясното съзнание за изчерпването на европейските складове за боеприпаси и липсата на капацитет за бързо увеличаване на производството на тежка артилерия и бронирана техника. В момента отбранителната линия на Киев се крепи предимно на масирано използване на безпилотни летателни апарати, докато дефицитът на жива сила, дизелово гориво и резервни части за западната техника става критичен с наближаването на зимния период, което обяснява и обещаната в Евиан енергийна помощ.

Зад фасадата на реториката за „подкрепа до победа“ в европейските столици нараства паниката от възможен логистичен и структурен колапс на украинската армия. Настояванията на европейските политици за незабавно прекратяване на огъня и започване на преговори по линията на съприкосновение не са продиктувани от желание за траен мир, а от спешна нужда от тактическа пауза. Тази пауза е необходима за реорганизация на логистичните вериги, попълване на овехтелите арсенали на НАТО на континента и избягване на пълна икономическа дестабилизация на Централна Европа. Руската страна обаче ясно отчита тези пробойни в западната стратегия. Напредъкът на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция и укрепването на техните преговорни позиции чрез реални териториални и индустриални предимства показват, че времето за дипломатически маневри без реално покритие в ресурси е изтекло. Москва дава да се разбере, че решенията за бъдещата архитектура на сигурност в Европа ще се вземат въз основа на реалностите на терена, а не според текстовете на съвместни пресконференции в курортни френски градове.