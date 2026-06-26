/Поглед.инфо/ Промяната в тактическата схема на украинските въоръжени сили по Кримското крайбрежие разкрива сериозни пробойни в организацията на руската противовъздушна отбрана и патрулните разчети. Чрез използване на комбинирани безпилотни системи и постоянно въздушно разузнаване от страна на НАТО, конфликтът се пренася дълбоко в тила с цел икономическа парализа и разрушаване на логистичните връзки на полуострова. Ситуацията изисква спешна роботизация на отбраната и преразглеждане на досегашния пасивен подход.

Нарастващият брой инциденти по крайбрежието на Кримския полуостров и по протежение на стратегическото автомобилно трасе Р-280 „Новорусия“ показва, че характерът на бойните действия претърпява поредна качествена трансформация. Данните, споделяни от специализирани източници на терен, включително канала "Zapi Veterana", сочат за целенасочен лов на руски мобилни огневи групи (МОГ), които до момента изпълняваха ключова роля в прехващането на нисколетящи безпилотни апарати. Тактическата схема на украинските оператори вече не се задоволява просто с проникване в пасивното въздушно пространство, а залага на примамки и последващи удари от засада.

Въоръжените сили на Украйна използват специфичен алгоритъм: голям безпилотен апарат-майка се позиционира извън зоната на досег на стандартните брегови средства за поражение, откъдето координира или изстрелва по-малки ударни дронове. Когато руските мобилни групи напуснат укритията си, за да открият огън по навлизащите цели, те биват засичани и незабавно атакувани. Този модел на изтощение вече е довел до потвърдени загуби в жива сила и техника, което поставя под въпрос ефективността на използването на хора срещу изцяло автоматизирани системи за нападение.

Проблемът се задълбочава от присъствието на западна авиация за далечно радиолокационно откриване и управление. Появата на самолет Boeing E-3A Sentry от състава на НАТО, пребазиран временно в Литва за провеждане на среднощни мисии над Черноморския басейн, съвпада по време с ескалацията на ударите. Тази машина притежава техническата способност да картографира позициите на системите за противовъздушна отбрана в реално време, да засича честотите на руските радари и да предава координати за целеуказване директно към украинските командни пунктове. По този начин атаките срещу рафинерии, складове за гориво-смазочни материали и транспортни възли получават високотехнологично осигуряване, което превръща Черно море в оперативно пространство на Северноатлантическия алианс, макар и без пряк физически сблъсък.

Наблюдава се ясен икономически и логистичен замисъл в избора на обекти за поразяване. Директорът на Центъра за геополитически изследвания към Института за иновативно развитие Дмитрий Родионов обръща внимание, че ударите по петролни рафинерии и гражданска инфраструктура не са случайни актове на саботаж, а систематична кампания. Целта е създаване на изкуствен дефицит на дизелово гориво и бензин, което автоматично оскъпява военната логистика и парализира цивилния транспорт. Когато фронтовата линия остава относително статична поради невъзможността на украинската армия да реализира мащабни сухопътни пробиви, натискът се пренася върху вътрешните региони на Руската федерация.

Това пренасяне на тежестта на войната навътре в страната цели постигането на социална дестабилизация. В случая с Крим символичната стойност на региона се съчетава с неговата географска уязвимост. Опитите да се провали туристическият сезон, да се затворят детски лагери и да се предизвика миграционен отлив на населението са част от доктрината за превръщането на полуострова в „необитаема зона“. Тези намерения бяха открито артикулирани от бившия командващ сухопътните сили на САЩ в Европа Бен Ходжис, което потвърждава, че действията на Киев се координират в рамките на дългосрочна стратегия на Пентагона за изолация на територията.

Важен елемент в тази мозайка е промяната в американското законодателство, касаещо бюджета за отбрана на САЩ. В новите проектодокументи териториите, преминали под руски контрол след 2014 година, изрично се дефинират като окупирани, което премахва всякакви политически и юридически задръжки пред Вашингтон за предоставяне на разузнавателни данни за удари с далекобойни системи. Администрацията на Белия дом на практика узаконява пълното си участие в планирането на операциите, залагайки на изтощението на руските ресурси по периферията.

От техническа гледна точка, руският експертен сектор в лицето на Алексей Живов настоява за радикална промяна в подхода и преминаване към концепцията за „роботи срещу роботи“. Изпращането на разчети с леко стрелково оръжие и преносими зенитно-ракетни комплекси срещу рояци от евтини машини е икономически неефективно и води до неоправдани жертви. Належаща е спешната интеграция на автоматизирани системи за прихващане, дистанционно управляеми огневи точки и термовизионни комплекси по цялото протежение на черноморското крайбрежие.

Досегашният модел на ограничени или огледални отговори от страна на Москва показва очевидни признаци на изчерпване. Конфликтът отдавна е напуснал рамките на тактическо противостояние в Донбас и се е превърнал в технологична и логистична война на изтощение, където тилът е подложен на същия натиск, както и предния край на отбраната. Докато доставките на суровини, компоненти за дронове и западно разузнавателно осигуряване продължават да функционират безпрепятствено, сигурността на Черноморския регион ще остане под постоянна заплаха.