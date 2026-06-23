Не ветото е новината. Новината е, че България за първи път започна да преговаря като Унгария

/Поглед.инфо/ Когато премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че България е готова да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако той засегне българската икономика или включи санкции срещу патриарх Кирил, новината не беше самото евентуално вето. По-важното беше друго. За първи път от началото на украинската криза София публично постави национални условия пред общоевропейско решение. Това променя не само позицията на България, но и начина, по който се водят преговорите в Европейския съюз.

В европейската политика понякога едно изречение има по-голямо значение от цял пакет решения. Не защото променя моментално реалността, а защото показва, че някъде под повърхността вече се движат по-дълбоки процеси. Изявлението на премиера Румен Радев в Брюксел вероятно принадлежи именно към тази категория.

През последните години българските правителства обикновено заемаха сравнително предвидима позиция по повечето големи европейски теми. Дори когато имаше резерви, те се изразяваха дипломатично, предпазливо и най-често далеч от камерите. Публичният спор с Брюксел рядко беше предпочитан инструмент. Още по-рядко София поставяше условие, което можеше да доведе до блокиране на решение, подкрепяно от големите държави в Европейския съюз.

Затова фокусът върху думата „вето“ донякъде пропуска същността на случващото се. Към момента няма окончателно решение, което България да е блокирала. Няма приет пакет, спрян от София. Няма драматичен сблъсък между България и останалите двадесет и шест държави членки. Има нещо по-интересно – предварително поставено условие. Има заявена готовност за съпротива. Има публично съобщение, че националният интерес ще бъде поставен преди механичното съгласие.

Това е различен политически език.

Още по-интересно е какви аргументи бяха използвани. Ако човек слуша само заглавията, може да остане с впечатлението, че спорът е свързан с руския патриарх Кирил. В действителност икономическата част на изявлението изглежда далеч по-важна. Радев посочи възможни последствия за работата на „Лукойл Нефтохим“, за доставките на торове и за елементи от транспортната инфраструктура. Това вече не е идеологически спор. Това е разговор за заводи, доставки, суровини и логистика.

Именно там започват неудобствата за Европейския съюз.

През 2022 г. санкционната политика беше представена като инструмент, който ще нанесе тежки щети на руската икономика и ще ограничи способността на Москва да поддържа продължителна военна кампания. Четири години по-късно картината е значително по-сложна. Русия безспорно понесе загуби и ограничения. Част от финансовите канали бяха прекъснати. Част от технологичния достъп беше ограничен. Част от европейските пазари бяха загубени.

Но едновременно с това руската икономика започна мащабно пренасочване към Азия, Близкия изток и Глобалния юг. Индия се превърна в един от основните купувачи на руски енергоносители. Китай увеличи икономическото взаимодействие с Москва. Развиха се нови транспортни маршрути, нови платежни механизми и нови форми на търговско посредничество.

Независимо от политическите оценки, фактът е, че санкциите не произведоха онзи бърз стратегически резултат, който мнозина в Европа очакваха през първите месеци на конфликта.

Паралелно с това започна да се натрупва и друга сметка.

Германската индустрия загуби част от конкурентните предимства, които дълги години бяха свързани с достъпната енергия. Франция се сблъсква с растящи бюджетни ограничения. Италия продължава да носи тежестта на огромен държавен дълг. Европейската комисия настоява за нови инвестиции в отбраната, нови технологични програми и нови фондове за конкурентоспособност. Всички тези процеси изискват ресурси.

Точно тук започва да се появява новото разделение в Европа.

То вече не минава по линията „за Русия“ или „за Украйна“. Подобно разделение изглежда все по-неточно. Все повече държави подкрепят Украйна политически, но едновременно започват да поставят въпроса за цената на тази политика. Не дали трябва да има подкрепа, а колко струва тя и кой плаща сметката.

В този контекст позицията на Радев придобива по-широко значение.

Той не отхвърли европейската перспектива на Украйна. Напротив. Подкрепи започването на преговорния процес. Не постави под съмнение членството на България в ЕС. Не оспори санкционната политика като цяло. Това е важно, защото показва, че не става дума за геополитически завой. Става дума за нещо по-прагматично.

България започва да преговаря.

Дълго време подобно поведение беше свързвано основно с Унгария. Виктор Орбан изгради цял политически модел върху използването на европейското право на вето като инструмент за натиск и договаряне. В Брюксел това предизвикваше раздразнение, но и определено уважение, защото показваше готовност за защита на конкретни национални интереси.

Разбира се, между Орбан и Радев има съществени разлики. Унгарският премиер превърна конфронтацията с европейските институции в постоянна политическа линия. Българският премиер засега не прави подобно нещо. Но механизмът, който виждаме, е сходен. Първо се поставя национално условие. След това започва преговорен процес. Едва накрая идва решението.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Европейският съюз навлиза в период, в който подобно поведение може да стане заразително. Ако всяка държава започне да изчислява внимателно собствените си икономически рискове, процесът на вземане на решения ще стане значително по-труден. Политиките, които преди се приемаха сравнително лесно, ще започнат да се сблъскват с национални резерви, искания за изключения и сложни сделки зад кулисите.

Всъщност част от тези процеси вече се виждат. Споровете около европейския бюджет, селскостопанските субсидии, енергийната политика и военните разходи показват, че единството на ЕС става все по-скъпо за поддържане. Не защото липсва политическа воля, а защото икономическите интереси на отделните държави започват все по-често да се разминават.

За България това поставя собствен въпрос.

В продължение на години страната беше възприемана като един от най-предвидимите участници в европейския процес. Рядко създаваше проблеми. Рядко поставяше ултиматуми. Рядко търсеше изключения. Подобно поведение носеше определени предимства, но имаше и своята цена. Българската позиция често оставаше незабелязана, защото беше част от общия фон.

Сега за първи път от дълго време София изпрати различен сигнал.

Дали това е еднократен ход или начало на по-дългосрочна политика, засега е рано да се каже. Предстои да видим как България ще действа по теми като бъдещото финансиране на Украйна, новите фондове за конкурентоспособност, военните програми на ЕС и следващата многогодишна бюджетна рамка.

Там ще стане ясно дали сме свидетели на отделен епизод или на по-дълбока промяна.

Защото не ветото е новината.

Новината е, че България за първи път започна да преговаря като държава, която има собствени условия, собствени ограничения и собствена сметка. А в Европейския съюз на 2026 година това може да се окаже много по-значимо от един конкретен пакет санкции.



