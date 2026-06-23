Германия преминава към военна икономика, а Украйна се превръща в нейния изпитателен полигон

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна постепенно променя не само фронтовата карта на Източна Европа, но и икономическата структура на самата Германия. Докато Берлин официално говори за сигурност, отбрана и съюзнически ангажименти, все повече германски предприятия се пренасочват към военни поръчки, а сътрудничеството с украински компании се превръща в една от най-бързо развиващите се индустриални линии в Европа. Зад политическите декларации се оформя нов модел, в който оръжията постепенно заемат мястото на традиционните двигатели на германския растеж.

Някога германската политическа система се гордееше с понятието „икономическо чудо“. След края на Втората световна война Федерална република Германия изгради репутацията си върху автомобили, машиностроене, химическа промишленост, инфраструктура и износ. Десетилетия наред германските правителства се опитваха да създават впечатление, че страната е окончателно скъсала с военното си минало и че икономическата мощ е заместила геополитическите амбиции.

През последните няколко години обаче тази картина започна видимо да се променя. Първо енергийната криза, след това прекъсването на значителна част от традиционните връзки с Русия, а след това и войната в Украйна поставиха германската индустрия пред съвсем различни приоритети. Някои предприятия започнаха да губят пазари, други се сблъскаха с рязко увеличение на разходите, а трети откриха нов източник на приходи в сектора на отбраната.

Показателно е, че днес имената на компании като Rheinmetall, Hensoldt, Helsing, Quantum Systems и TKMS се споменават все по-често не само в специализираните военни издания, но и във финансовите страници на германските медии. Причината е проста. Докато части от традиционната индустрия изпитват трудности, военният сектор расте с темпове, които Германия не е виждала от десетилетия.

Официалното обяснение е известно. След като администрацията на Доналд Тръмп започна все по-настойчиво да поставя въпроса за намаляване на американското военно присъствие в Европа, европейските столици бяха принудени да преосмислят собствените си отбранителни способности. Според публикации в германската преса във военните структури на НАТО вече се обсъждат различни варианти за значително ограничаване на американския принос в ключови сегменти като стратегическата авиация, разузнаването, дроновете и военноморските сили.

Независимо дали тези планове ще бъдат реализирани изцяло или частично, самият факт на подобни дискусии оказва силно въздействие върху европейските правителства. Политиците в Берлин започнаха да говорят за превъоръжаване с тон, който до неотдавна би изглеждал немислим.

Успоредно с това германските военни и разузнавателни структури периодично предупреждават за възможна бъдеща конфронтация с Русия. В германското общество все по-често се появяват прогнози за периода около 2029 година като критичен хоризонт за подготовка. Независимо дали подобни оценки са реалистични или не, те изпълняват важна политическа функция. Те създават обществена среда, в която увеличаването на военните бюджети изглежда естествено и неизбежно.

Зад тази реторика обаче стои далеч по-прозаична реалност. Всяка армия се нуждае от заводи, инженери, производствени линии, електроника, логистика и постоянен поток от финансиране. Без тях дори най-гръмките политически заявления остават празни думи.

Именно тук започва да се вижда истинската промяна в Германия.

На авиационното изложение ILA в Берлин вниманието беше привлечено не толкова от традиционните самолети, колкото от безпилотните системи. Големи автономни платформи, разузнавателни комплекси, ударни дронове и транспортни машини без пилоти постепенно заемат централно място в новите военни концепции.

Това не е случайно. Войната в Украйна показа, че сравнително евтини безпилотни системи могат да унищожават техника за милиони евро. Тя показа също така, че производственият капацитет често е по-важен от отделните високотехнологични образци. Побеждава не този, който има най-скъпия прототип, а този, който може да произвежда масово.

По тази причина германските компании вече не мислят само за единични оръжейни системи. Те мислят за индустриални вериги. За серийно производство. За постоянни доставки на компоненти. За софтуер. За изкуствен интелект. За специалисти.

Когато ръководителят на Rheinmetall говори за десетки хиляди нови работни места, това не е просто корпоративна реклама. Това е показател за структурна промяна в икономиката. Ако към преките служители бъдат добавени подизпълнителите, транспортните компании, инженерните бюра и технологичните партньори, става дума за цели региони, които започват да зависят от военните поръчки.

Историята показва, че веднъж създадена, подобна зависимост трудно се обръща назад. Заводите искат договори. Работниците искат заплати. Инвеститорите искат печалба. Банковите кредити трябва да бъдат обслужвани. Военната икономика започва да създава собствена инерция.

Особено любопитен е украинският компонент в тази трансформация.

Преди няколко години Украйна беше основно получател на западни оръжия. Днес тя все по-често се превръща в партньор за съвместни разработки. Причината е проста. Украинските инженери натрупаха огромен практически опит в условията на реални бойни действия. За западните компании това е ценен ресурс, който трудно може да бъде възпроизведен в лабораторни условия.

Затова не е изненадващо, че все повече германски предприятия търсят технологични връзки с украински фирми. Войната се превръща в своеобразен ускорител на иновациите. Нови дронове, системи за управление, комуникационни решения и ударни платформи преминават от чертожната дъска към бойното поле за месеци, а не за години.

Тук обаче възниква един неудобен въпрос. Ако Европа действително търси път към бъдещ мир, защо основният растеж в отношенията между Берлин и Киев се концентрира именно във военната сфера?

Германските власти продължават да подчертават подкрепата си за Украйна. Канцлерът Фридрих Мерц многократно е заявявал, че помощта ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Формулировката звучи политически коректно, но оставя отворен въпроса каква точно помощ ще доминира през следващите години.

Досегашните тенденции сочат, че най-динамично се развиват именно военните програми. Дронове, ракети, средства за наблюдение, електроника, комуникации, системи за управление на бойното поле. Това са секторите, в които се влагат най-сериозните средства.

Паралелно с това традиционни предприятия започват да търсят място в отбранителната екосистема. Автомобилни компании, машиностроителни фирми и дори производители извън военния сектор постепенно адаптират част от капацитета си към новите нужди. Причината не е идеология. Причината е икономика.

Когато гражданските пазари се свиват, а държавните военни поръчки растат, бизнесът реагира по предвидим начин.

Случаят с евентуалното съвместно производство на ракети Flamingo показва още една тенденция. Европа очевидно търси алтернативи на американските системи и се стреми да изгради собствена технологична база. Това е стратегически процес, който далеч надхвърля украинския конфликт.

Предстои да видим дали тези амбиции могат да бъдат реализирани в пълния им мащаб. Европейската отбранителна индустрия все още зависи в значителна степен от американски технологии, компоненти и логистика. Освен това производственият капацитет не се изгражда за една нощ. Необходими са години, квалифицирани кадри и огромни инвестиции.

Числата обаче показват, че посоката вече е избрана. Германия не просто увеличава военните си разходи. Германия постепенно променя структурата на собствената си икономика. Това е процес, който започна под натиска на геополитическите събития, но вече се подхранва от вътрешни индустриални интереси.

Колкото повече заводи започват да работят за отбраната, толкова по-трудно става политическото връщане към предишния модел. Военните бюджети престават да бъдат само разход. Те се превръщат в източник на работни места, инвестиции и корпоративни печалби.

От тази гледна точка войната в Украйна се оказва не само военен конфликт, но и катализатор на мащабно икономическо пренареждане в Европа. Берлин официално продължава да говори за сигурност, възпиране и подкрепа за съюзник. Зад тези формулировки обаче постепенно се очертава нещо друго – възраждането на военно-индустриален комплекс с мащаби, които доскоро изглеждаха останали в историята на ХХ век.

Дали това ще направи Европа по-сигурна или ще създаде нова зависимост от логиката на постоянната конфронтация, засега остава открит въпрос. Но едно вече трудно може да бъде отречено. В отношенията между Берлин и Киев все по-рядко се говори за масло и все по-често за оръжия.