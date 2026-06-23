След Украйна сме ние! Ген. Димитър Шивиков нарече това теория на политически лунатици

Втората част на разговора между Владимир Трифонов и ген. Димитър Шивиков е посветена на темите, които все по-често определят международния дневен ред и които до скоро изглеждаха немислими за Европа.
На преден план излиза въпросът за ядреното оръжие и постепенното разрушаване на онзи консенсус, който десетилетия наред държеше света далеч от глобална катастрофа. Генерал Шивиков прави паралел между периода на Студената война и съвременната ситуация, като обръща внимание на факта, че тогава ядреното оръжие е изпълнявало преди всичко възпираща функция. Според него днес този механизъм все по-често се подлага на изпитание.
Особено внимание е отделено на Финландия, нейното присъединяване към НАТО и стратегическите последствия от това решение. Според ген. Шивиков разширяването на алианса към руските граници променя изцяло баланса на сигурността в Северна Европа и създава нови рискове, които до скоро изглеждаха невъзможни.
Разговорът засяга и Полша, балтийските държави и плановете за разполагане на допълнителни средства за възпиране в Източна Европа. Генералът разглежда тези процеси като част от по-широка конфронтация между Русия и колективния Запад.
Сериозно място е отделено на революцията във военното дело, предизвикана от дроновете и новите технологии. В разговора се поставя въпросът дали човечеството изобщо е способно да контролира масовото разпространение на подобни системи. Ген. Шивиков предупреждава, че евтини и достъпни технологии могат да бъдат използвани не само от държави, но и от различни недържавни структури и терористични организации.
Темата преминава към отношенията между Русия и САЩ, както и към неосъществените надежди за напредък след контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Генералът коментира проблема с доверието между великите сили и припомня публичните признания на западни лидери относно Минските споразумения.
Отделен акцент е поставен върху мястото на България в настоящата геополитическа ситуация. Обсъжда се решението на правителството да не подкрепи автоматично новия санкционен пакет на Европейския съюз и възможността София да отстоява по-ясно собствените си национални интереси.
Ген. Шивиков коментира и действията на министър-председателя Румен Радев, като подчертава неговата последователна позиция още от началото на конфликта в Украйна. В разговора се анализира доколко България може да води по-самостоятелна външна политика в рамките на ЕС и НАТО.
Съществена част от интервюто е посветена на нарастващите военни разходи на страните членки на НАТО. Генералът поставя въпроса дали държави като България могат реално да си позволят увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП и какви ще бъдат социалните последици от подобна политика.
Разглежда се състоянието на българската армия, проблемите с кадровия дефицит, закупуването на нова техника и ефективността на направените инвестиции. Генералът поставя под съмнение доколко определени покупки отговарят на реалните нужди на националната сигурност.
В разговора присъства и по-широкият въпрос за това какво всъщност представлява националната сигурност. Според ген. Шивиков тя не се изчерпва с танкове, самолети и ракети, а включва икономика, образование, здравеопазване, култура и социална стабилност.
Интервюто предлага различен поглед към процесите, които променят Европа и света. Независимо дали зрителят е съгласен или не с тезите на госта, разговорът поставя важни въпроси за войната, мира, националния интерес и бъдещето на международната система.
Гледайте втората част на разговора между Владимир Трифонов и ген. Димитър Шивиков и споделете мнението си в коментарите.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=sKst2tceZrQ&t=2s
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