Раул Кастро избра Пекин пред перестройката! Куба отваря икономиката си по китайски образец

/Поглед.инфо/ Кубинският парламент одобри пакет от 176 закона, които могат да се окажат най-мащабната икономическа трансформация на острова след революцията от 1959 година. След десетилетия на колебания и частични промени, Хавана официално заявява намерение да следва китайския и виетнамския модел – пазарна икономика под политическия контрол на комунистическата партия. Въпросът вече не е дали Куба ще се променя, а дали ще успее да направи това, без да повтори съдбата на съветската перестройка.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Куба отново се превръща в лаборатория. Не на революцията този път, а на нейното оцеляване. След повече от шест десетилетия управление на икономика, изградена около държавната собственост, централизираното планиране и постоянната конфронтация със Съединените щати, Хавана предприема най-мащабната промяна от времето на Фидел Кастро насам. Решението не идва в период на растеж, стабилност или увереност. Идва в момент, когато икономическата машина на острова буквално губи способност да функционира.

При подобни ситуации идеологията започва да отстъпва място на логистиката. В крайна сметка заводите не работят с революционни лозунги. Работят с електричество, дизел, резервни части и транспортни вериги. Когато липсва гориво, спира производството. Когато спира производството, спират приходите. Когато спрат приходите, държавата започва да изяжда собствените си резерви.

Именно тук се намира Куба през 2026 година.

Според публикуваните решения кубинският парламент е одобрил пакет от 176 закона, които отварят възможности за приватизация на държавни предприятия, преки чуждестранни инвестиции, либерализация на търговията и сериозни промени в селското стопанство. За страна, която десетилетия наред разглеждаше подобни мерки като идеологически риск, това представлява почти исторически завой.

Любопитното е, че в Хавана никой не говори за отказ от социализма. Напротив. Кубинското ръководство настоява, че целта е именно запазване на социалистическата държава чрез промяна на икономическия модел. Формулата е добре позната. Китай започна подобен експеримент след 1978 година под ръководството на Дън Сяопин. Виетнам тръгна по сходен маршрут през 80-те и 90-те години. И в двата случая комунистическите партии запазиха властта, но освободиха значителна част от икономическата активност.

Тук обаче започват въпросите.

Китай навлезе в реформите като континентална цивилизация с огромен вътрешен пазар, евтина работна сила и географска дистанция от американския политически натиск. Виетнам разполагаше с демографска динамика и постепенно се превърна в производствен център за азиатските вериги на доставки.

Куба няма нито едно от тези предимства.

Тя е остров с едва единадесет милиона души население. Намира се на по-малко от 150 километра от бреговете на Флорида. В продължение на десетилетия американската политика разглежда Куба не като обикновена държава, а като символичен проблем. Проблем, който трябва да бъде решен.

Именно затова икономическите реформи в Куба никога не са били само икономически въпрос.

Страхът на Хавана винаги е бил един и същ. Ако отвориш икономиката прекалено бързо, няма ли да се върнат старите собственици? Ако допуснеш свободен капитал, няма ли той постепенно да се превърне в политическа власт? Ако разрешиш масови инвестиции от кубинската диаспора, няма ли островът постепенно да бъде изкупен обратно?

Тези опасения не са лишени от историческа основа.

Преди революцията от 1959 година огромна част от кубинската икономика е свързана пряко с американски компании, американски капитал и местни фамилии, зависими от него. Революцията променя именно това. Затова всяка реформа след това неизбежно е възприемана през призмата на риска от връщане назад.

Дълго време този страх блокира всяка по-сериозна промяна.

Но реалността постепенно започна да затваря пространството за избор.

След разпадането на СССР Куба загуби икономическия си гръбнак. Внезапно изчезна система, в която островът беше интегриран десетилетия наред. Последва т.нар. „специален период“ през 90-те години – време на остър недостиг, ограничения и тежка адаптация.

По-късно се появи Венецуела.

Петролът на Каракас позволи на кубинската система да диша. Десетки хиляди кубински лекари и специалисти работеха във Венецуела, а срещу това островът получаваше енергийни ресурси. Това не решаваше структурните проблеми, но отлагаше сблъсъка с тях.

След това Венецуела сама влезе в криза.

Куба отново остана сама.

Туризмът трябваше да компенсира част от загубите. После дойде пандемията. Туристическите потоци се сринаха. Приходите намаляха. Емиграцията се ускори. Младите започнаха да напускат острова в мащаби, които все по-трудно могат да бъдат компенсирани.

Когато една държава започне да губи младото си население, проблемът вече не е икономически. Става демографски. А демографските проблеми са значително по-трудни за решаване.

Допълнителен удар дойде чрез ограниченията върху енергийните доставки. Според различни съобщения през последните месеци островът изпитва сериозни затруднения с осигуряването на горива. Тук има много неща, които не могат да бъдат независимо проверени, но множеството сведения за прекъсвания на електрозахранването, ограничения в транспорта и намалена икономическа активност очертават достатъчно ясна картина.

Без гориво съвременната икономика започва да прилича на организъм без кръвообращение.

Спират самолетите.

Спират камионите.

Спира логистиката.

Спират доставките.

Спира производството.

Тогава започват реформите.

Погледнато от тази перспектива, решението на Хавана не изглежда като идеологическа капитулация. По-скоро прилича на признание, че старият модел вече не генерира достатъчно ресурси за собственото си съществуване.

Това е мястото, където сравнението със съветската перестройка неизбежно изплува.

В Москва през 80-те години икономическите промени постепенно преминаха в политически процес, който разруши самата държава. Китайските лидери тогава внимателно наблюдаваха случващото се в СССР и направиха точно обратното. Те либерализираха икономиката, но запазиха твърд политически контрол.

Кубинското ръководство очевидно разглежда именно китайския сценарий като модел за подражание.

Дали ще успее е отделен въпрос.

Защото съществува съществена разлика между Китай през 1980 година и Куба през 2026 година.

Китай започна реформите от позиция на демографска сила и относителна политическа стабилност. Куба ги започва под натиск.

А реформите, направени под натиск, винаги носят по-висок риск.

Вашингтон също няма да стои безучастно.

Американската стратегия вероятно ще бъде проста. Колкото повече капитал влиза в Куба, толкова по-силно ще расте натискът за политическа трансформация. Колкото повече икономиката се интегрира със западните пазари, толкова по-голямо ще бъде влиянието върху вътрешните процеси.

Тук се появява и факторът на кубинската диаспора във Флорида.

Част от нея вероятно ще види историческа възможност за завръщане и инвестиции. Част ще разглежда реформите като първа стъпка към смяна на режима. Други просто ще търсят бизнес възможности.

Всички тези процеси ще протичат едновременно.

На този фон ролята на Китай и Русия придобива особено значение.

За Пекин Куба представлява стратегическа точка в Карибския басейн. Не само политически, но и логистично. Китайските инвестиции могат да се окажат решаващи за модернизацията на инфраструктурата, енергетиката и производствения сектор.

Русия също има интерес от съхраняване на партньорството с острова, макар че собствените ѝ ресурси вече са подложени на сериозно напрежение вследствие на международните конфликти и санкционните режими.

Въпросът е дали Куба ще успее да балансира между тези центрове на влияние, без да попадне в нова форма на зависимост.

Защото историята показва нещо любопитно.

Малките държави рядко губят независимостта си изведнъж.

По-често я губят чрез кредити, инвестиции, инфраструктурни договори, енергийни зависимости и финансови схеми.

Кубинското ръководство отлично разбира това.

Вероятно затова и реформите се представят не като отказ от революцията, а като опит тя да бъде спасена.

Предстоят години, в които ще стане ясно дали островът може да повтори китайския модел или географията ще се окаже по-силна от икономическата логика. Защото Китай никога не е имал срещу себе си Флорида на няколко десетки минути полет. Китай никога не е имал милиони свои емигранти, концентрирани непосредствено до границата. Китай никога не е бил обект на толкова дълга и последователна политика на санкционен натиск.

Именно затова кубинският експеримент ще бъде наблюдаван далеч извън Карибите.

Не защото става дума за остров от единадесет милиона души.

А защото Куба се опитва да отговори на въпрос, който стои пред много държави извън западния свят: възможно ли е да се отвори икономиката, без да се предаде политическата власт, и възможно ли е да се модернизира системата, без тя да се саморазруши в процеса на промяната.