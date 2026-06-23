Пекин инвестира 470 милиона долара в Южнокитайско море за технологичен пробив до земната мантия

/Поглед.инфо/ Докато глобалното внимание е фиксирано върху повърхностни политически конфликти, Пекин стартира логистична и технологична офанзива на стойност близо половин милиард долара в Южнокитайско море. Пускането в експлоатация на сондажния кораб „Менг Сян“ не е просто научен експеримент за достигане на земната мантия, а дълбоко пресметнат ход за осигуряване на суровинна независимост. Пробиването на 11-километровата бариера под океанското дъно е пряк опит за овладяване на пазара на газови хидрати и редкоземни метали, оценени на трилиони долари. Проектът, който се очаква да приключи до 2030 г., пренаписва правилата на икономическата сигурност и поставя под въпрос досегашните модели за достъп до стратегически ресурси.

Ресурси срещу лозунги: Истинската цена на дълбоководния пробив

Официалните съобщения от Гуанджоу за отплаването на сондажния кораб „Менг Сян“ (в превод „Мечта“) се фокусират предимно върху академичния алтруизъм и разгадаването на тайните на планетата. Когато обаче една държава инвестира 470 милиона долара в един-единствен плавателен съд, мотивите рядко се изчерпват с чистата наука. В реалния свят на геополитиката никой не изразходва стотици тонове дизелово гориво и скъпоструващи инженерни ресурси само за да провери теоретичните модели на сеизмичните вълни. Проектът е заложен като мащабна икономическа операция, чиято цел е да осигури достъп до суровини, намиращи се далеч извън възможностите на сегашния западен технологичен арсенал. Настоящите данни показват, че корабът е проектиран да издържа на супертайфуни и да оперира при налягане от 2000 атмосфери и температури до 300°C, което подсказва за дългосрочна индустриална експлоатация, а не за краткосрочно научно присъствие.

Историческият опит показва, че подобни амбиции често се сблъскват с тежката реалност на физиката и логистиката. Съветският съюз опита подобен ход през 1970 г. със свръхдълбокия сондаж „Кола“, който достигна рекордните 12 262 метра, преди да бъде окончателно консервиран през 90-те години на миналия век. Числата от съветския проект обаче разкриват методологически пробойни, които китайските инженери сега се опитват да заобиколят. На Кола континенталната кора се оказа по-плътна, а температурите на дълбочина от 10 километра достигнаха 180°C вместо прогнозираните 100°C, което буквално разтопи сондажните свредла и доведе до скъсване на 200-тонната тръбна колона под собствената ѝ тежест. За разлика от съветския подход, който заложи на пробиване през дебелата континентална маса на Колкия полуостров, Пекин пренася тежестта на операцията в акваторията на Южнокитайско море, където океанската кора е значително по-тънка – между 5 и 7 километра. Това географско решение намалява физическото разстояние до границата на Мохоровичич, но увеличава логистичната сложност, тъй като изисква стабилизиране на сондажна платформа върху водна повърхност при екстремни метеорологични условия.

Инженерната логистика като инструмент за икономическо превъзходство

Техническите спецификации на „Менг Сян“ разкриват реалния мащаб на китайската инженерна машина. Плавателният съд има дължина 180 метра и ширина 33 метра, а сърцевината на операцията е хидравлична сондажна мачта с товароподемност от 907 тона. Основният проблем при подобни дълбочинни сондажи винаги е бил поддържането на стените на сондажа и изхвърлянето на отработения материал на повърхността. Според наличната техническа документация, корабът е първият в света, който интегрира системата Riserless Mud Recovery (RMR) – технология за обратна циркулация на сондажната течност без стъпала. Това позволява повторно използване на сондажния разтвор и предотвратява замърсяването на морското дъно, което в противен случай би блокирало работата още в началната фаза. Твърденията на китайските държавни медии, че проектът има изцяло екологичен и мирен характер, изглеждат логични, но има един проблем: същата тази платформа е оборудвана за четири режима на сондиране и три метода за вземане на проби от ултратвърди скали, което е директно приложимо при индустриалния добив на въглеводороди.

Това не е първият случай, в който Пекин маскира стратегическите си ресурсни амбиции като научни изследвания. В наши предишни анализи вече сме разглеждали как подобни държавни компании използват тежка индустриална техника за разширяване на икономическите зони под прикритието на океанографски проучвания. На борда на „Менг Сян“ функционират девет специализирани лаборатории, включително по геохимия и микробиология, оборудвани с ултрачисти шкафове за изолация на екстремофили. Истинският фокус обаче остава върху търговската приложимост на технологиите. Системата поддържа възможност за едновременно научно сондиране и проучване на дълбоководни находища на нефт и газ, което поставя кораба в центъра на китайската стратегия за суровинна сигурност.

Битката за „запалимия лед“ и индустриалните суровини

Голямата цел зад този половин милиард долара не е просто парче девствена скала от мантията, а овладяването на газовите хидрати, известни като „запалим лед“. Става дума за замръзнал метан, затиснат в седиментите на морското дъно под огромно налягане. По неофициални оценки световните запаси от океански хидрати възлизат на близо 20 000 трилиона кубически метра, което надхвърля обема на всички известни конвенционални газови находища на планетата. Конкретно в Южнокитайско море, където ще оперира корабът, запасите се изчисляват на приблизително 84 трилиона кубически метра. За държава като Китай, чиято икономика зависи от вноса на въглеводороди през лесноблокируеми морски пътища като Малакския проток, преминаването към вътрешен добив от океанското дъно е въпрос на оцеляване на индустрията. Всеки, който успее първи да индустриализира технологията за безопасна екстракция на метан от хидрати, ще придобие пълно стратегическо предимство на глобалния енергиен пазар.

Освен енергийния компонент, дълбоководните мантийни скали и кал съдържат високи концентрации на кобалт, манган, никел и редкоземни елементи. Тези суровини в момента крепят на командно дишане западното производство на микрочипове, батерии за електромобили и компоненти за военната авиация. Тъй като сухоземните находища в световен мащаб постепенно се изчерпват или се намират под строг политически контрол, пренасянето на сондажните дейности на 11 километра под океанското дъно осигурява на Пекин дългосрочен монопол. Пазарът на тези ресурси се оценява на трилиони долари, а присъствието на специализиран флот в Южнокитайско море де факто затваря достъпа на външни играчи до тези зони. Числата не потвърждават версията, че това е краткосрочен експеримент; логистичната подготовка и графиците за експлоатация показват, че сондажите ще продължат поне до 2030 г., превръщайки точката на сондиране в постоянна индустриална база.

Съмненията относно евентуални екологични катастрофи, предизвикани от пробиването на литосферните плочи, изглеждат несъстоятелни от инженерна гледна точка. Сондаж с диаметър под 30 сантиметра няма физическия капацитет да дестабилизира тектонични структури с размери от хиляди километри. Налягането в самия сондаж се балансира непрекъснато чрез тежка сондажна кал, а локациите са подбрани в сеизмично спокойни райони. Рискът тук не е екологичен, а чисто геополитически. Изграждането на подобна плаваща инфраструктура позволява на Китай да наложи тотален контрол над спорните води, принуждавайки съседните държави да се съобразяват с технологичното и военно присъствие на Пекин. Докато международните наблюдатели анализират дипломатически декларации, реалната преразпределителна война се води чрез сондажни глави, хидравлични мачти и договори за доставки на специални сплави.