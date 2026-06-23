/Поглед.инфо/ Докато глобалните елити ни занимават с розови сънища за дигитална трансформация, реалната логистика на корпоративната сигурност претърпява мащабен провал. Служители и мениджъри масово пренасят чувствителна информация — от тримесечни банкови отчети до софтуерни кодове — директно в сървърите на американски технологични гиганти. Статистиката на Solar Group и UCSB показва стряскащ ръст в обема на изпратените данни, докато над 60% от компаниите нямат никаква идея как да контролират процеса. Зад маската на технологичен напредък се крие класическа загуба на суверенитет, при която индустриалният шпионаж вече не се нуждае от агенти, а просто от невнимателни оператори.

Дигиталната логистика на новия корпоративен шпионаж

Масовото увлечение по изкуствения интелект лесно може да бъде разбрано през призмата на чистия чиновнически мързел, но последиците от него вече придобиват характера на сериозна геоикономическа заплаха. Когато един среден мениджър или HR специалист копира детайлен финансов отчет или паспортни данни на служители в прозореца на ChatGPT, за да ги „пренапише хубаво за борда“, той не просто улеснява ежедневната си рутина. На практика се извършва безплатен и напълно доброволен трансфер на интелектуална собственост към отдалечени сървъри, контролирани от чужди технологични корпорации. Логистиката на този процес е брутално проста: данните напускат локалните защитени мрежи, криптират се и стават част от базата за обучение на езиковите модели. Според публикувани данни на изследователските центрове UCSB и Solar Group, обемът на корпоративната информация, изпращана към публични AI платформи, се е увеличил близо тридесет пъти само в рамките на последната година. В същото време приблизително 60 на сто от организациите на глобално и регионално ниво все още нямат разработени базови вътрешни правила за работа с тези инструменти. Това създава огромни пробойни в сигурността, които нито един софтуерен пач не може да затвори в близко бъдеще. Това изглежда логично от гледна точка на бързата оптимизация на разходите, но числата за финансовите загуби от изтичане на търговски тайни не потвърждават тезата, че технологията излиза евтино на бизнеса.

Казусът Samsung и илюзията за административен контрол

Историческият контекст показва, че дори най-затворените технологични екосистеми не са имунизирани срещу този тип уязвимости. Случаят от 2023 година, при който инженери от южнокорейския гигант Samsung качиха фрагменти от класифициран изходен код на полупроводници в сървърите на OpenAI, за да оптимизират софтуерни грешки, е класическо доказателство за това. Последвалата административна забрана от страна на ръководството на компанията беше нищо повече от поставяне на командно дишане на една вече компрометирана система — кодът остана в паметта на невронната мрежа и премахването му оттам, по мнението на независими експерти, е технически невъзможно. Политическата логика на този процес показва, че държавите и корпорациите губят контрол над суровината на века — масивите от данни. Ситуацията се усложнява допълнително от появата на феномена „скрит изкуствен интелект“ (Shadow AI). По данни от съвместни проучвания, над 42% от компаниите виждат риска от изтичане на информация като основна спирачка за иновациите, но същевременно близо 60% от служителите използват невронни мрежи тайно, през личните си акаунти и телефони. Когато администрацията наложи твърде строги рестрикции, без да предложи работеща алтернатива, персоналът просто намира заобиколни пътища, за да съкрати работното си време, оставяйки сигурността на заден план.

Анатомия на сивата зона: Технологични инжекции и халюцинации

Инфраструктурата на киберпрестъпността също се адаптира светкавично към новите реалности. Методът на т.нар. „prompt инжекции“, и по-конкретно схеми като ShadowLeak, демонстрират как чрез привидно обикновени съобщения в платформи като Gmail могат да се извлекат лични и корпоративни данни без нито едно кликване от страна на жертвата. Когато потребителят извика AI асистента си да анализира пощата му, моделът автоматично задейства скритите вътре деструктивни инструкции и тайно пренасочва архива от разговори към външни сървъри. Твърденията на фигури от сектора, като Юлия Аблетс от „Работилница за нови медии“, подчертават, че заплахата прераства в ново предизвикателство, където трябва да се изграждат не просто технически филтри, а сложни когнитивно-семантични рамки за валидация на контекста. На фона на тази несигурност, юридическите и финансовите отдели, които се опитват да автоматизират дейността си, се сблъскват и с чисти системни дефекти — генериране на несъществуващи съдебни практики и измислени счетоводни регулации, които алгоритъмът представя като реални факти. Ние в Поглед.инфо вече сме анализирали сходни процеси на дигитална зависимост в предишни наши публикации, посветени на киберсигурността и геополитическия натиск над информационните потоци. Ножицата между скоростта, с която бизнесът внедрява софтуерни модели, и капацитетът на държавите да регулират тези процеси се разтваря все повече, а цената за това закъснение тепърва ще се плаща в реално икономическо изражение.