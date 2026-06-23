Пожарът в хотел „Россия“ през 1977 година: Разследване без окончателна присъда

/Поглед.инфо/ Изграждането на хотелския комплекс „Россия“ в Москва, започнало през 1964 г. върху основите на нереализирания сталински небостъргач на архитект Дмитрий Чечулин, оголи системните дефицити в съветската градска логистика и противопожарна сигурност. Инцидентът от вечерта на 25 февруари 1977 г., при който официално загинаха 42 души, демонстрира границите на архитектурния модернизъм, когато той е лишен от адекватно инженерно обезпечаване на височинното строителство. Анализът на събитията показва, че заложените в конструкцията синтетични материали и липсата на технически ресурс за евакуация над седмия етаж се оказаха по-решаващи за мащаба на катастрофата от официално лансираните версии за битов инцидент с електроуред.

Ресурсният натиск и прекрояването на проекта

Пространството на московския квартал „Зарядие“ се оказва полигон за архитектурни и политически амбиции още през 40-те години на миналия век, когато стартират изкопните работи за 275-метрова административна кула. Проектът е замразен веднага след смъртта на Сталин през 1953 г., оставяйки след себе си готов масивен стилобат – общ бетонен фундамент, който впоследствие предопределя габаритите на новия обект. Към края на десетилетието нуждите на държавния апарат налагат спешно осигуряване на леглова база за делегатите на Върховния съвет. По това време съществуващият хотел „Москва“ редовно бива блокиран изцяло по време на партийни конгреси, което парализира приема на чуждестранни визити в условията на хрушчовското „размразяване“.

Главното архитектурно управление на Москва натоварва с новата задача същия архитект Дмитрий Чечулин. В периода 1958–1960 г. той предприема командировки до Париж и Лондон, за да проучи опита на западните корабни и хотелски структури, включително техническите параметри на веригата „Хилтън“. Първоначалните планове предвиждат по-ниска етажност, съобразена с околния исторически силует, но по директно разпореждане на Никита Хрушчов проектът е коригиран в движение с добавянето на три етажа. Тази намеса превръща комплекса в правоъгълна структура с размери 250 на 150 метра, състояща се от четири 12-етажни корпуса и 23-етажна кула. Наличната инфраструктура е трябвало да обслужва едновременно 5300 гости в 3182 стаи, поддържани от автономна дизелова централа, вътрешна телефонна станция и механизирани перални комплекси.

Техническият парадокс на съветския модернизъм

Въвеждането на обекта в експлоатация в началото на 1967 г., съвпадащо с 50-годишнината от Октомврийската революция, бързо вкарва комплекса в Книгата на рекордите на Гинес като най-големия хотел в света. Фасадното оформление залага на алуминиеви профили, стъкло и светла облицовка, целящи да кореспондират визуално с белокаменните стени на Кремъл. Архитектурният блясък обаче крие сериозни технологични пробойни по отношение на безопасността. За да се постигне бързина на изпълнението и по-ниска себестойност, в интериорните облицовки са вложени големи количества пластмаси, синтетични мокети и лакове, които при горене отделят силно токсични газове.

Критичната уязвимост на сградата се проявява вечерта на 25 февруари 1977 г. около 21:00 часа, когато в Северния блок избухва пожар. Часове по-рано, по ирония на съдбата, на градско съвещание началникът на московската пожарна служба констатира, че наличният автопарк не разполага с механизирани стълби, способни да достигнат над седмия етаж. Разгърнатите впоследствие 56 противопожарни автомобила се оказват безполезни за директна евакуация от горните нива. Пожарникарите са принудени да извършват щурмови операции ръчно, снаждайки десантни стълби през външните прозорци в условията на гъст дим, който бързо се разпространява по вертикалните асансьорни шахти. Повече от 1000 души са изведени от капана, но 42 души загиват, а други 52 получават тежки обгаряния и травми. За да се предотврати масова паника на улицата, която би блокирала достъпа на спасителната техника, намиращият се в подземния комплекс на концертната зала артист Аркадий Райкин е инструктиран от органите на сигурността да удължи спектакъла си пред нищо неподозиращата 2600-членна публика.

Официални версии и системни съмнения

Информационното затъмнение около инцидента продължава почти седмица, преди вестник „Труд“ да публикува сухо съболезнование от името на ЦК на КПСС и Министерския съвет. Правителствената комисия излиза със заключение, че огънят е тръгнал от забравен поялник или бързовар в радиовъзела на петия етаж, който е възпламенил телефонната централа. Тази битова версия обаче оставя сериозни въпросителни сред експертите по логистика на безопасността.

Числата и скоростта на разпространение на фронта на горене не потвърждават изцяло хипотезата за единичен локален източник. Години по-късно Владимир Зайцев, заемал поста началник на логистиката на щаба за гасене, заявява в неофициални интервюта, че характерът на задимяване и едновременното пламване на отдалечени точки по-скоро насочват към умишлен палеж с използването на химически ускорители. По негови думи, оперативните дневници и техническите доклади на пожарната служба са били иззети и класифицирани, а достъпът на редовите инженери до разследващата комисия – де факто отрязан. Подобни проявления на информационна мъгла бяха анализирани и в наши по-ранни материали относно секретността при големи промишлени аварии в Източния блок.

Комплексът просъществува още три десетилетия, но натрупаните конструктивни дефекти, амортизацията на инженерните мрежи и променените икономически реалности доведоха до неговото окончателно разрушаване през 2004 г. Днес на това място се намира ландшафтният парк „Зарядие“, който заличи и последните физически следи от съветския мегахотел.