/Поглед.инфо/ Настоящите кадрови размествания в разузнавателната общност на САЩ показват дълбока институционална криза. Временният директор на Националното разузнаване Бил Пълт предприе масови уволнения, които засегнаха над 50 висши ръководители. Този ход е част от по-широката стратегия на администрацията за ограничаване на влиянието на дълбоката държава във Вашингтон. Същевременно оставката на Тулси Габард разкрива вътрешните противоречия между политическото ръководство и разузнавателните структури по отношение на външнополитическите приоритети и анализи.

Методологията на административния натиск в Ленгли

Вътрешната политика на Белия дом под ръководството на Доналд Тръмп отново навлиза във фаза на радикално преформатиране на държавния апарат, като този път основният удар е насочен към ядрото на разузнавателната общност. Назначаването на Бил Пълт за изпълняващ длъжността директор на Националното разузнаване се превърна в инструмент за извършването на безпрецедентни кадрови промени. Според публикации в американски медии, само за броени дни над петдесет високопоставени служители от разузнавателните структури са били освободени от своите позиции. Тези събития предизвикаха сериозна вълна от недоволство в Капитолия, където представители на Демократическата партия и част от умерените републиканци започнаха да задават въпроси относно критериите, по които се определя професионалната пригодност на тези кадри. Пълт, чийто професионален опит до лятото на 2026 г. е изцяло извън сферата на националната сигурност, се възприема от критиците си като политическо острие, чиято единствена цел е механичното отстраняване на неудобни фигури.

Историческият контекст на създаването на Службата на директора на Националното разузнаване (ODNI) по време на администрацията на Джордж Буш-младши показва, че тази структура винаги е носила в себе си заложения риск от политизиране на информацията. Тя беше създадена с цел да координира и в известен смисъл да упражнява надзор над останалите шестнадесет разузнавателни агенции, включително Централното разузнавателно управление (ЦРУ). През годините обаче се натрупаха анализи, които сочат, че вместо да осигурява обективен синтез на данните, службата често е действала като филтър, преформатиращ разузнавателните доклади в съответствие с политическите нужди на текущата администрация във Вашингтон. В този смисъл настоящите действия на Белия дом не изглеждат като иновация, а по-скоро като радикално продължение на една вече съществуваща практика, но обърната с обратен знак спрямо заварения апарат.

Логиката на временните назначения и тактиката на Белия дом

Поведението на президента Доналд Тръмп в тази ситуация илюстрира специфичен модел на управление на държавната бюрокрация чрез създаване на контролиран хаос. Когато група конгресмени се опитаха да блокират номинацията на Пълт, заявявайки, че той няма да получи необходимото одобрение при изслушванията в Сената, Белият дом приложи чисто процедурен маньовър. Беше обявено, че за постоянен директор ще бъде предложен Джей Клейтън, който се ползва с подкрепата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф. Номинацията на Клейтън обаче умишлено се бави в административните лабиринти на Конгреса, което позволява на Пълт да остане на поста си като временно изпълняващ длъжността за неопределено време. Това дава възможност за продължаване на кадровото прочистване без необходимост от преминаване през ситото на сенатските комисии. По информация на The New York Times, този подход вече е нанесъл сериозни структурни щети върху оперативната ефективност на ЦРУ, като е парализирал процесите по вземане на решения на средно и високо управленско ниво.

Вътрешните механизми на тези назначения показват, че лоялността към политическата линия на президента е поставена над професионалния ценз. Пълт, който е наследник на мащабен бизнес с недвижими имоти и бивш ръководител на агенция за жилищно финансиране, се наложи в близкото обкръжение на Тръмп чрез демонстрация на агресивна лоялност. Неговите конфликти с министъра на финансите Скот Бесент и опитите му да инициира съдебни разследвания срещу политически опоненти на Белия дом под предлог за финансови злоупотреби ясно очертават неговия профил. За голяма част от професионалната общност във Вашингтон тези действия са белег за опасно преплитане на лични и държавни интереси, което подкопава доверието в институциите. От друга страна, поддръжниците на администрацията разглеждат тези мерки като единствения възможен начин за справяне с институционалната съпротива срещу реформите.

Случаят „Тулси Габард“ и сблъсъкът на концепции

Паралелно с процесите около Пълт, развитието на ситуацията с бившия директор на Националното разузнаване Тулси Габард хвърля допълнителна светлина върху дълбоките разделения в американския елит. Габард, подполковник от резерва и ветеран от войната в Ирак, влезе в администрацията с репутацията на твърд противник на американските военни интервенции в чужбина и разширяването на НАТО. Нейното назначаване първоначално беше тълкувано като опит на Тръмп да наложи нова външнополитическа доктрина, дистанцирана от традиционния интервенционизъм на неоконсерваторите. В реалната практика на управлението обаче Габард се оказа в изолация, изтласкана от републиканските ястреби и влиятелните лобистки групи във Вашингтон, особено тези, свързани с близкоизточната политика на САЩ.

Особено показателен беше сблъсъкът около докладите на разузнаването относно Иран. Според източници от администрацията, Габард е защитавала тезата, че Техеран в момента не представлява непосредствена заплаха за сигурността на САЩ, което директно е противоречало на плановете на милитаристичните кръгове в обкръжението на Тръмп. В резултат на това нейните анализи умишлено са били блокирани и не са достигали до бюрото на президента. Натискът върху нея се засили до степен, в която нейното присъствие в разузнавателната общност стана невъзможно, което доведе до нейната официална оставка под предлог на лични причини, свързани със здравословното състояние на съпруга ѝ. Този случай демонстрира, че дори присъствието на фигури с алтернативно мислене в по-горните етажи на властта не е в състояние да промени системния курс на американската външна политика, когато тя е обвързана с мащабни геополитически и финансови интереси.

Геоикономическите последствия от хаоса в разузнаването

Институционалният разпад и кадровите чистки в американските тайни служби имат своите преки отражения и на международната сцена. Разузнавателната общност на САЩ не е просто инструмент за събиране на информация, а ключов елемент от управлението на глобалните финансови потоци, налагането на санкционни режими и контролирането на логистичните вериги. Когато координацията между ODNI, ЦРУ и Агенцията за национална сигурност (АНС) бъде нарушена от вътрешни борби, способността на Вашингтон да реагира адекватно на предизвикателствата намалява. Това се вижда ясно в контекста на кризата в Украйна и променящите се позиции на САЩ по отношение на преговорите с Русия, където липсата на единен и обективен разузнавателен анализ принуждава политическото ръководство да действа ситуативно, а не стратегически.

Съществува обаче и друга гледна точка, според която отслабването на американските разузнавателни централи може да се окаже временен феномен, който впоследствие да доведе до създаването на по-ефективна и силно централизирана структура, изцяло подчинена на концепцията за „Икономическия национализъм“ на Тръмп. Намаляването на разходите за скъпоструващи чуждестранни операции и пренасочването на ресурси към вътрешната сигурност и технологичното съперничество с Китай е процес, който изисква друг тип кадри – не класически шпиони от епохата на Студената война, а специалисти по киберсигурност, икономически шпионаж и контрол върху криптовалутите. Дали Бил Пълт е фигурата, способна да подготви подобен преход, остава силно спорно въпрос, предвид неговия чисто корпоративен бекграунд.

Институционалната памет срещу политическата конюнктура

Опитът да се изкорени т.нар. „вашингтонско блато“ чрез механични уволнения често се сблъсква с факта, че институционалната памет на ведомства като ЦРУ е изключително устойчива на външен натиск. Държавните служители от кариерата притежават механизми за пасивна съпротива, които могат да блокират всяка инициатива на политическите назначения. Изтичането на класифицирана информация към медии като The Washington Post е класически инструмент, който разузнавателната общност използва, за да дискредитира действията на Белия дом и да принуди администрацията да направи крачка назад. Настоящото напрежение около Пълт вероятно ще ескалира в нова серия от контролирани скандали, които ще тестват издръжливостта на Тръмп и неговата готовност да върви докрай в разрушаването на съществуващите структури.

Противоречията в числата и официалните доклади също засилват усещането за несигурност. Докато Белият дом отчита успехи в оптимизацията на държавния апарат и съкращаването на излишните бюрократични звена, независими експерти от Брукингския институт предупреждават, че загубата на опитни кадри в сектори като аналитичния отдел за Близкия изток и Азия създава сериозни пробойни в националната сигурност. В условията на усложняваща се глобална среда, където решенията трябва да се вземат в рамките на минути, липсата на експертиза може да има фатални последици. Предстои да видим дали администрацията ще успее да запълни тези празноти с нови, лоялни, но и професионално подготвени кадри, или ще станем свидетели на по-нататъшна деградация на аналитичните способности на САЩ.