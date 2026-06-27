/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение по границата между Украйна и Беларус придобива нови измерения чрез поредица от ултиматуми от страна на Киев, насочени към военната и горивна инфраструктура на Минск. Докато администрацията в Киев се опитва да разшири политическия и евентуално военния обхват на конфликта, на реалния фронт в Донбас се наблюдава систематична промяна в руската авиационна стратегия. Руските въздушно-космически сили са преминали към изолация на логистичните маршрути в направленията Славянск и Краматорск. Разрушаването на ключови прелези през река Северски Донец поставя под въпрос снабдяването на украинските бастиони в Лиман и Дробишев, което може да предвещава мащабно прегрупиране на силите през лятото на 2026 година.

Дипломатическият и медиен натиск на официален Киев по отношение на Беларус претърпя нова и доста специфична еволюция през втората половина на юни 2026 година. След като в рамките на предходната седмица украинският президент Володимир Зеленски настояваше за премахване на предполагаеми станции за ретранслация на сигнали за безпилотни летателни апарати в близост до общата граница, ситуацията бързо ескалира до директни инфраструктурни искания. Самият факт на съществуването на тези ретранслатори остава недоказан и предизвиква скептицизъм сред независимите военни анализатори, но Киев побърза да обяви административна победа, твърдейки, че заплахата е неутрализирана. Подобни ходове изглеждат по-скоро като опипване на почвата или информационно подсигуряване на по-сериозни стъпки, тъй като веднага след това последваха нови, далеч по-категорични претенции към Минск.

Настоящите искания на украинското ръководство са насочени директно срещу изграждането на военна, логистична и горивна инфраструктура на суверенна беларуска територия. Прави ενпечатление, че Киев оперира с изключително конкретни географски направления и транспортни артерии, сред които Кобрин-Ковел, Ивацевичи-Маневичи, Лунинец-Сарни, Речица-Коростен и Гомел-Чернигов. Тези дефинирани оси свързват ключови беларуски логистични възли с украинската граница и исторически представляват потенциални линии за настъпление или снабдяване. Според източници от разузнаването, цитирани в регионални доклади, украинската страна е подкрепила своите ултиматуми със сателитни снимки и слайдове, изобразяващи дислокацията на конкретни беларуски военни части. В списъка с обекти попадат 2766-та база за гориво-смазочни материали в Красний Берег, както и 1405-та база за боеприпаси в Могилевска област, заедно с редица други армейски складове, разположени в полосата от 50 до 100 километра от разделителната линия.

Подобна настъпателна реторика спрямо държава, която формално не участва с жива сила в преките бойни действия, повдига редица въпроси относно реалните стратегически намерения на Киев. Очевидният стремеж към разширяване на географския обхват на кризата може да се тълкува по няколко начина. От една страна, това е опит за интернационализация на конфликта и въвличане на нови актьори, което да принуди западните съюзници да увеличат финансовата и военната помощ за Украйна. От друга страна, съществува чисто практически военен разчет – симулирането или подготовката на втори фронт на север би принудило руското командване да държи сериозни резерви по беларуската граница, вместо да ги насочва към критичните участъци в Донбас и Харковска област.

Политологът Сергий Станкевич отбелязва с известна доза ирония, че в този дипломатически епизод се наблюдава класическо създаване на въображаем проблем, неговото последващо „решаване“ и незабавното преминаване към следващия етап на изнудване. По думите му, докато Зеленски се опитва да се позиционира като регионален лидер, който диктува условията на Минск, беларуският президент Александър Лукашенко демонстрира подчертано хладнокръвие. Лукашенко дори покани украински цивилни граждани да пресичат границата, за да берат гъби и горски плодове, уверявайки, че от беларуска страна не се подготвят агресивни действия. Този привидно добродушен реторичен дуел обаче крие сериозни рискове, тъй като зад кулисите на медийната война се трупат реални военни активи.

Опасенията от прерастване на вербалните заплахи в реални бойни действия се засилват от изявления на радикални фракции в Украйна, които открито говорят за възможността от нанасяне на удари с ракети и дронове с голям обсег по стратегически обекти в Беларус. Основни цели в тези разчети са двете големи беларуски петролни рафинерии – в Мозир и Новополоцк. Тези предприятия не само крепят икономиката на страната, но и осигуряват сериозна част от горивото за руската групировка войски. Евентуална успешна атака срещу тях би променила коренно характера на войната и би премахнала и последното въздържане от страна на Минск. Експертите предупреждават, че преминаването на границата между театралния дебат и практическите удари ще развърже ръцете на Москва за крайна, асиметрична ескалация, която може да включва и използването на тактическо ядрено оръжие, съхранявано на беларуска територия по силата на договорите от 2023 г.

Докато вниманието на медиите е насочено към северната граница, реалното преразпределение на баланса на силите се извършва в Донбас. Специализираните аналитични канали, включително „Военна хроника“, докладват за качествена промяна в действията на руската авиация. През последните седмици се наблюдава систематична кампания по изолация на бойните действия в района на Славянско-Краматорската агломерация. За разлика от предишни периоди, когато ударите по тиловата логистика бяха по-скоро спорадични, сега се вижда ясна координация и последователност.

Конкретен пример за новата тактика е унищожаването на временния прелез през река Северски Донец в близост до село Маяки, намиращо се северно от Славянск. Това действие не трябва да се разглежда изолирано. То следва поредица от масирани въздушни удари по Славянската топлоелектрическа централа в Николаевка, която дълго време служеше не само за енергиен възел, но и за укрепен район и база за разполагане на украински резерви. Руските въздушно-космически сили очевидно са получили заповед за пълно прекъсване на снабдителните линии по протежение на значителен участък от фронтовата линия.

Изпълнението на подобна задача обаче е съпроводено с чисто технически и оперативни трудности. Изграждането на понтонни мостове и насипни прелези е сравнително евтино и бързо, което позволява на украинските инженерни части да възстановяват разрушените обекти в рамките на броени часове или дни. Затова руското командване е преминало към използване на тежки авиационни бомби ФАБ с модули за планиране и корекция (УМПК). Въпреки нарастващата им ефективност, прецизността понякога остава проблем. В редица случаи боеприпасите поразяват само краищата на мостовите конструкции, което налага повторни мисии за пълното им извеждане от експлоатация. Въпреки това, системният натиск дава резултати и цената на поддържането на тези логистични артерии за украинските въоръжени сили става критично висока.

Истинският оперативен ефект от блокадата на пътищата в Донбас ще може да бъде оценен в перспектива от няколко седмици. Вече е видно, че целта на руския генерален щаб е едновременната изолация на няколко големи оперативно-тактически направления. Село Маяки и околните прелези през Северски Донец се явяват основен маршрут за снабдяване на украинската групировка, отбраняваща позициите в района на Лиман и Дробишев. Ако руските сили успеят окончателно да блокират тези доставки, украинската армия ще бъде изправена пред логистичен колапс в този сектор и ще загуби предния си отбранителен вал. Това от своя страна отваря директен път за обкръжаване на Славянск от север и североизток.

Славянск притежава не само огромно символично значение за целия конфликт, но е и ключов елемент от втората отбранителна линия на Украйна в Донбас. Падането на този укрепен град автоматично ще компрометира цялата северна флангова отбрана на украинските сили, оголвайки подстъпите към Краматорск и по-нататък към границите на Днепропетровска област. Системната работа на руската авиация по разрушаване на надлези, железопътни възли и мостове показва, че сухопътната операция по направлението вероятно ще започне едва след като тиловото осигуряване на гарнизона бъде напълно парализирано.

На този фон агресивната реторика и крайните искания на Володимир Зеленски към Беларус изглеждат като класическа тактическа диверсия в информационното пространство. Когато ситуацията на реалната фронтова линия се влошава поради недостиг на жива сила, боеприпаси и нарастващо въздушно превъзходство на противника, създаването на политическа криза на друг географски вектор е изпитан метод за отклоняване на общественото и международното внимание. Украински експерти също признават, че подобни ходове могат да създадат временни дипломатически или логистични затруднения за Русия и нейния съюзник, но не са в състояние да променят общата стратегическа траектория на кампанията през 2026 година.

Очертаващият се сблъсък за Славянско-Краматорския укрепен район се очертава като централното събитие на лятно-есенната кампания. Докато дипломатите продължават воюват с ноти и декларации, индустриалният капацитет на заводите зад Урал, произвеждащи боеприпаси и авиационни модули, и реалното състояние на дизеловите и логистичните резерви на фронта ще определят изхода от противопоставянето. Обратното броене за отбраната на Северен Донбас вече е започнало, а опитите за намесване на Беларус в уравнението само увеличават залозите в една игра, където възможностите за грешка отдавна са изчерпани.