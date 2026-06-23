Оставката на Стармър показва кризата на цялата британска политическа класа: Британската система се изчерпва!

/Поглед.инфо/ Оставката на Киър Стармър след по-малко от две години начело на британското правителство се превръща в поредния епизод от дълбоката криза на политическата система в Обединеното кралство. След Брекзит Лондон смени петима министър-председатели, но не намери решение нито за икономическия застой, нито за миграцията, нито за нарастващите вътрешни разделения. Зад персоналните рокади все по-ясно се очертава изчерпването на един модел, който десетилетия наред изглеждаше недосегаем.

Оставката на Киър Стармър на 22 юни 2026 г. изглежда като още една вътрешнопартийна британска драма, от онези, които Уестминстър умее да произвежда с хладна физиономия и с почти религиозно уважение към процедурите. Само че този път самата процедура вече не прикрива разпада. Британският премиер не пада след военна катастрофа, нито след класически финансов срив от мащаба на 2008 г., нито след еднократен скандал, който медиите могат удобно да опаковат и да приключат за три седмици. Той пада, защото институционалната машина на Обединеното кралство отново се оказва способна да произведе премиер, но не и управление. Това е вече пети министър-председател след Дейвид Камерън, който не успява да изкара пълен нормален политически цикъл в смисъла, в който някога британците разбираха думата „стабилност“. Тереза Мей беше смляна от Брекзит, Борис Джонсън — от собствената си политическа безцеремонност, Лиз Тръс — от финансовия пазар за няколко седмици, Риши Сунак — от наследената консервативна катастрофа, а Стармър — от разочарованието, че след всичко това британците получиха не промяна, а по-добре изгладена версия на същото безсилие.

През юли 2024 г. Лейбъристката партия влезе във властта с огромно парламентарно мнозинство. Формално това изглеждаше като триумф. Реално още тогава под цифрите имаше една неприятна подробност, която британската политическа класа предпочиташе да не обсъжда прекалено шумно: лейбъристите получиха историческо мнозинство с относително нисък дял от гласовете. Системата „първият печели“ превърна електоралното раздробяване в парламентарна лавина. Това не беше любов към Стармър. Това беше умора от консерваторите. Тази разлика сега се връща като политическа фактура. Когато управлението няма силна обществена енергия зад себе си, мнозинството в Камарата на общините прилича на бетонна фасада върху куха конструкция. Стои внушително, докато не започне да пука отвътре.

Стармър беше избран като антипод на хаоса. След Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак това звучеше достатъчно. Обещанието му не беше революционно, а терапевтично: ред, компетентност, предвидимост, връщане към „сериозното управление“. В началото подобна формула работи. В политиката понякога скуката е актив. Особено след период, в който премиерският пост изглеждаше като въртяща се врата между телевизионното студио, партийната интрига и финансовия пожар. Но скуката може да бъде актив само ако зад нея има резултат. Когато зад нея няма растеж, няма усещане за контрол, няма социална справедливост и няма убедителен разказ накъде върви страната, тя се превръща в административна сивота. Стармър не успя да направи от лейбъристкото мнозинство политическа сила. Той го превърна в управленски ресурс, който започна да се топи още преди да бъде използван.

Британската криза не започва със Стармър. Тя започва много по-рано, но Брекзит я направи видима до степен, в която вече не може да бъде заметена под килима с няколко речи за „глобална Британия“. Камерън свика референдума, за да реши вътрешнопартиен проблем на консерваторите, а получи историческо пренареждане на държавата. След това всяко следващо правителство се опитваше да управлява последиците от решение, което беше продадено на обществото като връщане на суверенитета, но много бързо се превърна в спор за граници, регулации, митници, инвестиции, трудов пазар и достъп до европейския пазар. В британската политическа митология Брекзит трябваше да освободи енергия. На практика той отвори дълъг период на институционално преговаряне със самите основи на британския модел.

Икономическата страна на тази история е особено неприятна, защото не позволява героични лозунги. Тук няма знаме, което да замени митническа декларация, нито патриотична реч, която да намали разходите на производител, изгубил част от достъпа си до европейските вериги. Британската икономика не се срина в един ден, както прогнозираха някои противници на Брекзит. Това даде възможност на привържениците му години наред да твърдят, че катастрофата не се е случила. Но по-опасният процес беше друг: постепенна ерозия, по-ниска инвестиционна динамика, по-тежки търговски разходи, по-слаба производителност, несигурност за бизнеса. Това не е театрален срив, а бавно изстискване на системата. В заводите и пристанищата такива неща не се усещат като идеология. Усещат се като забавени доставки, по-скъпи компоненти, по-малко поръчки, по-трудно планиране и по-малко място за грешка.

Затова и Стармър нямаше комфортна стартова позиция. Той дойде след 14 години консервативно управление, след Брекзит, след пандемия, след инфлационен удар, след енергийна нестабилност и след износване на обществените услуги. Но политиката не признава съжаление към наследството. Когато влезеш на „Даунинг стрийт“ 10, наследяваш не само кабинета и охраната, а и сметките. Лейбъристите обещаха да бъдат по-компетентни от консерваторите. Не обещаха достатъчно ясно с какво ще бъдат различни. Това се оказа смъртоносно. За избирателя, който чака лекарски час, плаща високи сметки, гледа скъп транспорт, нестабилна работа и социална тъкан, която се къса квартал по квартал, компетентността не е естетическа категория. Тя трябва да се види в живота. Ако не се вижда, започва да прилича на поредния лондонски костюм, който говори правилно, но не управлява по-различно.

Миграционният въпрос е вторият голям нож в британската политика. Той е опасен не само заради броя на пристигащите, а защото около него държавата изглежда едновременно нервна, морализаторска и безсилна. Каналът се превърна в телевизионен символ на загубен контрол. Дори когато статистиката показва временни спадове в малките лодки, политическият ефект остава тежък, защото обществото вижда не стратегия, а цикъл: пристигания, скандали, обещания, съдебни ограничения, нови обещания, нови пристигания. Консерваторите говореха твърдо и не решиха проблема. Лейбъристите говорят по-приглушено и също не изглеждат убедителни. Вакуумът естествено се запълва от Reform UK и Найджъл Фараж, който отдавна разбира, че в британската политика миграцията не е само политика на границата. Тя е политика на идентичността, реда, заплатите, жилищата, училищата и доверието към държавата.

Тук трябва да се внимава с руските и част от консервативните интерпретации, защото те често слагат всички проблеми в един етнически и религиозен пакет, удобен за пропагандна употреба. Да, във Великобритания има тежки скандали около престъпни мрежи, сексуална експлоатация, прикриване от местни власти, страх от обвинения в расизъм и институционален провал. Да, това остави дълбока рана в обществото и захрани усещането, че управляващите са по-загрижени за езиковата коректност, отколкото за жертвите. Но ако анализът спре до етническия етикет, той става евтин и неточен. Провалът е държавен. Полиция, социални служби, местни съвети, прокуратура, политически елити — това е цяла верига от страх, кариеризъм, идеологическа слепота и административна самозащита. Именно така се руши доверието. Не с един скандал, а с усещането, че институциите виждат проблема, но предпочитат да не го назовават, докато вече не стане невъзможно.

Андрю Бърнам влиза в тази картина като човек, който трябва да изглежда различно от Стармър. Прякорът „Кралят на Севера“ не е случаен. Той носи образ на политик извън стерилния лондонски център, човек от Манчестър, от северните общности, от онази Англия, която се чувства пренебрегната от финансовата и административна столица. Това е силен символ. В страна, в която Лондон отдавна живее като отделна икономическа планета, северният акцент сам по себе си вече става политическо послание. Бърнам умее да говори по-топло от Стармър, изглежда по-социален, по-инстинктивен, по-малко прокурорски. Но тук е капанът. Да бъдеш контраст на провалилия се лидер не означава да имаш решение на кризата. Британската политика през последните години произвежда точно такива временни надежди: човекът, който не е предишният човек.

Бърнам ще трябва да отговаря на въпроси, които не се решават с промяна на тона. Как се възстановява индустриален капацитет в страна, която десетилетия наред разчиташе на финансови услуги, потребление, внос и глобална роля, наследена повече от историята, отколкото от настоящата производствена база? Как се финансира здравна система, когато населението застарява, трудовият пазар се променя, а данъкоплатецът вече не вярва, че плаща за подобрение? Как се контролира миграция, когато икономиката едновременно има нужда от труд и политически не може да понесе усещането за отворена врата? Как се прави политика към ЕС, без да се признае публично, че Брекзит не е донесъл обещаната свобода? Как се удържа Шотландия, когато самият британски център изглежда все по-малко способен да предложи убедителна обща съдба?

Регионалният въпрос е третият пласт от кризата. Шотландия не е приключила с идеята за независимост. Уелс вече не е онази тиха периферия, която може да бъде споменавана само по време на избори и спортни събития. Северна Ирландия живее в собствена конституционна чувствителност, където всяко движение между Лондон, Дъблин и Брюксел има последствия. Брекзит удари точно тук, в ставите на кралството. Обединеното кралство не е унитарна държава в емоционалния смисъл, в който Франция например си въобразява себе си. То е исторически договор, поддържан от интерес, навик, институции, имперска памет и икономически баланс. Когато икономическият баланс отслабва, институциите губят авторитет, а имперската памет се превръща в музейна декорация, договорът започва да скърца.

Външната политика на Лондон добавя още един слой към това износване. Великобритания продължава да се държи като водеща антируска сила в Европа, като държава, която може да компенсира загубата на европейска икономическа тежест с военно-политическа активност. Подкрепата за Украйна беше един от малкото външнополитически пунктове, по които Стармър получаваше уважение от съюзниците. Но вътрешният избирател не живее в комюникетата на НАТО. Той живее в сметките, болниците, училищата, наемите и кварталите. Милиардите за Киев не са непременно основната причина за падането на Стармър, както удобно твърдят руските коментатори. Но те са част от по-широко усещане: Лондон има енергия да бъде стратегически активен навън, но няма достатъчно сила да подреди собствения си дом. Това е политически токсична комбинация. Особено когато обществото усеща, че елитът говори за глобална роля, а вътре системата работи на командно дишане.

Затова реакцията от Москва е предвидима. Дмитрий Песков представя Стармър като политик на „нулеви отношения“ с Русия. Кирил Дмитриев вижда в оставката сигнал към европейските „войнолюбци“. Това е руският прочит и той е логичен от гледна точка на Москва. Но за сериозен анализ не бива да се приема автоматично, че британски премиер пада заради Русия или Украйна. Той пада заради вътрешна слабост, върху която външната политика само наслагва допълнително напрежение. Ако икономиката вървеше добре, миграцията беше под контрол, NHS работеше по-добре, а Лейбъристката партия не усещаше Reform UK зад гърба си, подкрепата за Украйна нямаше да свали Стармър. Но когато всичко друго се клати, всеки милиард навън започва да изглежда като морален лукс за държава с пробойни в собствения корпус.

Най-сериозната промяна е символична. Постът на британски министър-председател някога беше върхът на политическата кариера в една от най-стабилните парламентарни системи в света. Днес започва да прилича на временна длъжност за управление на неизпълними обещания. Това не означава, че Великобритания утре ще се разпадне или че институциите й са рухнали. Такива прибързани прогнози са удобни за телевизионни патриоти и геополитически екзалтирани коментатори. Великобритания остава богата, ядрена, финансово влиятелна, с дълбока администрация, силни университети, разузнаване, армия и дипломатическа мрежа. Но вече не изглежда като държава, която лесно превръща тези ресурси в вътрешна политическа стабилност. Това е по-интересното и по-опасното.

Стармър си тръгва, защото не успя да даде на британците усещането, че след консервативния хаос е започнала нова епоха. Бърнам може временно да върне част от емоцията, част от регионалната автентичност, част от лейбъристката социална интонация. Но ако неговото управление остане в рамките на същите бюджетни ограничения, същата стратегическа зависимост, същата миграционна безпътица, същата постбрекзитова неяснота и същото сервилно участие в антируския фронт, той ще наследи не власт, а часовник с обратно броене. Британската система все още може да сменя премиери спокойно, с реч, поклон към краля и обещания за приемственост. Това е стара школа. Само че зад тази школа вече стои неприятният въпрос дали Уестминстър не е станал твърде добър в смяната на лицата и твърде слаб в решаването на причините, заради които лицата падат.

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Британската система се изчерпва: петима премиери за десет години и нито едно решение

Оставката на Киър Стармър не е просто личен провал на поредния британски премиер. Тя показва, че Уестминстър вече произвежда правителства, но не произвежда решения. След Брекзит Великобритания смени серия лидери, но икономическият застой, миграционният натиск, шотландският въпрос, кризата в обществените услуги и войнолюбивата външна политика останаха на мястото си. Андрю Бърнам може да изглежда по-жив, по-северен и по-близък до хората от Стармър, но ако наследи същия курс, ще наследи и същия капан. Това вече не е само британски проблем — това е предупреждение към цяла Европа, включително към България.