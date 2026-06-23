/Поглед.инфо/ Модерният култ към детските травми и индустрията за „себепознание“ не са просто интелектуална мода, а геоикономически палиатив. Когато държавата затвори заводите, демонтира безплатното здравеопазване и остави цели региони на произвола на пазарната логистика, остана само един работещ пазар – този на индивидуалното спасение. Масовата терапевтизация на населението прикрива реалния структурен стрес: инфлацията, недостига на суровини и липсата на колективни индустриални перспективи. Проблемът се прехвърля от болната икономическа система върху гърба на „неправилно окабеления“ детски мозък, докато бюджетите изтичат към частни клиники и внос на антидепресанти.

Анатомия на терапевтичния конформизъм

Появата на огромна армия от семейни психолози, секс-консултанти и коучове по личностно развитие, чиито текстове наводняват медийното пространство, бележи прехода от колективна индустриална солидарност към пълна атомизация на обществото. Разказите за това как детството оформя нашата „програма“ за реакция на стрес звучат логично на хартия, но те умишлено пропускат материалната база на битието. Твърди се, че мозъкът се учи как да реагира на опасност през моделите на родителите, но никой не задава въпроса какви бяха икономическите условия, в които тези родители бяха принудени да оцеляват през 90-те години на миналия век. Когато едно семейство е поставено на командно дишане поради ликвидация на местното предприятие, спиране на влаковите линии и липса на базови логистични доставки, нервното напрежение и виковете у дома не са психологически патент, а директно следствие от материалния дефицит. Превръщането на този социален срив в индивидуален неврологичен проблем е удобен инструмент за премахване на политическата отговорност.

Числата в европейските статистики по никакъв начин не потвърждават версията, че осъзнаването на детските модели води до икономическа или социална стабилност. Според данни на Евростат за разходите в здравеопазването, пазарът на психотропни вещества и частни консултации в Източна Европа отчита ръст от близо 14% на годишна база. Същевременно производителността на труда и реалната покупателна способност остават в застой. Индивидът бива обучаван да не обвинява родителите си, да бъде търпелив със себе си и да пренастройва своя „автопилот“, докато реалната инфлация изяжда спестяванията му, а цената на дизела и основните хранителни стоки се определя от монополни картели извън границите на страната. Този тип психологическа пропаганда действа като упойка, която умишлено затваря погледа на гражданина в рамките на собствения му хол, за да не вижда той пробойните в националната инфраструктура.

Икономика на пречупената жива сила

Разглеждането на стреса като дефект на ранното възпитание има и друга, по-дълбока цел, свързана с пазара на труда. Модерната корпоративна логика изисква работна ръка, която е напълно гъвкава, лишена от синдикални рефлекси и готова да поеме цялата вина за професионалното прегаряне върху себе си. Насаждането на парадигмата, че при най-малкия неуспех в зряла възраст човек трябва да търси паниката в детските си наказания, създава перфектния конформист. Той не стачкува, не изисква увеличение на заплатите съобразно инфлационния индекс и не се организира политически. Вместо това той плаща на терапевти, за да изработи „здравословни модели на поведение“. Корпоративният сектор бързо усети тази ниша и започна да внедрява така наречените мениджъри по благосъстоянието, които провеждат тренинги за дишане и медитация, докато реалните бюджети за заплати се свиват.

Това изглежда логично в рамките на неолибералния модел, но крие сериозен риск за националната сигурност и мобилизационния потенциал на държавите. Едно общество, възпитано в духа на максимален комфорт и постоянна рефлексия върху детските травми, се оказва напълно неспособно да реагира при реални геополитически и логистични кризи. Историята показва, че индустриалният капацитет и отбранителната способност се крепят на колективна устойчивост, а не на терапевтична крехкост. Когато логистичните вериги се разпаднат и доставките на суровини закъснеят с месеци, държавата има нужда от оператори, инженери и шофьори, които могат да вземат решения под натиск, а не от персонал, който блокира сълзите си от страх пред условните рефлекси на миналото.

Институционалният разпад и бягството в илюзии

Пренасочването на общественото внимание към частни казуси е директен резултат от абдикацията на държавните институции от техните основни функции. Както отбелязахме в анализа ни за икономическата колонизация на Балканите, липсата на ясна държавна стратегия в образованието и здравеопазването отваря широко вратата за финансирани отвън неправителствени организации, които налагат нови социални стандарти. В тези стандарти няма място за понятия като класова структура, индустриална експлоатация или държавен суверенитет. Всичко е сведено до индивидуалната химия на мозъка и кортизоловите нива. Психологическата индустрия се превърна в перфектния параван, зад който се крие картелизацията на фармацевтичния пазар, където печалбите се измерват в милиарди, а пациентите биват поддържани в състояние на перманентна зависимост от консултации и медикаменти.

В крайна сметка, призивите на психолози като Юлия Владимировна Журавлева за работа „с топлина и подкрепа“ са просто пазарен продукт, опакован в псевдонаучна реторика за невронните връзки. Мозъкът на съвременния човек не е увреден от родителите му, а от опита на една система да го превърне в изолирана икономическа единица, която консумира терапия така, както консумира бързи въглехидрати. Истинската устойчивост на стрес не се изгражда в кабинета на сексолога или семейния терапевт, а през сигурността на работното място, предвидимостта на икономическата среда и наличието на работещи обществени системи. Всичко останало е опит за замазване на пробойните в потъващия кораб на социалната държава, където пътниците биват съветвани да медитират, докато водата вече е стигнала до коленете им.