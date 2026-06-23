/Поглед.инфо/ Модерният свят отдавна страда от хронична липса на заземяване, но истинският институционален пробив не се случи в политическите централи, а в университетските лаборатории. Докато индустриалните мощности на Изтока все още се измерват в тонове стомана, камиони, релси и кубически метри дизел, западната академична мисъл окончателно капитулира пред субективизма. Идеологическата платформа на така наречения Квантов байесианизъм (QBism), прокарана през публикации в списания като American Journal of Physics и Nature, официално обяви обективния космос за ретроградна илюзия. Реалността вече не се изследва – тя се договаря между играчи с финансови ресурси. Когато фундаменталната наука се откаже от материалното, политическата пропаганда получава своето върховно научно алиби.

Хронология на колапса на обективното пространство

Отглеждането на интелектуален конформизъм в глобалните университети най-накрая даде своя най-отровен плод – официалното признание, че обективна реалност извън личните възприятия на субекта просто не съществува. За средностатистическия данъкоплатец, потънал в битови сметки и кредити, въпросът дали един стол съществува в празната стая изглежда като чиста лудост. За теоретичната физика обаче това е десетилетна пробойна, през която изтече целият класически материализъм. Квантовата механика, която захранва микропроцесорите, лазерите и медицинските томографи, работи с безмилостна математическа точност до десетия знак след запетаята, но нейният идеологически надстроечен апарат отдавна е оставен на командно дишане. Физиците се разделиха на враждуващи кланове, всеки от които се опитва да прокара своя собствена версия за това какво се случва на ниво субатомни частици, когато камерите и измервателните уреди са изключени.

Официалната ортодоксия, известна като Копенхагенска интерпретация, от десетилетия налага чиновническия лозунг „Млъкни и брой“, забранявайки всякакви неудобни въпроси за същността на битието. На другия полюс се намира екзотичната хипотеза на Хю Еверет за „Множеството светове“, според която реалността се разклонява при всяка секунда, създавайки безкраен брой паралелни вселени. Съществува и алтернативата на Де Бройл-Бом, която се опитва да спаси класическия свят чрез въвеждането на „скрити променливи“ и пилотни вълни. Точно в този вакуум на несигурност се появи така нареченият Квантов байесианизъм или QBism. Неговите архитекти Кристофър Фукс и Рюдигер Шак, подпомогнати от покойния вече физик Дейвид Мермин, извършиха нещо чудовищно за традиционната наука. Те обявиха, че вълновата функция не е физически обект, а чисто субективна степен на усещане и вяра на конкретния наблюдател. Законите на природата, според тази доктрина, са просто правила за актуализиране на личните очаквания от опита. Ако тази логика бъде доведена докрай, обективното пространство престава да съществува, оставяйки ни в свят, управляван от лични залози и административни интерпретации.

Как да измерим това, което не може да бъде измерено

Машинерията на квантовия апарат функционира през парадокса на суперпозицията, където една частица се описва като размита вълна, намираща се едновременно на няколко места. В момента, в който се намеси измервателната апаратура обаче, този математически облак мигновено се свива в една-единствена точка. Физиците наричат това „колапс на вълновата функция“. Големият скандал в науката е свързан с въпроса какво точно задейства тази трансформация в самата природа. Докато класическите школи търсят физически механизъм, Кристофър Фукс през 90-те години на миналия век стига до извода, че академичната общност е затънала в средновековна схоластика, опитвайки се да вкара метафизични сурогати в уравненията. Вместо да търси нови физически частици или скрити полета, той се обръща към напълно различна дисциплина – теорията на вероятностите, разработена от англиканския пастор Томас Бейс през 18-ти век.

Това изглежда логично на пръв поглед, но крие огромен системен проблем, който директно се пренася в модерните технологии за управление на масите. Според байесовата логика, вероятността не е твърдо свойство на външния свят, а огледало на информационната обезпеченост на даден субект. Една хвърлена монета няма вградена в себе си петдесетпроцентова вероятност – този процент е просто математически израз на нашето незнание дали ще се падне ези или тора. Ако разполагаме с камери, които измерват силата на хвърлянето, съпротивлението на въздуха и теглото на метала, вероятността се променя, макар самата монета да остава абсолютно същата. Байесовците актуализират своите вярвания по строго математическо правило, където новото преживяване коригира старата увереност. Прилагането на тази схема към квантовата физика означава, че две различни вълнови функции за един и същ електрон не представляват аномалия. Различните агенти просто притежават различна информация, а на самата частица изобщо не ѝ пука за техните изчисления (както подробно анализирахме в материала за технологичната диверсия на тинк-танковете през изминалите години).

Три принципа на институционалния субективизъм

Доктрината на Фукс, Шак и Мермин се крепи на три фундаментални стълба, които напълно разрушават класическия научен метод. Първо, вълновата функция е обявена за субективен инструмент, а не за материален сурогат. Тя описва единствено познанията на изследователя. Второ, квантовото измерване не е пасивна регистрация на факти, а агресивно действие, което принуждава природата да реагира тук и сега. Трето, реалността се свежда изцяло до личния опит на конкретния агент. QBism категорично отхвърля съществуването на така наречения „божествен поглед“ отвън. Вселената като единно, обективно цяло се обявява за езикова илюзия. Физиката вече не описва света, а се превръща в наръчник за оцеляване на субекта, давайки му рецепти как да действа, за да не бъдат измамени неговите предварителни очаквания.

Тук обаче лъсва най-голямата пробойна в тази интелектуална конструкция – QBism е експериментално неразличим от всички останали интерпретации на квантовата механика. Нито един лабораторен опит не може да докаже, че Фукс е по-прав от Копенхагенската школа или от привържениците на паралелните светове, тъй като всички те използват един и същ математически апарат и предсказват абсолютно еднакви резултати. Числата не потвърждават версията за изчезването на реалността, те просто я допускат като философска опция. Авторите на концепцията чистосърдечно признават, че не предлагат нови експерименти, а нов начин на мислене, който да спести на учените когнитивния дисонанс. Котката на Шредьонгер вече не е едновременно жива и мъртва в затворената кутия – тя просто няма дефинирано състояние за външния наблюдател, докато той не отвори капака и не актуализира своите лични бази данни.

Политическият нерв на безкритичния прагматизъм

Физиците, възпитани в традициите на строгия материализъм, основателно виждат в тази теория опасен завой към софизма и солипсизма. Прокарването на тезата, че няма действителен размер на електрона, а съществуват само отговори на специфично зададени въпроси, отваря вратата за пълна интелектуална капитулация. QBism се опитва да се защити от обвиненията в краен субективизъм чрез въвеждането на термина „интерсубективност“ – твърди се, че учените могат да комуникират, да сравняват своите вълнови функции и да стигат до временно споразумение. Науката се трансформира от откриване на обективни истини в колективно предприятие за управление на очакванията.

Този преход от твърди индустриални факти към гъвкави субективни залози улеснява превръщането на научния елит в обслужващ персонал за политическите конюнктури. Когато няма обективен космос, няма и обективни икономически закони, нито материални граници на ресурсите. Всичко се свежда до това кой контролира входящия поток от данни и как управлява очакванията на агентите в социалната месомелачка. Препоръките на Дейвид Мермин да спрем да питаме „как стоят нещата в действителност“ и да се фокусираме върху това „какво трябва да направим“, са перфектната формула за легитимиране на цензурата и медийните манипулации. Процесът на академично разлагане показва, че отказът от материалната реалност винаги завършва по един и същ начин – с превръщането на истината в административно решение, взето от тези, които контролират финансирането и заводите за производство на обществено мнение.