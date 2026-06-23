Китай призовава страните по украинската криза да положат усилия за намаляване на напрежението

/Поглед.инфо/ На 22 юни заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей заяви по време на заседание на Съвета за сигурност, посветено на украинския въпрос, че Китай призовава страните в конфликта да запазят спокойствие и сдържаност, стриктно да спазват международното хуманитарно право и да избягват атаки срещу цивилни граждани, гражданска инфраструктура и хуманитарни работници, като полагат усилия за деескалация на ситуацията и за възможно най-скорошно прекратяване на огъня и военните действия.

Сун Лей отбеляза, че Китай е обърнал внимание на неотдавнашните изявления на Съединените щати, Русия и Украйна относно мирните преговори, както и на съществуващите различия в позициите на страните. Той подчерта, че докато диалогът продължава, надеждата за мир остава. Колкото по-сложна е ситуацията, толкова по-необходимо е да се запази увереността и да се положат по-големи усилия.

Китай призова всички заинтересовани страни да поддържат контакти, да проявяват политическа воля и гъвкавост, да намерят подходящо решение на взаимните си основателни опасения в областта на сигурността и да се стремят към възможно най-скорошното постигане на всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение.