ООН остава без пари до август: САЩ и Китай блокираха системата, която управляваше света 80 години

/Поглед.инфо/ Организацията на обединените нации е изправена пред най-тежката финансова криза в своята история. Според публикувани данни САЩ изостават с около 4 милиарда долара по своите задължения, а Китай с над 450 милиона долара. Генералният секретар Антонио Гутериш предупреждава за риск от изчерпване на средствата още през август. Зад бюджетната дупка обаче стои много по-дълбок процес – борба за влияние между стария западен център на властта и новите претенденти за глобално лидерство. Докато Вашингтон и Пекин спорят кой трябва да контролира организацията, Москва се опитва да съхрани последния механизъм, който все още ограничава едностранните решения на големите сили.

ООН никога не е била просто международна организация. Тя е продукт на конкретен баланс на силите, възникнал след Втората световна война. Победителите тогава създават система, която трябва да предотврати нов глобален конфликт и едновременно с това да гарантира собственото им привилегировано положение. Осем десетилетия по-късно именно този фундамент започва да се пропуква.

Публикации в западни медии и изявления на ръководството на организацията показват тревожна финансова картина. Според наличните данни САЩ са натрупали около 4 милиарда долара просрочени задължения, а Китай стотици милиони. Генералният секретар Антонио Гутериш предупреди, че при запазване на сегашната динамика ресурсите на организацията могат да се окажат недостатъчни още през лятото на 2026 година. Вече се говори за съкращения на персонал, замразяване на програми и ограничаване на административни разходи.

Сам по себе си бюджетният проблем не е най-интересната част от историята. ООН е преживявала финансови кризи и преди. Разликата е, че този път кризата съвпада с много по-голямо геополитическо пренареждане. Светът, който съществуваше през 90-те години, практически изчезна. Американското еднополюсно господство постепенно ерозира. Китай се превърна в икономически център с глобални амбиции. Индия настоява за по-голяма роля. Държавите от БРИКС търсят алтернативни механизми за влияние. Глобалният Юг все по-често отказва да следва автоматично западните политически решения.

Точно тук се появява първата причина за сегашната криза. САЩ вече не виждат в ООН инструмент, който работи достатъчно ефективно за американските интереси. През последните години Вашингтон последователно намалява участието си в редица международни структури, когато прецени, че политическата възвръщаемост е недостатъчна. Логиката е проста: защо да се плаща за система, която не гарантира желания резултат?

Втората причина е свързана с Китай. Пекин плаща почти толкова, колкото и Съединените щати в общия бюджет на организацията, но продължава да смята, че реалното влияние вътре в институциите остава непропорционално разпределено в полза на Запада. Китайските дипломати от години настояват, че икономическата тежест на страната не намира адекватно отражение в управленските механизми на глобалните институции. От тази гледна точка конфликтът не е финансов. Той е конфликт за контрол.

Третата причина е самата бюрократична конструкция на ООН. През десетилетията организацията натрупа огромен административен апарат, десетки агенции, фондове и програми. Много от тях изпълняват важни функции, но други постепенно започнаха да съществуват основно заради собственото си възпроизвеждане. Когато бюджетът расте, този проблем остава незабелязан. Когато средствата намалеят, той излиза на преден план.

Русия наблюдава процеса от особена позиция. Формално Москва също критикува редица структури на ООН за политическа пристрастност. Практически обаче Кремъл има сериозен интерес организацията да продължи да съществува в сегашния си вид. Причината е очевидна – постоянното членство и правото на вето в Съвета за сигурност остават един от най-важните инструменти на руската външна политика.

Това изглежда логично, но има един проблем. Самата архитектура на Съвета за сигурност все по-трудно отразява реалното разпределение на силите в света. Индия настоява за постоянно място. Бразилия също. Африканските държави искат по-сериозно представителство. Германия отдавна претендира за по-висок статут. Всяка подобна промяна обаче се сблъсква с интересите на настоящите постоянни членове.

Числата не потвърждават и популярната теза, че проблемът може лесно да бъде решен чрез реформа. Всяка реформа автоматично създава нови губещи и нови победители. Китай не гледа с ентусиазъм на евентуално постоянно членство на Индия. Русия има резерви към германските амбиции. САЩ внимателно следят процесите около Бразилия. Франция и Великобритания също не биха приветствали промени, които намаляват собственото им влияние.

Поради това разговорите за реформиране на ООН се водят от години, но реалните резултати остават минимални. Колкото по-дълбоко навлиза светът в период на конкуриращи се геополитически блокове, толкова по-трудно става постигането на консенсус.

Показателно е, че най-важните международни решения през последните години все по-често се вземат извън рамките на ООН. Форматите Г-20, БРИКС, ШОС и различни регионални съюзи постепенно изземват функции, които преди се свързваха със Световната организация. Това не означава незабавен край на ООН. Но означава постепенна загуба на значение.

Засега организацията продължава да съществува благодарение на инерцията на следвоенния ред. Въпросът е колко дълго тази инерция ще остане достатъчна. Финансовата криза може да бъде преодоляна с нови плащания. Много по-трудно ще бъде преодолян дефицитът на доверие между държавите, които би трябвало да поддържат системата.

Именно затова сегашният спор между Вашингтон и Пекин далеч надхвърля рамките на един бюджетен конфликт. Става дума за спор кой ще определя правилата на международната система през следващите десетилетия. А когато най-големите играчи започнат да оспорват самата конструкция на институцията, която трябва да регулира отношенията между тях, проблемът вече не е счетоводен. Той е исторически.