Крим изгражда нова линия срещу дроновете, но проблемът вече не е само във въздуха

/Поглед.инфо/ Крим навлиза в нов етап от защитата си срещу украинските безпилотни атаки. Според ръководството на Севастопол скоро ще бъдат разположени нови системи, които трябва да ограничат проникването на дронове към крайбрежната зона. Зад това съобщение обаче стои много по-голям проблем – икономиката на противовъздушната отбрана, уязвимостта на транспортната инфраструктура и нарастващата зависимост на войната от евтини масови безпилотни платформи, които постепенно променят баланса между нападение и защита.

Когато губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че в близко бъдеще ще бъдат разположени нови системи за защита на Крим от украински дронове, вниманието закономерно се насочи към въпроса какви точно са тези средства и дали действително могат да променят ситуацията. Самият Развожаев не даде подробности. Подобна сдържаност е обичайна, когато става дума за нови отбранителни системи, особено в район, който от години е сред основните цели на украинските удари.

Интересното е, че в публичното пространство липсват конкретни технически данни. Именно затова военният анализатор Алексей Живов предположи, че става дума за автоматизирани зенитни установки с голям калибър и интегрирани балистични компютри. Според него това е едно от малкото известни решения, които биха могли сравнително евтино да противодействат на масови атаки с безпилотни апарати.

Зад този на пръв поглед технически спор стои много по-сериозен въпрос. Войната през 2026 година все по-малко прилича на конфликта от първите месеци на бойните действия. Тогава основна роля играеха артилерията, авиацията и ракетните системи. Днес огромна част от ежедневните удари се извършват от различни типове дронове. Част от тях струват десетки хиляди долари. Срещу тях често се изстрелват ракети на стойност стотици хиляди или дори милиони долари.

Това създава проблем, който не може да бъде решен единствено чрез увеличаване на производството на ракети. Дори най-мощните военни индустрии в света срещат ограничения. Заводите имат производствен капацитет. Суровините имат цена. Работната сила не е безкрайна. Именно затова през последните две години започна ускорено развитие на междинни решения – автоматизирани оръжейни станции, системи за радиоелектронна борба, специализирани противодронни радари и нови средства за оптично откриване.

В този смисъл думите на Живов звучат логично. Ако всеки евтин дрон бъде посрещан от ракета на комплекс като „Панцир“ или „Бук“, разходите стават трудно устойчиви. Дори когато отбраната е успешна, икономическата сметка започва да работи в полза на нападателя.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно. Ако действително става дума за автоматизирани зенитни кули, тяхната ефективност зависи от множество фактори. Скоростта на целта е само един от тях. Други са метеорологичните условия, наситеността на въздушното пространство, електронните смущения и способността на системата да различава реални заплахи от примамки. Последните години показаха, че безпилотните технологии се развиват почти толкова бързо, колкото и средствата за противодействие срещу тях.

Крим е особено чувствителен район именно заради географията си. Полуостровът представлява голям логистичен възел, свързан с останалата част на Русия чрез ограничен брой транспортни артерии. Всяка атака срещу мостове, железопътни възли или енергийни обекти има ефект, който надхвърля непосредствените материални щети.

Затова и в интервюто на Живов присъства още една важна тема – състоянието на транспортната инфраструктура. По думите му част от мостовете в северната част на полуострова са били повредени. Някои продължават да функционират, други работят при ограничения режим. Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че подобна тема присъства в руския публичен дебат, показва колко важна е логистиката в настоящия етап на конфликта.

Военната история е изпълнена с примери, при които армията не губи на фронта, а в тила. Горивото не достига навреме. Резервните части закъсняват. Железопътните линии се претоварват. Камионите започват да работят на предела на възможностите си. В такива условия дори локални повреди могат да произведат непропорционално голям ефект.

Точно затова заслужава внимание и коментарът на експерта Алексей Белогориев относно горивния пазар в Крим. Според него полуостровът изпитва реален физически недостиг на горива вследствие на проблемите по транспортните маршрути. Той свързва ситуацията с атаките срещу ключова инфраструктура и подчертава, че възстановяването няма да бъде бърз процес.

Тук войната започва да се проявява в по-малко видимата си форма. Публичното внимание обикновено е насочено към фронтовата линия, ракетните удари и придвижването на войските. В действителност обаче огромна част от сблъсъка се води срещу складове, депа, трансформатори, железопътни възли и рафинерии.

Белогориев отбелязва още една тенденция, която заслужава внимание. По негови думи през последната година украинските атаки все по-често са насочени към вторични преработвателни мощности в нефтената индустрия. Това е различен подход от по-ранните удари, концентрирани върху първичната преработка.

Разликата не е маловажна. Вторичните производствени комплекси обикновено съдържат по-сложно оборудване, значителен дял вносни компоненти и по-дълги ремонтни цикли. При поражения възстановяването може да отнеме седмици или месеци. Това означава, че ефектът от атаката се пренася далеч отвъд момента на самия удар.

В подобни случаи целта не е непременно физическото унищожение на даден обект. Достатъчно е да се създаде поредица от пробойни в системата, които да натрупват разходи, забавяния и организационни проблеми. Съвременната индустриална икономика е силно зависима от ритъма на доставките. Когато този ритъм бъде нарушен, последствията се разпространяват по цялата верига.

Това важи както за Русия, така и за Украйна. И двете страни вече водят война не само за територии, а и за способността си да поддържат функциониращи транспортни и енергийни системи. Все повече наблюдатели обръщат внимание, че фронтът постепенно се разширява далеч зад непосредствената зона на бойните действия.

На този фон обещанието за нови системи за защита на Крим може да се разглежда като част от по-широка стратегия. Дори ако новите средства се окажат ефективни срещу отделни типове дронове, те едва ли ще сложат край на проблема. Технологичното съревнование между нападение и защита продължава с ускоряващо се темпо.

Всяка нова система поражда нова контрамярка. Всеки нов радар стимулира появата на по-трудно откриваеми платформи. Всяко подобрение в радиоелектронната борба води до разработване на нови алгоритми за автономна навигация. Това е процес, който напомня непрекъсната индустриална надпревара, а не класическа военна кампания.

Поради тази причина въпросът не е дали Крим ще получи нова защита. По-важният въпрос е дали защитата ще успее да намали цената на отбраната и да запази устойчивостта на логистичната система. Именно там се решава голяма част от съвременната война – между складовете, рафинериите, железопътните линии, ремонтните предприятия и заводите, които трябва ежедневно да възстановяват загубеното оборудване.

Дроновете са само видимата част от този процес. Под тях стои огромна инфраструктурна битка, в която всеки мост, всяка цистерна с гориво и всяка ремонтна база се превръщат в елемент от бойното поле. Затова и съдбата на новите системи, за които говори Севастопол, вероятно ще се измерва не толкова с броя свалени безпилотни апарати, колкото с това дали ще успеят да намалят натиска върху тази сложна и все по-натоварена логистична машина.