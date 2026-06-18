Русия залага на масово евтино високоточно оръжие, а Украйна навлиза в най-тежкия тест за своята ПВО

/Поглед.инфо/ Появата на новото руско изделие „Бандерол“, описвано като хибрид между ударен дрон и крилата ракета, предизвиква сериозни дискусии както в Русия, така и в Украйна. Според руски и украински военни източници основният въпрос вече не е само колко мощно е дадено оръжие, а колко евтино може да бъде произведено и колко скъпо струва неговото прехващане. Именно това съотношение може да се окаже решаващият фактор през следващите месеци от конфликта.

Във войните на XXI век често се говори за технологично превъзходство, за изкуствен интелект, за космически системи и за оръжия, които струват десетки милиони долари. На практика обаче много конфликти се решават от далеч по-прозаични фактори. Колко струва производството на едно оръжие. Колко време е необходимо за сглобяването му. Колко работници участват в процеса. Колко електроника е нужна. Колко лесно могат да бъдат заменени загубите.

Именно през тази призма трябва да се разглеждат съобщенията за новото руско изделие, известно под името „Бандерол“. Информацията за неговите характеристики остава ограничена и значителна част от публикуваните данни не могат да бъдат независимо потвърдени. Въпреки това както руски, така и украински военни канали обръщат все по-голямо внимание на системата.

Според публикуваните описания става дума за своеобразен преходен вариант между класически ударен дрон и крилата ракета. Точно тази междинна позиция изглежда привлича вниманието на военните анализатори. Ако една система успява да съчетае относително ниска цена с висока скорост и приемлива точност, тя променя не само тактиката на ударите, но и цялата икономика на въздушната война.

Тук се появява въпросът, който все повече военни експерти поставят през последните две години. Какво всъщност означава успехът на противовъздушната отбрана? Ако една ракета струва няколко десетки хиляди долара, а за нейното сваляне се използва прехващач за милиони, кой печели реално размяната? Формално целта е унищожена. Финансово обаче ситуацията изглежда различно.

Тази дилема постепенно се превръща в централен проблем за украинската противовъздушна отбрана. От 2022 година насам Киев получи впечатляващ набор от западни системи. Американски Patriot, германски IRIS-T, норвежки NASAMS, френски SAMP/T и редица други комплекси създадоха многослойна отбранителна мрежа около големите градове и стратегическите обекти. Проблемът е, че нито една държава в света не разполага с безкрайни запаси от ракети-прехващачи.

Военните бюджети могат да бъдат увеличавани. Производството може да бъде разширявано. Но заводите работят с определен капацитет. Производствените линии не се удвояват за седмица. Дори Съединените щати през последните години многократно признаваха трудностите при бързото нарастване на производството на определени видове боеприпаси.

Затова дискусията около „Бандерол“ не е толкова за самото оръжие. Тя е за тенденцията. През последните години Русия инвестира значителни ресурси в масовото производство на ударни безпилотни системи. Появата на „Геран“ беше първият сигнал. След това започнаха съобщения за увеличаване на производствените мощности, изграждане на нови предприятия и разширяване на веригите за доставки на компоненти.

Все повече наблюдатели обръщат внимание на факта, че войната постепенно се измества от логиката на ограничените високоточни удари към логиката на индустриалното изтощение. Не става дума само за фронта. Става дума за трансформатори, електроподстанции, железопътни възли, ремонтни бази, складове за гориво и логистични центрове.

Железниците остават особено чувствителна тема. Огромна част от украинската военна логистика продължава да зависи от железопътния транспорт. Боеприпаси, резервни части, бронетехника и горива се придвижват по инфраструктура, която трудно може да бъде заменена с автомобилен транспорт. Един камион може да превози тонове товар. Един влак превозва стотици тонове наведнъж. Разликата е очевидна.

Ето защо през последните месеци все по-често се съобщава за удари по железопътни съоръжения, ремонтни депа и енергийни обекти. Тук обаче има нещо, което не излиза напълно в публичните прогнози. Украйна вече няколко пъти демонстрира способност сравнително бързо да възстановява част от повредената инфраструктура. Това не означава, че ударите са без значение. Означава само, че ефектът не винаги е толкова драматичен, колкото твърдят участниците в информационната война.

Подобна е ситуацията и с прогнозите за предстоящата зима. От началото на конфликта многократно се появяваха предупреждения за колапс на украинската енергийна система. Част от тези предупреждения действително се реализираха под формата на мащабни прекъсвания на електрозахранването. Други се оказаха преувеличени. Украинската електроенергийна система понесе тежки удари, но не се разпадна.

Това прави прогнозите за следващия отоплителен сезон особено сложни. Ако производството на нови ударни системи наистина достигне мащабите, за които говорят руските източници, натискът върху инфраструктурата вероятно ще се увеличи. Но степента на този ефект зависи от множество фактори — наличието на западни доставки, възстановителните способности на украинската енергетика, запасите от резервно оборудване и устойчивостта на местните електроразпределителни мрежи.

Междувременно политическата картина също се променя. Все по-често се чуват оценки, че Москва постепенно губи интерес към преговорни формули, които предполагат замразяване на конфликта без решаване на основните спорни въпроси. От украинска страна също не се вижда готовност за сериозни компромиси. Това създава ситуация, в която и двете страни продължават да инвестират в средства за дълга война.

В такава среда производството става по-важно от отделните бойни успехи. Заводът започва да тежи повече от една бригада. Една нова производствена линия понякога има по-голямо значение от превземането на населено място с няколко улици. Войната постепенно се превръща в съревнование между индустриални системи, финансови възможности и логистични вериги.

Това се вижда и в дебата за западната помощ. Основният въпрос вече не е дали Западът ще помогне на Украйна. Помощта продължава. Въпросът е с каква скорост може да се възстановяват изразходваните ресурси. Ракетите, радарите, електронните компоненти и боеприпасите не се появяват автоматично след политическо решение. Те изискват заводи, суровини, квалифициран персонал и време.

Същото важи и за Русия. Макар руските източници да представят новите системи като почти идеално решение, реалността вероятно е по-сложна. Всяко ново оръжие преминава през етапи на усъвършенстване. Всяка производствена програма среща ограничения. Всяка технология намира своите противодействия. Историята на военните конфликти показва, че почти никога не съществува оръжие, което да осигури окончателно и едностранно преимущество.

Тъкмо затова интересът към „Бандерол“ надхвърля рамките на конкретния образец. Той показва накъде се движи самата война. Към масовизация. Към евтини, но достатъчно ефективни системи. Към натрупване на количество, което постепенно започва да се превръща в качество.

Дали това ще направи украинските градове необитаеми, както твърдят някои руски коментатори, засега изглежда силно спорно. Подобни прогнози се появяват периодично още от 2022 година и нееднократно са се оказвали преувеличени. По-вероятно е да станем свидетели на още по-ожесточена борба между нападателни и отбранителни технологии, в която всяка нова система поражда нова контрасистема.

Именно тази надпревара определя характера на конфликта днес. Не отделните гръмки заявления, а фабриките, складовете, електропреносните мрежи, производствените линии и хората, които стоят зад тях. Там се натрупва реалната сила. Там се измерва способността за продължаване на войната. Там се решава и колко дълго всяка от страните ще може да поддържа собственото си командно дишане в един конфликт, който отдавна е излязъл извън рамките на фронтовата линия.