/Поглед.инфо/ Новите геофизични данни от Централна Анатолия, комбинирани с предходни измервания в южноамериканския басейн Аризаро под Андите, налагат радикална ревизия на класическите модели за тектониката на плочите, превръщайки региона в потенциална зона на дългосрочна геоструктурна нестабилност. Изследователски екипи от Департамента по науки за Земята към Университета в Торонто, анализирайки високорезолюционни сателитни данни и сеизмична томография, регистрират феномена „литосферно капене“ (lithospheric dripping) под басейна Коня (Conia Planitia). Процесът, при който долната част на земната кора се втечнява поради термична нестабилност и потъва в мантията, води до едновременно свиване на повърхността с 20 милиметра годишно и компенсаторно издигане на околното Анатолийско плато с един километър за последните 10 милиона години, засягайки стабилността на макроструктурната инфраструктура.

Механика на литосферния разпад и логистични рискове за Близкия изток

Класическата представа за земната кора като монолитна, твърда платформа, върху която се развива съвременната цивилизация, се сблъсква с физическата реалност на термодинамичните процеси в горната мантия. Данните, събрани от сеизмичните станции в Централен Анадол и обработени чрез компютърно моделиране, показват, че под басейна Коня се развива процес, който няма общо с повърхностната тектоника на плочите, а е проява на вътрешно фазово преобразуване на материалите. Долната част на земната кора, подложена на високи температури и налягане в близост до астеносферата, губи своята твърдост и придобива вискозитет, сходен с този на силно нагрят полимер или мед. Измерванията сочат, че тази тежка, охладена спрямо мантията маса образува хидравлична капка, която под действието на гравитацията потъва надолу, повличайки със себе си горните слоеве на литосферата.

Това геофизично явление обяснява парадокса, пред който са изправени турските инженерни ведомства: защо в рамките на общото издигане на Анатолийското плато, определени земеделски и индустриални басейни хлътват със скорост от два сантиметра годишно. Проблемът тук не е академичен, а чисто логистичен и ресурсен. Регионът на Коня е ключов аграрен и промишлен възел на Турция, през който преминават основни енергийни и транспортни коридори, свързващи Азия с Югоизточна Европа. Постоянното вертикално движение на земните маси създава системно напрежение върху подземната тръбопроводна инфраструктура, петролопроводите, газотранспортната мрежа и железопътните релси. Когато тази вискозна капка се отдели окончателно от кората и потъне в дълбоката мантия, горните слоеве на литосферата ще реагират чрез рязко еластично отскачане нагоре – процес, който вече е фиксиран в Андите, но в условията на гъсто населената Мала Азия може да доведе до непредвидими сеизмични събития и разрушаване на индустриални мощности.

Лабораторен анализ на деформациите и противоречия в геоложките модели

За да проверят доколко сателитните данни отговарят на физическите закони, канадските изследователи пресъздават процеса в контролирана среда, използвайки апаратура от плексиглас, напълнена с високопластичен силиконов полимер. Експериментът, продължил над 50 часа, доказва, че литосферното капене не е еднократен акт, а цикличен процес. Симулираната горна мантия, съставена от полимер и глина, реагира на натоварването по същия начин, по който реалната земна твърд под Анатолия се деформира под тежестта на потъващите магмени слоеве. Резултатите показват, че преди първата капка да достигне условното дъно на системата, в съседство започва да се оформя втора депресия, което напълно съвпада с геоморфологичните промени около басейна на река Конго на Анатолийското плато.

Това изглежда логично като лабораторно доказателство, но има един сериозен проблем, който поражда скептицизъм сред част от експертната общност. Числата и времевите мащаби в реалността трудно се поддават на линейно моделиране. Земната кора има различна дебелина и минерален състав в различните точки на Анадола, което означава, че локалните аномалии могат да се дължат на чисто хидрогеоложки фактори, като прекомерното източване на подземни води за нуждите на турската индустрия и селско стопанство през последните десетилетия, а не само на дълбоки тектонични процеси. Пресушаването на водоносните хоризонти в Коня доказано води до слягане на почвата и образуване на огромни карстови пропадания (окруци), което се бърка с макросеизмичното литосферно капене. Поради това радикалните заключения за пълна ревизия на геодинамиката в региона все още не могат да бъдат независимо потвърдени извън математическите модели на университета в Торонто.

Геополитически контекст и прецедентът в Андите

Подобни тектонични деформации не са изолирано явление за Близкия изток. Проучвания в Южна Америка, конкретно в депресията Аризаро под пустинята Атакама, показват идентична картина на вътрешно коров разпад. Разликата е в ресурсната обезпеченост и гъстотата на населението – докато в Андите процесите протичат в пустинни, високопланински райони, богати основно на литиеви залежи, то в Турция събитията се развиват в непосредствена близост до критични тектонични разломи, включително Северноанадолския и Източноанадолския разлом, които през последните години демонстрираха своята разрушителна сила.

Вътрешното разслояване на земната кора в Централна Анатолия поставя въпроса за дългосрочната устойчивост на мащабните енергийни проекти в региона. В условията на глобално преразпределение на ресурсите и изграждането на нови газови хъбове, сигурността на трасетата зависи не само от политически договори, но и от стабилността на самата земна повърхност. Ако литосферното капене действително увлича горната кора надолу със сегашните темпове, това означава промяна в хидравличния наклон на речните системи, деформация на язовирните стени в Югоизточна Анатолия и повишен риск от индустриални аварии. Процесът изисква постоянно сателитно наблюдение и преразглеждане на строителните норми за тежка инфраструктура, тъй като динамиката на земните недра се оказва много по-бърза и агресивна, отколкото предполагаха досегашните учебникарски теории.